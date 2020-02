L'oroscopo relativo al segno del Leone, nel giorno della festa degli innamorati, prevederà tanto desiderio e tanta passione. I nati sotto questo segno avranno pochi rivali sotto questo punto di vista. Darà particolarmente fastidio la presenza di freddezza e sarà considerato un aspetto estremamente negativo la presunzione. La serata sarà talmente ricca di passione che tutto volgerà in positivo. I single non avranno molta voglia di trovare il vero amore, preferiranno una cosa fisica piuttosto che di testa.

Dovrà avere tutte le carte in regola e potrebbe non essere limitata ad una singola occasione.

Leone: l'oroscopo di San Valentino per le coppie

Sarete tra i segni più vulcanici e passionali del giorno in cui si festeggiano gli innamorati. I nati sotto il segno del Leone vedranno infatti nascere dentro di loro un ardore e un desiderio poche volte riscontrato. Avrete voglia di vivere delle emozioni grandissime e intense con la vostra dolce metà, che non potrà fare altro che rimanere estasiata dalla vostra passione e dal vostro sentimento.

La serata sarà a dir poco calda, cercate qualcosa che unisca desiderio e sentimento, dopodiché questo giorno sarà difficilmente cancellabile dalla vostra mente e da quella della persona amata. Ci saranno anche alcune cose che non vi andranno particolarmente a genio, sarete letteralmente disgustati dalla presunzione e da coloro che ostentano freddezza. La banalità sarà un altro elemento che riuscirete a digerire male, non farete niente per tenerlo nascosto con buona pace di chi vi sta intorno.

Potrebbe nascere qualche incomprensione con la vostra dolce metà dovuta più che altro a situazioni di ordinaria amministrazione. Non temete: tutto si aggiusterà già in serata, in tempo utile per mettere a proprio agio il partner e farlo cadere tra le vostre braccia.

L'oroscopo per i cuori solitari

Coloro che stanno cercando l'anima gemella si augureranno di trovare una persona che non sia banale e che non parli per frasi fatte.

Sarete molto attenti alla chimica che potrà nascere da un punto di vista intimo, in questo non transigerete e vorrete avere il meglio. Poco vi importerà se in questa circostanza non riuscirete a trovare l'amore vero, quello duraturo, quello che possa farvi battere più forte il cuore. Probabilmente avrete l'occasione di conoscere una persona, con cui starete bene tutta la serata, ma non vorrete niente di più se non il piacere di una calda ed emozionante avventura. Potreste decidere di non limitare tutto ad una serata ma è fuori dubbio che resterà un rapporto prevalentemente di corpo piuttosto che di mente.