L'Oroscopo lascia presagire una domenica vantaggiosa per l'Ariete che in amore potrà fare affidamento su Venere nel segno. La Luna in posizione buona, favorisce pure il Leone. Giornata sottotono per la Bilancia.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo di domani, domenica 9 febbraio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 9 febbraio da Ariete a Cancro

Ariete: con Venere che entra nel segno quella di domenica 9 febbraio si rivelerà una giornata interessante per l’Ariete, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

È il momento ideale per coloro i quali decidono di dare nuova vita ad un rapporto o di fare un passo importante per il futuro di coppia. Anche gli incontri sono favoriti.

Toro: l’oroscopo lascia presagire una domenica sottotono per il Toro che durante le giornate precedenti ha dovuto affrontare diverse complicazioni, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale e i rapporti interpersonali. Durante le prossime ore sarebbe meglio evitare di dar vita a nuovi contrasti o polemiche, meglio ritagliarsi un momento per se.

Recupero da lunedì.

Gemelli: sono giornate di recupero per il segno, che con l’inizio del mese di febbraio ha ritrovato il buon umore e la voglia di fare. L’ottimismo ritrovato aiuterà i nativi del segno a ristabilire l’equilibrio e la serenità all'interno dei rapporti di coppia e della vita familiare. Con l’arrivo della nuova settimana in ambito lavorativo potrebbero esserci delle novità.

Cancro: l’oroscopo di domenica 9 febbraio lascia presagire una giornata faticosa per il segno.

Il consiglio è quello di agire con cautela, muovendosi un passo alla volta soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo di energie ed accusare un lieve fastidio fisico alla schiena.

Previsioni astrali del 9 febbraio da Leone a Scorpione

Leone: con la Luna favorevole e Venere in posizione interessante questa giornata sarà molto positiva per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali.

Anche per quanto riguarda il lavoro è in atto un momento di recupero, al contrario qualcuno potrebbe risentire di un lieve calo di energie che lo costringerà a rallentare i ritmi.

Vergine: questa giornata consente al segno di recuperare dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale, infatti Venere non è più in opposizione. Sarà un momento più fortunato per trovare dei chiarimenti all'interno rapporto di coppia o in famiglia, ma anche per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Bilancia: l’oroscopo di febbraio lascia presagire un mese sottotono, durante cui non mancheranno i momenti sottotono e le tensioni.

Quella di domenica 9 febbraio potrebbe essere una giornata agitata, meglio evitare di fare passi più lunghi della gamba o esporsi più del dovuto. Il consiglio degli astri è quello di concedersi qualche momento di solitudine per ritrovare la serenità mentale.

Scorpione: durante questa giornata il segno potrebbe sentirsi messo alle strette, sotto pressione, a causa di problematiche nate durante le giornate precedenti all'interno dell’ambito lavorativo. Il nervosismo accumulato potrebbe riversarsi all'interno della sfera sentimentale aumentando i contrasti anche in tal senso.

Astri e stelle del 9 febbraio da Sagittario a Pesci

Sagittario: Marte e Venere in posizione vantaggiosa, darà una marcia in più al segno durante questa giornata. Domenica 9 febbraio il Sagittario potrà ottenere molto, sia in ambito lavorativo che all'interno della sfera sentimentale, dove l’oroscopo lascia presagire forti emozioni sia per i single che per coloro che vivono in copia.

Capricorno: gli influssi di Giove e Saturno potrebbero avere un effetto contrario al segno, causando un momento di stanchezza e malumore. Durante le giornate precedenti all'interno della sfera sentimentale potrebbero essere nati dei contrasti, niente paura la giornata di lunedì sarà ideale per cercare un chiarimento.

Acquario: l’oroscopo di domenica 9 febbraio lascia intuire che sarà una giornata alquanto faticosa. Il consiglio degli astri per i nativi del segno è quello di agire con cautela, evitando di sovraccaricarsi o di voler gestire troppe cose contemporaneamente. Meglio muoversi un passo alla volta, ponderando con cura ogni decisione. Serenità in amore.

Pesci: la settimana è stata abbastanza faticosa per il segno, che soprattutto in amore ha incontrato diverse problematiche. Quella di domenica sarà una giornata ideale per coloro i quali desiderano riportare l’equilibrio e la serenità all'interno del rapporto con il partner.

Il lavoro in questa giornata trascorrerà senza infamia e senza lode in tal senso.