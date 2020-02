Questo primo weekend del secondo mese del 2020 è giunto alla conclusione e l'oroscopo del 2 febbraio è pronto a raccontarvi che cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Momenti positivi per i nati sotto il segno dell'Ariete. Giornata di alti e bassi per i nativi dello Scorpione. Segno per segno, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Vi aspettano momenti positivi, svolte improvvise e favorevoli.

Potreste risolvere situazioni logoranti o cambiare rotta, ma sempre all'insegna di un unico obiettivo: la felicità. Tenetevi pronti a salutare l'insoddisfazione. Sembra molto probabile che i single finalmente potranno dismettere la divisa del 'club dei cuori solitari'. Periodo favorevole in campo professionale, anche se c'è qualche disguido o equivoco, ma con un po' di attenzione supererete tutto.

Toro – Potete mettere in chiaro tutto ciò che non va, fare un incontro piacevole, chiudere una relazione oppure rendere ufficiale un'amicizia che profuma d'amore.

C'è grande fermento intorno a voi. Non lasciate andare questo periodo fortunato senza fare nulla. Agite con decisione, soprattutto se ci sono problemi o state vivendo una relazione soffocante o poco felice. Purtroppo, per molti di voi non è il momento migliore di trovare un lavoro ben retribuito. L'oroscopo consiglia di aggiornare le competenze e non perdere mai la grinta.

Gemelli – L'amore sarà meno travagliato ma più ricco di contraddizioni.

C'è chi non riesce a incontrare una persona interessante e si dispera al pensiero di passare tutta la vita con lo status di single. I pensieri neri spesso vi impediscono di vedere le occasioni, e i musi lunghi non sono troppo attraenti. C'è anche chi vive un amore bugiardo, una storia senza legami, una condizione non accettabile per una persona come voi. Voltate pagina e guardatevi attorno. In campo lavorativo dovete evitare prese di posizione troppo drastiche, colpi di testa e rabbia.

Non siate impulsivi e muovetevi con cautela, riuscirete a risolvere gran parte dei problemi.

Previsioni di domenica 2 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata potreste pensare di risolvere i problemi dimenticando chi li causa, ma potrebbe non essere una scelta saggia. Molto probabilmente, le difficoltà sono dentro di voi e nel vostro modo d reagire, quindi rischiate di ripetere lo stesso copione con una persona diversa. Nonostante tutto, con l'impegno potete godere attimi sereni e piacevoli. Avete voglia di migliorare la vostra attuale posizione, guadagnare di più o rendere stabile la vostra condizione lavorativa.

In periodo di crisi non è semplice raggiungere certi obiettivi ma non è mai impossibile. Sfruttate l'astuzia, la capacità di socializzare, perché le relazioni sono fondamentali.

Leone – L'amore vi fa stare con il fiato sospeso per tutta la giornata. Di certo non vi annoierete anche se a volte apprezzereste un po' di tranquillità in più ma siate sinceri: quante volte siete stati voi a innescare una serie di situazioni a causa del vostro orgoglio? Forse i soldi non bastano più o vorreste aumentare le entrate oppure siete stufi di perdere tempo per raggiungere un posto di lavoro. Ecco perché spesso siete insoddisfatti, ma sono tempi duri e dovete pazientare.

Vergine – Una bella storia si annuncia all'orizzonte. Forse non sarà come l'aspettavate, forse dovete fare i conti con qualche imprevisto. Siete abituati a programmare tutto. Siete dei tipi ordinati e regolari e forse l'amore vi sta suggerendo di scardinare tutte queste vecchie abitudini che vi impediscono di aprirvi alla vita. Accettate l'imprevisto e le irregolarità, se la persona che vi piace non corrisponde ai vostri canoni, rimettetevi sul mercato e magari questa volta troverete la persona giusta. Periodo positivo per la vostra attività, potete incrementare il giro d’affari, capire come muovervi se state cercando lavoro.

Occhio a qualche ritardo.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questo periodo molti di voi sono impegnati a fare il bilancio degli ultimi anni, delle scelte intraprese e dei progetti ancora da realizzare. Questo oroscopo vuole incoraggiarvi a trovare soluzioni concrete, se ci sono problemi. Le coppie di lunga data finalmente avranno soddisfazioni e certezze. Non permettete ai problemi familiari o economici di incidere sulla vostra vita amorosa. Se ci sono questioni lavorative da risolvere, affrontatele subito. Evitate impegni finanziari troppo onerosi.

Scorpione – Giornata di alti e bassi, soprattutto in amore.

Non saltate mai a conclusioni affrettate, presto l'atmosfera tornerà serena. Comunque, avete a disposizione il tempo di riflettere, capire, dialogare ma anche per conoscere nuove persone. Guai e tensioni anche per i cuori solitari in cerca dell'anima gemella. A volte la vita ve la complicate da soli, ma potreste fare molto per migliorare anche la vostra situazione lavorativa. Ad esempio, potreste aumentare il giro delle conoscenze e delle alleanze utili per il vostro lavoro.

Sagittario – Se ci sono questioni da chiarire con il partner, sarebbe meglio affrontare eventuali discorsi subito puntando tutto sulla dolcezza e passione.

Per qualche coppia, però, non è così semplice chiarire e risolvere tutto e subito. Chi deve combattere con problemi gravi, potrebbe avere la tentazione di troncare la relazione. Nel lavoro siete in una fase di ripresa e probabilmente state affrontando qualche cambiamento, che ancora non riuscite a catalogare.

L'oroscopo di domenica 2 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Periodo favorevole e molto appagante per l'amore. Potreste fare un incontro speciale, trovare la vostra mezza mela e dimenticare il passato. Dipende da quello che volete. Il momento è favorevole, spetta a voi sfruttare i passaggi positivi per realizzare ciò che sognate.

Avete grinta, astuzia, prontezza mentale e capacità organizzative. Potreste affrontare con successo eventuali colloqui, migliorare la vostra posizione o trovare il modo per aumentare il giro dei vostri affari in barba alla crisi.

Acquario – Il vostro stato d'animo teso e preoccupato potrebbe incidere anche sull'amore. In questa giornata tendete a mostrare il vostro lato peggiore. Potreste essere polemici e perennemente insoddisfatti oppure potreste prendere una decisione e poi pentirvene in seguito. Siate prudenti e riflettete sulle vostre emozioni. L'Oroscopo raccomanda ai lavoratori di essere molto prudenti, di evitare battibecchi e di non fare passi falsi.

Coloro che sono particolarmente demoralizzati o che si sentono incapaci di risolvere una situazione lavorativa, devono lottare e avere più fiducia in se stessi.

Pesci – Se ci sono questioni da chiarire, persone da conquistare o progetti da realizzare, questo è il periodo adatto per farvi avanti. Avete un'enorme quantità di energia a vostra disposizione, quindi usatela con saggezza. Potete fare trasformazioni positive nella vostra vita. La vostra vitalità fisica è molto forte e la vostra vita intima può essere particolarmente attiva. Assicuratevi di condividere con gli altri l'entusiasmo che emanate.

Non siete l'unica persona su questa Terra, quindi diffondete un po' di quell'amore in giro.