L'oroscopo del fine settimana che va dal 15 al 16 febbraio prevede qualche piccola difficoltà di tipo economico o burocratico per i nativi Gemelli, mentre per Scorpione l'atmosfera con il partner si farà romantica e gioiosa. Leone riuscirà a riavvicinarsi al partner come una volta, mentre Acquario potrebbe farsi aiutare da un amico per svolgere insieme alcune faccende personali. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 15 al 16 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 15-16 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: qualche piccola tensione in ambito familiare vi darà modo di riflettere su alcune questioni personali che ormai non vanno più come un tempo. Potreste prendere in considerazione dunque l'idea di prendere provvedimenti affinché la situazione si ripristini il prima possibile. Voto - 6,5

Toro: l'oroscopo del fine settimana per voi nativi del segno prevede un ottimo umore soprattutto sul fronte sentimentale, dove l'affiatamento di coppia con il partner sarà interessante.

Nel lavoro potreste avere qualche mansione in più da svolgere, ma saprete dove mettere le mani. Voto - 7,5

Gemelli: potreste avere qualche problema sul fronte lavorativo durante il weekend. Qualche problema di tipo economico o burocratico potrebbe farvi attraversare una fase di stallo. Se necessario, chiedete aiuto se non sapete bene cosa fare. Voto - 6

Cancro: potrebbe essere arrivato il momento di rimettervi in gioco sul fronte lavorativo dopo un periodo poco convincente, con progetti appena sufficienti.

Potrebbe essere un'ottima occasione per dimostrare nuovamente a colleghi e superiori il vostro valore. Voto - 8

Leone: cercare di stabilire un dialogo con la vostra anima gemella vi permetterà piano piano di riavvicinarvi al partner e tornare a vivere la vostra relazione di coppia come una volta. Continuate su questa strada. Voto - 7,5

Vergine: secondo l'oroscopo del fine settimana, potrebbero esserci un mucchio di faccende da sbrigare, sia al lavoro che in ambito sentimentale.

Ciò nonostante vedetelo come un metodo per tenervi impegnati e non annoiarvi. Voto - 7

Bilancia: l'ambito lavorativo inizierà a diventare meno stressante del solito durante il fine settimana grazie anche alle mansioni e compiti da portare a termine che diminuiranno parecchio, permettendovi di riprendere fiato. Voto - 7,5

Scorpione: la passione e il romanticismo saranno al centro dei vostri pensieri secondo l'oroscopo del weekend. Avrete modo di prendervi più cura del vostro partner e cercare di soddisfare i suoi desideri. In fin dei conti, voi volete soltanto che sia felice. Voto - 8,5

Sagittario: potrebbe esserci qualche piccola divergenza sul posto di lavoro riguardo ad un progetto di gruppo.

A volte infatti può succedere che ci siano idee contrastanti fra colleghi. Voi cercate di trovare un punto d'accordo per risolvere la faccenda. Voto - 6,5

Capricorno: fareste meglio a prendervi più cura della vostra dolce metà, soprattutto nei fine settimana. Infatti, anche se avete tanto da lavorare, ogni tanto potreste anche soddisfare il partner che desidera soltanto trascorrere del tempo con voi. Cercate di essere più disponibili. Voto - 6

Acquario: ottimo fine settimana per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo e personale, dove potreste chiedere ad un amico di aiutarvi a fare qualcosa di speciale per voi e il partner.

Voto - 8

Pesci: sarete particolarmente perspicaci sul posto di lavoro, con un ottimo spirito d'iniziativa che vi metterà voglia di svolgere tutte le vostre mansioni il più in fretta possibile e con la massima qualità che saprete mettere a disposizione. Voto - 8