L'Oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio, è pronto a svelare cosa aspetta ai dodici segni zodiacali. Il periodo è decisamente buono per la Vergine che, dopo giorni stressanti e non privi di ansie, potrà ritrovare un po' di serenità. I Pesci potranno raccogliere i frutti di tanto impegno messo nei mesi precedenti, mentre i Gemelli passeranno una settimana piuttosto impegnativa, soprattutto a livello mentale. Di seguito, le previsioni della settimana per ciascun segno.

Previsioni e Oroscopo settimanale da Ariete a Cancro

Ariete: cercate di mettere da parte il vostro bisogno di controllare tutto, in particolare in amore. Non fareste altro che opprimere il partner e farlo allontanare ancora di più. Sul lavoro, vale la stessa regola: lasciate che le cose vadano come devono andare, ricordate che tutti sono necessari e nessuno è indispensabile.

Un amico potrebbe essere la vostra valvola di sfogo, specie se sarà in grado di farvi evadere dagli schemi mentali nei quali vi ostinate a chiudervi.

La parola d'ordine della settimana deve essere leggerezza.

Toro: le stelle vi sono vicine questa settimana. Chi ha un lavoro in proprio, potrà fare grandi progetti. In arrivo anche proposte interessanti per chi è alla ricerca di occupazione. L'importante è che valutiate bene i pro e i contro, così da non ritrovarvi in situazioni difficili poi da gestire.

L'amore fa i capricci. Secondo l'oroscopo settimanale infatti, le incomprensioni con il partner vi faranno alquanto innervosire.

Non cercate di evitare sempre il problema, a volte è meglio chiudere una relazione che non va piuttosto che soffrire. Salute al top ma attenzione agli sforzi eccessivi.

Gemelli: lo sapete, non è un periodo affatto semplice. State cercando di non pensare a ciò che vi preoccupa buttandovi nel lavoro. Così facendo però, rischiate di perdere di vista il reale obiettivo.

In amore siete confusi, specie se avete conosciuto da poco una persona che non vi convince a pieno.

Molti tenderanno a scappare, altri proveranno a farsi andare bene una situazione che già in partenza sanno non poter portare lontano. Ascoltate l'istinto, con voi non ha mai sbagliato. Rilassatevi con la meditazione.

Cancro: bene il lavoro e i progetti a lungo termine. Se avete in progetto un acquisto importante, è il momento di osare. Gli studenti dovranno impegnarsi un po' di più se vogliono ottenere i risultati sperati.

In amore vince la tranquillità questa settimana. Approfittatene per organizzare una serata romantica a casa, senza distrazioni e dedicandovi anima e corpo al partner.

Astrologia da Leone a Scorpione

Leone: nel lavoro ci vuole calma, specie se avete un capo che tende a provocarvi. Reagite con freddezza ma non dimenticate di farvi valere. L'oroscopo di questa settimana dal 10 al 16 febbraio non è molto propizio per voi del Leone, ma non temete: Giove opposto vi lascerà in pace a partire dal mese di marzo.

In amore fate attenzione a non riversare sul partner la vostra insoddisfazione sul lavoro. Potreste combinare un bel pasticcio. Rilassatevi in una spa e provate, almeno per il momento, a staccare la spina.

Vergine: desiderate che le persone a voi care non abbiano mai problemi, a costo di soffrire al posto loro.

Non è l'atteggiamento giusto. Chi vi sta vicino, specie se si tratta di un figlio, ha bisogno di vedere che tenete anche a voi stessi. Vedrete che non è poi così male.

Se avete da tempo iniziato un progetto, una ristrutturazione, una nuova attività, state sereni. Gli atri sono benevoli e, proprio questa settimana, vi daranno degli indizi concreti che vi faranno capire di essere sulla strada giusta.

Bilancia: niente da dire, le previsioni astrologiche della settimana sono alquanto favorevoli per voi del segno. Il lavoro va bene, nessuno vi stressa e siete sulla strada giusta per ottenere un'eventuale promozione.

Continuate così.

Amore alle stelle, specie per chi è alla ricerca di una nuova storia. Provate però a lasciarvi andare di più, dando retta alla vostra parte istintuale, che tendete sempre a sopprimere. Potreste rimanere piacevolmente sorpresi.

Scorpione: siete distratti, non vi concentrate e talvolta peccate di presunzione sul lavoro. Attenzione, un collega invidioso potrebbe far leva su questi punti deboli. Non tirate troppo la corda e siate più collaborativi anche con i superiori.

Amore con alti e bassi. Questa settimana gli Astri consigliano di non fare il passo più lungo della gamba e di riflettere bene prima di dire qualcosa di cui poi potreste pentirvi.

Prendetevi una giornata o, meglio ancora, l'intero weekend per passare del tempo da soli con voi stessi. Vi farà bene.

Previsioni zodiacali da Sagittario a Pesci

Sagittario: l'oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio è molto positivo. Sul lavoro siete sempre sul pezzo e concentrati, due qualità che di certo vi avvantaggiano.

Bene anche l'amore. Se siete single, è il momento di accettare un invito da parte di un amico nella serata di venerdì. Potreste fare conoscenze davvero interessanti, che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Qualche piccolo acciacco si risolverà facilmente con un buon massaggio rilassante.

Capricorno: i panni sporchi si lavano sempre a casa. Non incolpate i colleghi se qualcosa sul lavoro non va come dovrebbe. Imparate a prendervi le vostre responsabilità, anche se è difficile. Vedrete che arriveranno i risultati sperati.

In amore siete soddisfatti ed appagati, perché allora non fare quel passo importante? Il weekend potrebbe essere il momento perfetto per una proposta di matrimonio. Coraggio!

Acquario: questa settimana gli Astri vi consigliano di usare prudenza sul lavoro, specie se siete già stressati per questioni personali. Mantenete la calma e contate fino a dieci prima di parlare.

Passerete dei bei momenti in famiglia, riscoprendo la bellezza delle piccole cose. I figli vi daranno soddisfazioni comunicandovi un traguardo importante al quale tenevate parecchio.

Pesci: bello questo oroscopo della settimana in campo lavorativo, dove raccoglierete i frutti del vostro impegno. La situazione resterà positiva a lungo.

Qualche baruffa in amore potrebbe infastidirvi nelle giornate di sabato e domenica, ma a partire dalla settimana prossima la calma tornerà a regnare.