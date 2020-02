Nuova giornata, ci si avvicina a grandi passi verso la fine del mese di febbraio. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 28 febbraio 2020, penultima giornata del mese. Amore e lavoro saranno gli assoluti protagonisti per molti segni zodiacali.

Astri e stelle del 28 febbraio 2020: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore la Luna positiva al segno porterà maggiori vantaggi. Nel lavoro periodo giusto per lanciarsi verso nuove sperimentazioni. Recupero per il fisico.

Toro: per i sentimenti Luna nel segno che aiuta a chiarirvi le idee.

Nel lavoro giornata importante. Evitate solo di fare le ore piccole e stancarvi troppo.

Gemelli: a livello amoroso difficoltà, se una storia è in crisi si potrebbe tentare un recupero, ma dipende anche dalla persona che avete al vostro fianco. Nel lavoro, se avete un programma un incontro importante, giornata migliore. Attenzione solo alle opposizione planetarie.

Cancro: per i sentimenti non dovete perdere tempo se vi interessa qualcuno. Favoriti i rapporti con una persona dei Pesci. A livello lavorativo è un momento che vi vede carichi, anche se diverse opposizioni planetarie potrebbero portare qualche difficoltà.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale ci sono maggiori complicazioni e competizioni in una storia sentimentale. Momento che vi vede vivere tensione con una persona dell'Acquario o del Toro. Nel lavoro c'è da affrontare una scelta o un cambiamento.

Vergine: in amore giornata di recupero, anche per quelle coppie che hanno discusso nelle ultime giornate. Siate soltanto cauti nelle nuove relazioni.

Nel lavoro riflettete prima di agire, sarà una giornata stancante che porterà qualche difficoltà.

Previsioni e oroscopo del 28 febbraio 2020: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i sentimenti, se vivete una storia da molti anni attenzione perché questo è un periodo che potrà portare maggiori difficoltà. A livello lavorativo potrebbe cambiare qualcosa, magari un ruolo o di una mansione.

Scorpione: in amore Luna in opposizione, chi ha un problema di trasloco di casa, questo potrebbe portare qualche disagio nella coppia.

Nel lavoro meglio non fare troppo in questi ultimi giorni di febbraio.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale situazione astrologica intrigante per l'amore. Chi è single potrebbe lanciarsi verso nuove relazioni. A livello lavorativo scarsa concentrazione. Marzo porterà dei riscontri importanti.

Capricorno: per i sentimenti, se ci sono state complicazioni nelle ultime giornate, sarà importante portare ancora pazienza. Nel lavoro le provocazioni dovranno essere messe da parte. Cercate di risolvere un problema importante.

Acquario: in amore giornata sottoposta ad un momento di stress.

Cielo che porta delle polemiche, non è consigliato arrabbiarsi. Nel lavoro complicazioni, tra oggi e domani sarà possibile innervosirsi.

Pesci: a livello sentimentale la Luna è favorevole e aiuterà anche durante il mese di marzo. Nel lavoro momento che vi vede ricucire uno strappo e risolvere un problema. Bene anche il fisico.