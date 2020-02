Si conclude la prima settimana del secondo mese del 2020. Arrivano quindi le previsioni e l'Oroscopo di domenica 9 febbraio 2020. Vediamo quali cambiamenti porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro ai dodici segni zodiacali.

Stelle e oroscopo del 9 febbraio: la giornata dei segni da Ariete a Vergine

Ariete: in amore occorre sfruttare questa giornata visto che il Sole è favorevole assieme alla Luna. Bene anche le relazioni che sono nate da poco. Nel lavoro sarà il caso di evitare spese di troppo nel corso dei prossimi mesi.

Stanchezza per il fisico.

Toro: per i sentimenti questa giornata non sarà esaltante. Cercate di aprirvi a qualcosa di nuovo. Nel lavoro, se ci sono stati blocchi legati a questioni economiche, in questi giorni si potrà risolvere qualcosa, ma sarà comunque meglio evitare di spendere troppo.

Gemelli: Luna e Venere sono favorevoli. Questa parte di febbraio rivela le vostre vere intenzioni. Nel lavoro, potrebbe arrivare una bella proposta. Se ci sono stati problemi iniziati nello scorso anno ora ci sarà l'occasione per risolverli.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale, se un rapporto è in crisi occorre parlare con calma, rischiate altrimenti di rovinare tutto. A livello lavorativo avete voglia di fare cose diverse da quelle attuali, ma al momento non è possibile. Evitate azzardi.

Leone: per i sentimenti è bella questa situazione astrologica. La Luna si trova nel vostro segno e sarà un'ottima occasione da sfruttare.

Nel lavoro potrete contare su qualche contatto. Gli spostamenti ed i viaggi sono favoriti.

Vergine: a livello sentimentale coloro che sono fermi da tempo avranno l'occasione di ripartire. È possibile che febbraio porti qualche rivincita. A livello lavorativo passi importanti per chi gestisce un'attività. Bene il fisco.

Previsioni e oroscopo del 9 febbraio: la giornata dei segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: con Venere in opposizione è difficile avere un quadro della situazione. Ci sono ancora pensieri e tensioni per le coppie che hanno avuto problemi. Nel lavoro cercate gli occuparvi di più delle questioni difficili da gestire al momento e di allontanare problemi inutili.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale sarà una domenica sottotono per i sentimenti. Le tensioni vissute negli ultimi giorni sono però superabili. A livello lavorativo molti impegni in questo momento. Oggi sarà meglio non fidarsi di idee poco chiare.

Sagittario: per i sentimenti questa domenica può portare emozioni importanti. Siate più disponibili a fare nuovi incontri. Nel lavoro cercate di non ingrandire le difficoltà che sono nate negli ultimi giorni.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale i nuovi amori sono messi sotto pressione, Il transito di Venere rende tutto critico. Nel lavoro una questione potrà essere risolta al più presto. Evitate le spese di troppo.

Acquario: con queste stelle sarà possibile dire come la pensate, ma siate comunque prudenti. Nel lavoro ci sono ottime opportunità di carattere economico, Saturno nel segno aiuta.

Pesci: per i sentimenti oroscopo interessante. Se qualcuno si è allontanato presto tornerà da voi. Nel lavoro tutto procede bene, con la possibilità di recuperare eventuali problemi entro pochi giorni.