Il cielo di mercoledì 5 febbraio vede il transito della Luna in Gemelli e di Mercurio nei Pesci. La giornata sarà, quindi, piuttosto frizzante e creativa. L'attenzione per tutti sarà concentrata, in particolare, sulla comunicazione in senso sia positivo che negativo, anche perché Mercurio e Nettuno si stanno avvicinando.

Approfondiamo ora le previsioni relative a questa giornata per tutti i Segni dello Zodiaco.

Oroscopo per il 5 febbraio dall'Ariete ai Gemelli

Ariete - La giornata scorrerà in modo piuttosto neutrale.

Non ci sono incombenze da affrontare e voi sarete brillanti e reattivi in ogni campo. Un collega di lavoro o un amico potrebbero avere bisogno di raccontarvi le loro ultime vicende (amorose e non).

Toro - Mercurio vi tende una mano e vi aiuterà a risolvere alcune incombenze pratiche. Avete poca voglia di mettervi in gioco, ma ci sono anche degli impegni che vanno rispettati e lo farete, anche se la vostra pazienza sta arrivando al limite, quindi dosatela per bene.

Gemelli - Siete al centro degli influssi astrologici della giornata.

Vi sentirete trascinati da una parte all'altra: da un lato, ci sarà il partner, dall'altro lato ci sarà il capo-ufficio e da un altro lato ancora ci sarà il telefono che squilla. Attenzione a non dimenticare qualcosa.

Cancro - Respirate aria nuova da quando Mercurio vi è favorevole. Per alcuni di voi la giornata sarà tutta impegnata nel valutare la possibilità di un nuovo lavoro. Altri avranno la lucidità necessaria per iniziare a preparare la bozza di un nuovo progetto.

Leone - La Luna nei Gemelli rende questa giornata per voi molto gradevole. Il vostro oroscopo annuncia piccoli spostamenti, tanta voglia di mandare messaggi a tutti e la possibilità di ritagliare qualche ora in compagnia di vecchi amici.

Vergine - Le previsioni vi suggeriscono di contare almeno fino a dieci prima di parlare. C'è troppa tensione attorno a voi e anche dentro di voi. Che ne dite di prendervi un pomeriggio di relax gustandovi una tisana all'arancia?

Vi rimetterà in pace con il mondo.

Previsioni astrali del 5 febbraio, dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Sarebbe il giorno giusto per leggere un bel libro. Molti di voi, in alternativa, avranno modo di approfondire un determinato argomento per lavoro e si troveranno costretti magari a leggere un ebook. Arriverete a sera un po' più stanchi del solito.

Scorpione - Mercurio nei Pesci è tutto a vostro favore e per il vostro Segno poco importa che si troverà in posizione critica rispetto alla Luna in Gemelli. Secondo l'oroscopo siete indistruttibili e in serata sarete anche particolarmente espansivi: a qualcuno di voi piacerà raccontare della vostra ultima conquista.

Sagittario - In questa giornata potreste avere voglia di non fare nulla. Sarete piuttosto pigri e, di conseguenza, tarderete a sbrigare quello che dovete fare in casa e al lavoro. Si potrebbe verificare anche qualche piccolo intoppo riguardo dei documenti o delle comunicazioni scritte che vi arriveranno per posta.

Capricorno - Le previsioni giornaliere sono piuttosto buone. La Luna vi rende estremamente lucidi e vi permetterà di gestire il vostro quotidiano in modo eccellente e, oltre tutto, rapidamente. Mercurio vi aiuta e rende fluida la vostra comunicazione sia con gli amici, sia con le persone care della vostra famiglia.

Acquario - Nell'aria c'è molta leggerezza per voi. E' una di quelle giornate in cui potreste sentirvi in pace con tutto il mondo. Il merito è, naturalmente, della Luna in transito nel Segno amico dei Gemelli che vi rende anche molto creativi.

Pesci - Luna e Mercurio renderanno impegnativa la vostra giornata. Se ne avete la possibilità, dopo il lavoro andate in palestra. Per voi è consigliabile fate un po' di movimento (senza stancarvi troppo) per scaricare la tensione e poter fare un bel sonno ristoratore.