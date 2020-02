Il giorno di San Valentino, 14 febbraio, è un giorno speciale per coloro che sono innamorati o che stanno cercando l'anima gemella. L'Oroscopo del segno dei Gemelli sarà contraddistinto da una forte dose di leggerezza e spensieratezza. Saranno favoriti i dialoghi, ma alcune cose potrebbero essere da voi prese come obblighi e le prenderete con evidente riluttanza. I single avranno voglia di passare una serata con una persona che li faccia stare bene sotto tutti i punti di vista.

Gemelli: il giorno di San Valentino

Il giorno di San Valentino, per voi nati sotto il segno dei Gemelli, sarà speciale e ricco di accadimenti. Vi contraddistinguerà la contentezza e la felicità di vivere questo giorno d'amore con la vostra dolce metà. L'aspetto mentale sarà fondamentale e sarete sedotti sempre di più dal vostro partner. Si noterà un'importante complicità, sarete praticamente in simbiosi con la persona amata, le dedicherete tutte quelle attenzioni e quelle delicatezze che gli altri giorni sono solo accennate.

Potrebbe essere l'occasione giusta per chiacchierare in confidenza e rivelare qualche segreto del passato che avete sempre tenuto nascosto.

L'aspetto negativo del giorno dell'amore

Ci saranno anche alcune situazioni che proprio non riuscirete a digerire. Sarete particolarmente seccati da alcune richieste improvvise, che potrebbero suonarvi come qualcosa di obbligatorio e di perentorio. Non avrete molta voglia di dedicare alla sfera intima qualcosa di meccanico, che individuate non esca dal cuore.

Potreste vedere questo giorno come una festa costruita, moralista e che non porti nulla al rapporto di coppia, se non qualcosa di consumistico e materiale. Il romanticismo fine a sé stesso potrebbe non appassionarvi, anzi vi darà molto fastidio. Regalarvi a vicenda i classici baci perugina potrebbe essere una cosa chi vi darà enormemente fastidio e non farà altro che indispettirvi.

San Valentino per i single

Sarete alla ricerca di qualcosa di effimero, ma allo stesso tempo che sappia coinvolgervi. Sarete dell'opinione che vorreste stare bene con voi stessi, e con la persona che coinvolgerete, anche se dovesse trattarsi di una singola serata. In questo momento non vi servirà altro, la tranquillità mentale sarà qualcosa di estremamente importante. Desidererete essere sorpresi, avrete voglia di provare un brivido, anche se momentaneo, che parta dalla testa e finisca diretto al cuore. Alcuni amici potrebbero farvi notare delle cose, non trascurate cosa hanno da dirvi e poi valutate se ritenete di dover agire di conseguenza.

Meglio accettare un consiglio che far finta di aver capito tutto e pagarne le conseguenze.