A marzo 2020 vi saranno dei transiti astrologici rilevanti: il Sole si sposterà dai gradi dei Pesci all'Ariete, mentre Saturno e Marte viaggeranno dal Capricorno all'Acquario ed, infine, Venere cambierà domicilio passando dall'Ariete al segno del Toro.

Di seguito le previsioni astrologiche mensili, riguardanti lavoro ed amore, per il segno zodiacale della Vergine.

Amore

Le faccende di cuore dei nati Vergine nel mese di marzo potrebbero necessitare di una revisione, a causa dello scontro tra Saturno in Acquario e Venere nell'affine Toro.

Il bisogno viscerale di chiarezza nei rapporti amorosi in essere potrebbe essere figlio degli ultimi tre mesi, da fine dicembre 2019 ad oggi, mentre Giove e Saturno (entrambi nel loro Elemento) coprivano ogni manchevolezza in coppia.

Ciò che mancava, e manca presumibilmente ancora adesso, nella storia d'amore è quella comunità di intenti ed una fiducia reciproca su cui dovrebbe basarsi ogni rapporto dov'è coinvolto il sentimento. A marzo, invece, tale gioco di omissioni e menzogne sarà facilmente smascherato per merito del Sole in Ariete, paladino della verità nuda e cruda, e di Saturno in Acquario, specialmente quando entrerà in moto retrogrado.

Lavoro

I nati del segno potrebbero avere qualche "gatta da pelare" anche sul versante professionale in questo terzo mese del 2020. Clima sereno e routinario sino alla prima settimana per poi, con ogni probabilità, trasformarsi improvvisamente in ostico e battagliero.

La causa di ciò sarà da ricercarsi probabilmente nella quadratura tra Urano e Saturno che, quando nell'arco del mese toccherà il transito avverso del Luminare femminile, minerà ogni sicurezza dei nativi sia sul presente che sul futuro professionale.

Mantenere la calma, e non sfogare la propria insoddisfazione e frustrazione verso capi e colleghi, potrebbe essere un'impresa decisamente ardua, a cui si sottrarrà solamente la terza decade del segno.

Ad essere maggiormente bersagliati dall'avversa quadratura Urano-Saturno saranno presumibilmente i nativi che svolgono mansioni di maggiore responsabilità, come capi d'azienda o di reparto, perchè verrà messa fortemente in discussione la loro gestione del personale.

Qualcuno potrebbe lamentarsi del loro mood dispotico ed autoritario facendo ricredere anche chi, sino a quel momento, aveva risposto piena fiducia nel loro operato. Mancando l'appoggio di alcuni pilastri professionali è facile intuire come anche possa diminuire sia la loro intensità lavorativa che la voglia di cooperazione per un progetto comune. La seconda metà del mese si candiderà come decisiva per prendere una scelta e gli Astri suggeriscono di cambiare strada e cercare la propria vera vocazione.

Giorni fortunati: 16, 18 e 21.