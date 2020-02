L'Oroscopo del weekend dal 14 al 16 febbraio si concentrerà sui transiti planetari favorevoli, a caccia di novità in grado di entusiasmare in questi due giorni di riposo alle porte. L'influenza della Luna dapprima in Bilancia venerdì, poi sabato e domenica in Scorpione, genererà sensibilità. L'emotività prenderà il volo anche per gli altri segni zodiacali di Acqua. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Le previsioni per i 12 segni nel weekend di San Valentino

Ariete: Venere sarà sempre nel segno, ma produrrà alcune incomprensioni in amore poiché risentirà molto di una Luna opposta venerdì.

Sabato e domenica in compenso le cose miglioreranno notevolmente. Potreste ricevere maggiori attenzioni da una persona speciale. Alleggeritevi dunque dal peso di alcune delusioni che saranno facilmente arginabili facendo affidamento sugli amici.

Toro: Luna opposta a Urano sabato e domenica potrebbe rendervi troppo impulsivi. Sarete alla ricerca di nuovi stimoli, ma sarà meglio che non prendiate decisioni risolutive per una situazione amorosa rimasta in sospeso. L'astro d'argento infatti sprigionerà atteggiamenti provocatori in questo weekend.

Gemelli: non siate polemici poiché il rapporto amoroso potrebbe vacillare a causa di Marte in opposizione che non aiuterà nemmeno voi single, a meno che non assumiate un atteggiamento più paziente e fiducioso verso l'amore. Sabato e domenica i sentimenti prenderanno il volo grazie a una soluzione molto efficace.

Cancro: Luna in Scorpione renderà la sfera affettiva più affascinante e misteriosa. Voi single potrete beneficiare di questo influsso che vi renderà molto magnetici.

L'astro d'argento porterà alla luce maggiori sensibilità e percezioni quasi premonitrici. In questo modo potrete fronteggiare eventuali paure attingendo a un'evoluzione personale molto costruttiva per l'amore.

Leone: attenzione a una Luna quadrata nelle giornate di sabato e domenica che produrrà qualche attrito in amore. Occhio a quello che pronuncerete, forse cercherete di fuggire dalla realtà attraverso le bugie, quando invece dovreste sfruttare il dinamismo affascinante che vi concederà Marte per compiere nuove azioni positive per l'amore.

Vergine: buone le nuove amicizie da approfondire soprattutto venerdì, ma attenzione all'opposizione di Mercurio che vi esorterà ad andarci con "i piedi di piombo" perché le delusioni potrebbero essere in agguato. Giove benefico dal Capricorno aiuterà a costruire un futuro migliore, ma dovrete lasciare i ricordi nel passato.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna nel segno venerdì renderà l'amore più diplomatico e voi più timorosi di lasciarvi andare ai sentimenti che provate. Sabato e domenica però l'astro d'argento passerà in Scorpione, quindi potrete vivere momenti di sensualità più profonda con la persona amata.

Voi single dovrete lasciare i ricordi nel passato e guardarvi intorno nel presente.

Scorpione: la Luna nel segno nel weekend illuminerà le acque misteriose di voi Capricorno, mettendo in risalto eventuali opacità. L'astro d'argento permetterà di evidenziare alcune emozioni nascoste, che potrebbero riaffiorare a galla proprio in questo fine settimana.

Sagittario: Marte e la Luna venerdì saranno i vostri complici per superare eventuali polemiche nel modo migliore, cioè attingendo a un'apertura mentale più profonda e al tempo stesso obiettiva. L'astro d'argento sarà un potente alleato per tutto il weekend e vi esorterà a pensare di più prima di passare all'azione.

Capricorno: la Luna diventerà vostra complice sabato e domenica dallo Scorpione. In posizione favorevole e in sinergia con i vostri astri, favorirà un'evoluzione interiore che porterà a galla le sensazioni fino a ora soppresse forse per eccessiva rigorosità. Vi lascerete trasportare da una passionalità più spiccata e travolgente?

Acquario: buono l'influsso del satellite notturno dalla Bilancia venerdì, che renderà il modo di amare più espansivo. Una ricerca interiore avviata anche dalla presenza chiarificatrice del Sole nel segno, che riuscirà a portare a galla sensazioni mai provate prima. Attenzione alla tensione creata dalla Luna nelle giornate di sabato e domenica.

Pesci: la sensibilità aumenterà in questo weekend e sarete più premurosi nei confronti degli altri. Luna in trigono a Nettuno e Mercurio presenti nel segno sprigioneranno la voglia di andare oltre la superficie dei pensieri e delle situazioni, facendovi tuffare in nuove sperimentazioni entusiasmanti.