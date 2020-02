L'Oroscopo del giorno 5 febbraio 2020 riprende a fare previsioni mettendo sotto analisi i settori della vita relativi ad amore e lavoro. Punto di interesse generale come sempre, la buona Astrologia, in questo contesto applicata ai sei simboli rappresentanti l'ultima tranche dello zodiaco. Ansiosi di mettere a nudo il pensiero delle stelle in merito al prossimo mercoledì? Certi della risposta affermativa, come da prassi andiamo a svelare quali saranno i segni più fortunati nel periodo esaminato. Diciamo senza alcun dubbio - le effemeridi sono testimoni inappellabili - che a gongolare tra i sei sopracitati, Bilancia, Capricorno e Acquario, trio favorito alla pari da una meravigliosa Luna in Cancro, dunque valutati a cinque stelle.

Parlando di segni con difficoltà messe in preventivo dall'oroscopo di mercoledì 5 febbraio, sotto le attese il periodo per Sagittario e Pesci: entrambi i segni saranno sotto stress da fluttuazioni astrali poco favorevoli. Pronti a scoprire qualcosa di più? Bene, andiamo pure a decantare in modo approfondito la nuova classifica stelline posta di seguito e poi le relative valutazioni astrologiche segno per segno.

Classifica stelline 5 febbraio 2020

Una nuova giornata si avvicina inesorabile all'appuntamento con la vita quotidiana.

Come da copione, a decretare il successo o la debacle della stessa è la nostra seguitissima classifica stelline giornaliera, in questo frangente impostata ovviamente sull'oroscopo del 5 febbraio 2020. Il prospetto riassuntivo espresso dalle stelle mostra in primo piano Bilancia, Capricorno e Acquario, tra l'altro già svelati nell'anteprima di apertura. A seguire altri quattro specialissimi segni, ma questi, giusto per non togliere il gusto della 'sorpresa', li andremo a scoprire uno ad uno direttamente analizzando la tabella posta di seguito.

A voi pertanto il responso dettato dalle effemeridi ed interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Capricorno, Acquario;

★★★★: Scorpione;

★★★: Pesci;

★★: Sagittario.

Oroscopo mercoledì 5 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giornata a metà percorso settimanale messa in preventivo con le cinque buone stelle della fortuna. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, una grande serenità interiore e l'ottima forma fisica vi conforta e vi prepara a novità molto appaganti.

Alcuni di voi potranno trovarsi al centro di corteggiamenti incrociati: sarete più attenti nel curare l'arma della seduzione nonché l'aspetto fisico. Single, le previsioni del giorno invogliano a spezzare la solita routine, magari andando a pranzo o cena fuori: forse farete un incontro interessante. Alla grande l'intesa di coppia: nuove energie sono pronte a far riesplodere quella infuocata passione ultimamente un po' scemata! Le previsioni del giorno, visto il momento, invitano ad approfittare di questa grossa opportunità davvero irripetibile offerta dall'alta qualità relativa alle vostre effemeridi.

Nel lavoro, l'oroscopo indica un mercoledì promettente per voi della Bilancia. Tutto merito di Urano e Nettuno entrambi posizionati speculari positivi al 80% rispetto al vostro settore.

Scorpione: ★★★★. Giornata normale, senza spigolosità rilevanti ed a tutto tondo con la solita routine quotidiana. In pratica tutto scorrerà secondo i soliti canoni, con Luna, Urano e Venere disponibile a rilasciare un mediocre flusso positivo direttamente sul vostro segno. In amore, la vita di coppia potrebbe risentire di una fase critica: è possibile che emergano problemi taciuti da tempo. Attenzione se avete in corso una storia parallela (ci siamo capiti, vero!).

L'esuberanza di pianeti amichevoli, unita alla maliziosa complicità di persone intraprendenti in fatto di sentimenti, vi faranno vivere momenti splendidi dal punto di vista affettivo. Single, l'oroscopo del giorno a voi 'cuori solitari' invita a non aspettare che sia lui/lei a fare la prima mossa. Prendete voi l'iniziativa, altrimenti finireste con l'invecchiare aspettando chissà cosa... Nel lavoro invece, sarete un po' stressati e questo vi farà sembrare tutto più difficile. In realtà, basterebbe programmare con più accuratezza l'attività lavorativa: provateci, vedrete che tutto andrà meglio del solito.

Sagittario: ★★. Questo giorno di metà settimana per tanti di voi del Sagittario si prevede possa portare confusione e rallentamenti vari, quasi in tutti i comparti. Secondo gli astri di vostra competenza, a dare problemi saranno ancora una volta sia la Luna in Gemelli (in Cancro dalle ore 20:03 di questo mercoledì) che Venere in Pesci, ambedue in posizione speculare negativa al 80%. In amore pertanto, vista la Carta Astrale abbastanza negativa, potrebbe venir meno quel vostro proverbiale senso di umorismo capace di dare smalto al rapporto di coppia. Alcune impellenti situazioni, poi, renderanno il dialogo meno facile del solito: attenti, potreste sentirvi strani, scontenti e irrequieti!

Single, avrà toni un po’ aspri questo periodo, specialmente per quanto riguarda la vostra sfera sentimentale. Pare che ultimamente amate lanciarvi in avventure abbastanza rischiose o molto incerte: attenti, non tutto oro è quello che luccica, sappiatelo! Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 5 febbraio al Sagittario indica che probabilmente le stelle non porteranno grandi novità alle vostre quotidiane attività. Diciamo che senz'altro dovrete attendere ancora un po' affinché arrivino cambiamenti tangibili.

Astrologia del giorno 5 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì prevede un periodo sicuramente molto efficiente e di buon auspicio, soprattutto a partire da fine mattinata e per tutto il pomeriggio fino a tarda sera.

Acquisteranno importanza, quindi, le piccole cose e le solite abitudini che, unite a certi rituali ormai entrati nella routine, certamente favoriranno il buon clima nella coppia. In amore infatti, vi accorgerete che con un sorriso sincero stampato sulle labbra tutto diventerà più semplice. Vi sembrerà di camminare in discesa vicino al vostro partner storico, senza nessun ostacolo da rimuovere. Single, qualunque sia la vostra situazione attuale, avrete l’umore al top e una visione più ottimistica della vita affettiva. Riappacificazioni in vista per coloro reduci da un periodo critico. Nel lavoro, sarete abbastanza attrezzati in questo periodo tanto da puntare al successo o, meglio ancora, al meritato riconoscimento di alcune vostre ambizioni.

Nettuno in Pesci, allo stesso tempo splendidamente posizionato in sestile al vostro Giove, sarà pronto a spianarvi la strada verso gli obbiettivi di vostro interesse.

Acquario: ★★★★★. Periodo ottimo su più fronti, soprattutto per quanto concerne affetti, amicizie e ambiente familiare. In campo sentimentale, alcune emozioni passate che, forse, pensavate fossero ormai assopite, torneranno improvvisamente a farsi sentire caricando nuovamente di passione il vostro rapporto a due. In amore dunque, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, avrete tanta pazienza in più su cui investire: cercate di mettere a proprio agio chi vi sta a fianco con lo scopo di appianare, insieme, eventuali disaccordi o contrasti in corso.

Single, ridimensionando un pochino le vostre attese (pretese) vi accorgerete che le buone occasioni, in realtà, sono assai più vicine di quanto non possiate pensare. Pianificate attentamente ogni aspetto senza forzare i tempi. Non dimenticate che gli astri, all'occorrenza, saranno in linea con il vostro segno e senz'altro proteggeranno i vostri interessi sentimentali. Nel lavoro invece, piccole indecisioni potranno rallentare alcuni progetti in seno alla vostra mansione: non drammatizzate ma attendete di avere il campo libero.

Pesci: ★★★. Questo metà settimana l'oroscopo vi invita alla riflessione e alla calma.

La giornata potrebbe essere poco consona alle aspettative dei più. Infatti, il periodo è stato valutato decisamente in 'sottotono', pertanto il frangente potrebbe dare adito a qualche delusione oppure a talune irrequietezze. Soprattutto, potrebbero riaffiorare errori passati pronti a tormentare di nuovo alcuni aspetti della vostra esistenza. Secondo l'oroscopo del giorno 5 febbraio intanto, riguardo l'amore, dovete cercare di essere più obiettivi e meno suscettibili del solito: se vi disturba quella sensazione strana, come se foste ultimamente un po' trascurati dalla persona amata, tranquilli, non è detto che questo sia vero.

Puntate tutto sul buon dialogo e sulla sincerità, ok? Se single invece, non sarà un momento felicissimo nemmeno per voi: tentare di averla vinta a tutti i costi su un rivale in amore non sarà una buona cosa perché potreste uscire malconci. Diciamo che il gioco non vale la candela. Nel lavoro, per chiudere, vi sentirete oppressi dai tanti impegni e, magari, desidererete prendervi una pausa. Pazientate un po' e cercate di portare avanti il più possibile le vostre incombenze.