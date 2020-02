Durante la giornata di venerdì 28 febbraio molte relazioni troveranno finalmente un po' di tregua, come nel caso dei nati dei segni dell'Acquario e dell'Ariete, mentre il Cancro si concentrerà maggiormente sul lavoro e la Bilancia sulle prospettive di avere più guadagni del solito. Il Sagittario avrà bisogno di stare da solo, mentre il Leone necessiterà di stare con la propria famiglia di origine per ristabilire i rapporti. In basso, le previsioni segno per segno di venerdì.

Aspettative per il Toro

Ariete: tensione in calo. Avrete meno rabbia in corpo, di conseguenza arriverà una serenità più marcata che si propagherà nell'atmosfera di casa. Avrete modo di fare qualcosa che vi dia un po' di spensieratezza.

Toro: avete avuto molte aspettative in amore che purtroppo non sono state realizzate. Perciò avrete l'impressione di avere un atteggiamento più disincantato anche su altri aspetti, lontani anni luce da quelli sentimentali.

Gemelli: cambiare aria vi farà bene; il riposo sarà un elemento essenziale per ritornare sul posto di lavoro vivaci come sempre.

Attenzione allo stress e ai malesseri troppo marcati o di lunga durata.

Cancro: lascerete da parte le vostre problematiche amorose per essere più tenaci ed efficienti di fronte alla mole di lavoro di questa giornata. I vostri progetti lavorativi saranno molto più originali del solito.

Leone impegnato

Leone: l'assorbimento quasi totale per il lavoro recentemente vi ha impedito di essere anche semplicemente amichevoli nei confronti dei vostri affetti, innanzitutto nei confronti della vostra famiglia di origine.

Ci saranno occasioni per “rifarvi”.

Vergine: cederete alla tentazione di esprimere le vostre perplessità al partner, ma sicuramente questo atteggiamento farà calare sulla vostra relazione un gelo difficile da cancellare. Cercate di calibrare bene le vostre parole.

Bilancia: punterete molte delle vostre energie sul guadagno, sui successi lavorativi e sugli accordi che promettono bene. Ci sarà aria di incomprensioni all'interno della vostra relazione, ma non sfocerà in risvolti negativi.

Pesci piacevoli con il partner

Scorpione: umore in rialzo. Probabilmente non ci saranno troppi risvolti in campo lavorativo, ma perlomeno avrete un'atmosfera molto più serena con il partner, con qualche punta di tenerezza. Continuate così.

Sagittario: sceglierete di fare qualcosa lontano da casa per poter trovare la tranquillità giusta per coltivare una vostra passione. Riscoprirete anche un'amicizia che pensavate aver perso da tempo.

Capricorno: l'armistizio con il partner prenderà una piega favorevole, tanto che riuscirete nuovamente ad essere più gentili e meno indifferenti. Ottima la conclusione di un affare piuttosto difficile.

Acquario: all'interno della famiglia avrete approcci buoni, né troppo affiatati ma nemmeno conflittuali e poco sinceri. Sul lavoro un barlume di creatività sarà molto utile per eventuali collaborazioni.

Pesci: sarete piacevoli con il partner, sorprendenti con le conquiste recenti e molto fantasiosi sul piano lavorativo. Ottimi i successi scaturiti da quei progetti a lungo termine e gli accordi collaborativi.