L'Oroscopo del giorno 7 febbraio 2020 arriva 'a fagiolo', come si suol dire, soprattutto a coloro in ansia a causa di situazioni o problemi aperti in campo sentimentale come anche nel lavoro. Pronti a dare un senso, positivo o negativo che sia, alla giornata di venerdì prossima a venire? L'attenzione in questo caso è tutta incentrata sul quinto giorno di questa settimana, messo 'sottosopra' al solo scopo di riuscire a dare una valutazione quanto più precisa ed obbiettiva possibile. Ad essere analizzati in questo contesto, come anticipato dal titolo principale, i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Il prossimo venerdì dunque, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo, in tutto saranno tre i segni in frangente positivo, tra questi però solo uno risulta essere il 'super-favorito' dall'Astrologia. A tal proposito diciamo subito che a spiccare meritatamente in primo piano gli amici dell'Acquario: i nativi nell'enigmatico segno di Aria avranno garantita una giornata a cinque stelle dalla splendida posizione del Sole, astro di settore, nel frangente in ottimo sestile a Marte in Sagittario.

Intanto, volendo anticipare qualcosina anche in merito a coloro con previste difficoltà nel periodo in analisi, sempre secondo quanto esposto nell'oroscopo di venerdì 7 febbraio, ad avere difficoltà di manovra saranno Bilancia e Scorpione: il primo classificato 'sottotono' e l'altro giudicato decisamente con il 'ko'. Andiamo agli approfondimenti segno per segno analizzando in primis la classifica stelline completa e, subito dopo, le nuove previsioni zodiacali.

Classifica stelline 7 febbraio 2020

Un nuovo fine settimana sta per arrivare, curiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia al giorno prima dell'inizio del nuovo weekend? A dare le giuste info, come da routine, la nostra attesa classifica stelline interessante l'oroscopo del 7 febbraio 2020. Dalla scaletta realizzata nella parte sottostante emerge un evidente dato di fatto: sarà solo l'Acquario a gongolare in modo pieno e assoluto.

Infatti, tra i sei segni dello zodiaco sotto analisi, solo quattro avranno il positivo supporto da parte degli astri. Vogliosi di sapere il responso definitivo validato dalle stelline quotidiane? Bene, di seguito il riscontro dettato dalle effemeridi, interpretato come da copione dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Acquario;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Scorpione.

Oroscopo venerdì 7 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★. La giornata del 7 febbraio non sarà proprio come l'avevate desiderata (almeno sulla carta!). L'oroscopo relativo al segno della Bilancia prevede infatti abbastanza indecisione nello svolgimento dei compiti relativi alla normale quotidianità.

La situazione in alcuni campi continuerà ad essere ancora abbastanza pesante: se siete stanchi o se vedete tutto nero nei rapporti interpersonali, state calmi, passerà. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza si presume possa essere un periodo di probabili sbandamenti o dirottamenti improvvisi con tornanti in salita e in discesa! Insomma, la vostra vita sentimentale assomiglierà molto a un percorso irto di difficoltà, il che richiederà tutta la vostra attenzione e cura per essere portato a termine senza danni. Single, le previsioni del giorno, vi aspetta una giornata poco scintillante.

Anche se non dovesse essere troppo carica in quanto a novità sentimentali, non mollate ma datevi da fare lo stesso. Nel tardo pomeriggio però avrete un particolare fascino, in qualche caso molto profondo, che vi permetterà di fare una bella impressione su chi sapete. Nel lavoro invece, giornata di conferme o risposte a chi aspettasse un segno per proseguire lungo una determinata strada o magari cambiare rotta. Se non subito, a breve le stelle faranno 'il diavolo a quattro' pur di aiutarvi.

Scorpione: ★★. Questo venerdì, quasi sicuramente sarà abbastanza deludente per voi Scorpione. Visto il periodo valutato con il 'ko' si consiglia, in questo caso parlando d'amore ma anche nel lavoro, di introdurre tanta pazienza tenendo un comportamento vigile e attento.

Certamente, sarebbe auspicabile da parte vostra un po' più di tolleranza nei confronti di chi stimate o amate: il vostro partner ad esempio. In amore perciò, bisognerà essere molto prudenti. Irrequietezze di vario genere vi tormenteranno e per questo potreste sentirvi confusi o attraversare momenti di smarrimento. Per bilanciare il momento critico potreste buttarvi nella vita sociale, cercando ogni possibile pretesto per stare in mezzo alla gente, piuttosto che fomentare discussioni con la persona amate. Single, l'oroscopo del giorno consiglia di smetterla con il cercare sempre qualcosa di emozionante da vivere: a volte una semplice e romantica storia d'amore potrebbe bastare e avanzare: siete d'accordo?

Nel lavoro infine, potrete vagliare tutte le possibilità che dovessero presentarsi, scegliendo quella che più vi si confà o che stuzzica la vostra fantasia.

Sagittario: ★★★★. Una giornata abbastanza normale. In campo generale, dunque sia nei sentimenti che nel settore della vita dedicata alle attività di lavoro, non scoraggiatevi al primo tentativo d’approccio andato a vuoto, ok? In amore il periodo invita a cogliere dolcemente ogni sfumatura o desiderio della vostra dolce metà e farne tesoro: il fatto è che non riuscite a mantenervi a lungo sulla stessa lunghezza d’onda del partner, pertanto fate una sincera auto-analisi in modo da correggere eventuali comportamenti scorretti.

Single, sforzatevi di essere ottimisti e di pensare in positivo, vedrete che anche la vostra vita da eterni solitari ne trarrà giovamento. In una particolare situazione, se liberi e indipendenti da altri legami cercate di affrontare di petto quel problema che sapete. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 7 febbraio al Sagittario invita a non esagerare: tassativamente da evitare le situazioni stressanti, specialmente se il fisico dovesse mandare segnali inequivocabili.

Astrologia del giorno 7 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì prevede un periodo buono, dunque discretamente favorito dalle stelle.

Approfittate di questa giornata abbastanza efficace cercando di sfruttare i suoi benefici influssi. Trovate il modo di ritagliare un po' di tempo utile da regalare a chi stimate o amate (amici in prima lista). In amore, sarete determinati e come sempre metodici, ma a mancare potrebbero essere i giusti stimoli per dare il via a un progetto di coppia molto promettente. La spinta al cambiamento si preannuncia abbastanza positiva, prima però dovrete mettere bene in chiaro cosa volete veramente dalla vita e poi agire, non viceversa. Single, se c'è un individuo che mal sopporta la vita 'in solitaria' è certamente qualche buon tradizionalista appartenente al vostro segno.

Siate più aperti e meno titubanti. Nel lavoro, seguite con fermezza i vostri obiettivi: per strani che possano sembrare (agli altri), con l'aiuto delle stelle alla fine dimostrerete di aver avuto sempre ragione. Nel lavoro, l’intuito favorirà molti di voi nativi, soprattutto nelle questioni legate agli affari, agli acquisti importanti o alle compravendite immobiliari.

Acquario: ★★★★★. Si preannuncia un venerdì davvero super, soprattutto per i sentimenti e i rapporti affettivi in generale. In molti casi l'umore e la voglia di stare insieme balzeranno in primo piano! La Luna, in Cancro ma pronta a fine giornata a passare in Leone, porterà nuova linfa positiva all'interno del rapporto: pronti a sfoderare il vostro lato più intraprendente e dispettoso?

In campo sentimentale dunque, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, il momento vi sorriderà rendendovi più sicuri di voi stessi: spesso esitate a prendere decisioni di un certo rilievo, non è così? Bene, intanto vi ricordiamo che, in questo momento, siete perfettamente in grado di farlo. Single, vi accorgerete che, non avendo una storia seria su cui fare conto, state rinunciando senza un perché al senso più profondo della vita, quello cioè di dividere il vostro cuore con una persona speciale. Rifletteteci un momentino su, ok? Nel lavoro invece, l'oroscopo invita a prepararsi a vivere una giornata brillante.

Quest'ultima potrebbe essere contrassegnata da una vasta gamma d’opportunità, d’incontri piacevoli e interessanti dal punto di vista lavorativo/professionale.

Pesci: ★★★★. La giornata del prossimo venerdì non sarà troppo dispendiosa in termini di energie per voi dei Pesci. Diciamo si manterrà nella media. Secondo l'oroscopo del giorno 7 febbraio riguardo l'amore, l’intesa affettiva scorrerà tranquilla e rassicurante, senza sforzi particolari, grazie a un buon dialogo col partner. In alcune circostanze, qualunque cosa vi diranno sorridete, prendete soprattutto con pazienza e diplomazia eventuali tentativi di infiammare il rapporto.

State sereni e tranquilli, in fondo da piccole complicazioni potrebbero nascere nuove opportunità, non trovate? Se single invece, visto soprattutto che siete così ricchi di simpatia e creatività, un incontro potrebbe rivelarsi indimenticabile. È anche per questo che, non a caso, siete uno tra i pochi segni più 'appetibili' dello zodiaco: diciamo attualmente i più ricercati sulla piazza. Nel lavoro, per chiudere, l'oroscopo indica che probabilmente, magari all'improvviso, potreste scorgere in lontananza un barlume di positività, soprattutto sotto forma di opportunità da cogliere. Speriamo per voi siano notizie fondate, oltre che positive.