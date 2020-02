L'Oroscopo di domani, giovedì 13 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna soggiornerà ancora in Bilancia ma queste 24 ore non saranno da prendere sottogamba. Se i nati del Gemelli, da tempo, sono afflitti da un dilemma particolare, i Pesci finalmente avranno un po' di tregua. Anche per i Leone la giornata si preannuncia alquanto complessa. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 13 febbraio

Vergine - 12° in classifica - Chi studia, presto si ritroverà a dover sostenere un esame o un test a sorpresa. Queste 24 non aiuteranno affatto in quanto vi sentirete abbattuti e demoralizzati. Possedete una mente molto acuta, siete puntigliosi e curate ogni dettaglio. Tuttavia, essere così precisi potrebbe accrescere il vostro livello di stress. Cercate di tirarvi su con il morale e non prendete troppo sul serio le varie situazioni. Imparate a prendere la vita alla leggera e concedetevi il lusso di fare errori perché sbagliando si impara.

Qualcuno sta attraversando un momento negativo con un parente o il coniuge. Attenzione all'influenza stagionale. Verificate di aver preso tutto prima di uscire.

Gemelli - 11° posto - Giovedì pressoché normale in cui si verificheranno ben pochi movimenti. Un dilemma vi sta affliggendo da alcune settimane ed avete difficoltà a dormire. Forse state vivendo un momento particolare in famiglia o a lavoro.

Siete sempre in movimento, non riuscite a stare senza fare niente. Per tale ragione, in questa giornata potreste annoiarvi tantissimo. In tal caso organizzate un'uscita con un collega o una persona amica, oppure programmate qualcosa di romantico da fare con il partner in vista di San Valentino o nel weekend. Insomma, datevi da fare in queste 24 ore. Verso la fine di febbraio qualcosa cambierà decisamente, per ora dovrete stringere i denti e cercare di superare questo momento astrologico sottotono.

Scorpione - 10° in classifica - Occhio a questa giornata che potrebbe rivelarsi insidiosa o imbarazzante. Chi per lavoro viaggia, rischierà di arrivare in ritardo. In amore, chi è sposato o convive, spesso si ritrova a litigare con il partner per questioni di famiglia, di denaro o di divergenze di opinioni. Il mondo è vario, aprite la mente. In questo periodo avete bisogno di riscattarvi, dunque, prefiggetevi dei nuovi obiettivi. Non permettete al dolore vissuto in passato o di recente di abbattervi. Prendetevi cura della vostra salute, mangiate sano e bevete di più. Cercate di non eccedere con il consumo della caffeina altrimenti non riuscirete a dormire bene.

Leone - 9° posto - Ultimamente ci sono state delle spese complesse da sostenere. Spesso vi lamentate di essere a corto di denaro, infatti, come prendete lo stipendio subito vi ritrovate con pochi spiccioli in mano. Non lasciatevi abbattere dalle tempeste della vita. Siete un segno che lotta, un abile guerriero. C'è qualche nativo del Leone che sta attraversando un periodo alquanto buio, ma date tempo al tempo e tutto sarà superato. L'aspetto amoroso potrebbe donare conforto a coloro che vivono una relazione stabile. La libido sarà alle stelle, dunque, lasciatevi andare. Sfogate lo stress attraverso l'attività fisica, in questo modo ne gioverà anche l'aspetto fisico che ultimamente appare più gonfio del consueto.

Toro - 8° in classifica - Chi lavora non sempre può definirsi soddisfatto. Vi sentite appesantiti ed è proprio per questo motivo che vi muovete con maggior lentezza. A partire da questa giornata tutto sarà diverso. Avrete a disposizione una bella dose di sprint che vi aiuterà a sbrigare ogni faccenda. Casa, figli, partner, auto, bollette da pagare, insomma non è facile sbarcare il lunario, per questo necessitate di maggior denaro. Presto le acque si placheranno e le spese si faranno meno impegnative. Qualcuno potrebbe avere a che fare con un reclamo o una consegna sbagliata, comunque sia non infuriatevi e cercate di risolvere il disguido in maniera calma e diplomatica.

Capricorno - 7° posto - La sera di San Silvestro nutrivate ampie aspettative per questo 2020, vi eravate fatti mille promesse che poi avete lasciato perdere rinviando a data da destinarsi. State vivendo un periodo sottotono, non a caso avete ben poca voglia di muovervi e vi sentite giù d'umore. Nel pomeriggio troverete un po' di calma e rifletterete sulla vostra vita e su quello che volete fare. L'amore, entro l'estate, arriverà a ribaltarvi l'esistenza. Presto potrete rialzarvi e rimettervi in gioco, la primavera scioglierà il ghiaccio che vi blocca interiormente. Siete troppo stressati e questo non fa bene alla pressione e ai frequenti mal di testa.

Oroscopo del giorno

Ariete - 6° in classifica - In questo giovedì sarete talmente indaffarati che arriverete stanchi e provati a fine giornata. Tuttavia non sarete tentati a mandare tutto a monte perché avrete un buon supporto astrale. Anche se in fondo non ne potete più di dover gestire tutto da soli, siete dei leader nati. Sulle vostre spalle reggete abbastanza responsabilità, ma valutate l'idea di farvi dare una mano. Premiatevi per gli sforzi che fate durante la giornata. Siete circondati da bravi amici, anche se sono pochi, sapete di poter fare affidamento su di loro nel momento del bisogno.

C'è qualche nativo dell'Ariete che sta combattendo una battaglia legale o burocratica, i tempi della legge sanno essere molto lunghi ma non lasciatevi logorare. Curate la pelle, ultimamente la state trascurando abbastanza.

Sagittario - 5° posto - Vi sentirete dinamici e stimolati all'azione. Insomma starete molto meglio rispetto ai giorni precedenti. Per i cuori solitari questo giovedì potrebbe portare l'amore o un'amicizia speciale destinata diventare qualcosa di più in futuro. Non dovrete sottovalutare un incontro. Un ritardo rischierà di farvi impazzire, in tal caso sarà importante cercare di rimanere effettivamente molto calmi.

Risulteranno favorite le relazioni di coppia e quelle amichevoli. Se c'è un problema, la confidenza aiuterà ad alleggerire il peso. Qualcuno si sta prendendo cura di una persona cara che sta poco bene. Se avete intrapreso l'attività fisica in palestra, perseguite e valutate l'idea di accrescere i pesi.

Pesci - 4° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà svegliarvi di buon umore, finalmente avrete un po' di tregua dalle difficoltà quotidiane. Tornerà la quiete in famiglia, specie se recentemente ci sono state delle liti. Spesso vi sentite come se il peso del mondo intero gravasse sulle vostre spalle.

I cuori solitari hanno difficoltà a trovare il partner giusto, ma qualcosa si smuoverà entro la fine del 2020. Per portare avanti un progetto e arrivare al traguardo occorre sentirsi costantemente stimolati. In tal caso, i libri sanno essere degli ottimi coach. Leggete, sia che state portando avanti una dieta e sia se state cercando di essere produttivi nel lavoro o nello studio. Presto agguanterete il successo, non lasciate tentare dalla procrastinazione altrimenti vi ritroverete a concludere un anno identico a quello precedente.

Acquario - 3° posto - Sarà una buona giornata per amare ed essere amati.

Le coppie si ritroveranno a trascorrere 48 ore intense e colme di passione. Possibili viaggi in vista, qualcuno sarà in partenza altri invece si ritroveranno già in 'volo'. Se per una ragione o per un'altra non potete prendere una pausa dal lavoro o dallo studio, organizzate una vacanza da fare tra l'estate e l'autunno. Occhio alle gelosie, non portano a nulla di buono. Un colpo di fortuna vi svolterà la serata. Se siete in coppia, organizzate qualcosa di piacevole per San Valentino.

Cancro - 2° in classifica - L’Oroscopo del 13 febbraio annuncia un giovedì tranquillo e piacevole. Amate prendervi cura della casa, della famiglia e soprattutto di voi stessi.

Chi sta inseguendo una carriera, presto si ritroverà dinanzi ad un bivio e non saprà dove svoltare. In un modo o nell'altro, gli ostacoli li avete sempre scavalcati, per cui riuscirete a superare anche questo periodo complesso. L'amore di coppia risulterà ben saldo anche se qualcuno potrebbe lamentare una certa lontananza o dimenticanza. Per San Valentino aspettatevi una dolce sorpresa, anche per i cuori solitari l'amore sarà in agguato. Per quanto riguarda la salute, cercate di camminare di più soprattutto se per ragioni di lavoro o di studio trascorrete troppo tempo seduti. Il sorriso è la miglior medicina ed aiuta a stringere amicizia.

Bilancia - 1° posto - Le previsioni astrologiche invitano a fare mente locale e a riflettere sui vostri interessi di vita. Un piano o un programma ben dettagliato fungono al pari di un GPS: senza di essi è difficile capire dove si sta andando! In giornata avrete la Luna nel vostro segno che risplenderà il vostro cammino, ma anche altri astri vi supporteranno. Siete un segno gentile, romantico, diplomatico e molto brillante, non dovete mai sottovalutarvi. Riuscirete a portare a termine ogni incarico o impegno. Se ci sarà un discorso da tenere, riuscirete a trovare le parole migliori per fare colpo sull'interlocutore. Concentratevi maggiormente sulle questioni di casa e famiglia. Chi ama cucinare saprà stupire i commensali.