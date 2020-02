La classifica dell'Oroscopo relativa alla settimana che andrà da lunedì 2 a domenica 8 marzo rivelerà ottimi propositi per i segni zodiacali della Vergine, dei Gemelli e dello Scorpione mentre dovranno affrontare una settimana decisamente meno positiva i segni del Leone, del Cancro e dell'Acquario. Sorprese per i Pesci e per il Leone. Scopriamo quale sarà la classifica dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Classifica settimanale, oroscopo dal 2 all'8 marzo: difficoltà per l'Acquario, oppressioni per il Cancro

12° posto Acquario: rammentate a volte vecchi dispiaceri che non riuscite a superare con molta facilità. I rancori e i rimorsi si fanno sentire e questo vi impedisce di voltare pagina rimanendo troppo attaccati al passato. La prossima settimana dovrete cercare di affrontare un nuovo capitolo della vostra vita, con un tono decisamente più ottimista.

11° posto Cancro: Marte, purtroppo, non sarà dalla vostra parte nella prossima settimana.

Vi sentirete soffocati dalle troppe pressioni esercitate dal vostro partner o da parte di qualcuno che vi conosce molto bene. I troppi impedimenti finiranno per stremarvi e ne risentirete in modo significativo. Dovrete mettere in chiaro la situazione e far presente ciò che non potete più tollerare.

10° posto Bilancia: è arrivato il momento di pensare solamente a voi stessi e a quello che avete in mente per i vostri progetti.

Il pensiero degli altri poco importa, dovete prima prestabilire quali possono essere le scelte migliori per il vostro futuro. La prossima settimana sarà una settimana che potrebbe mettervi a dura prova.

9° posto Sagittario: dovrete fare chiarezza su alcuni punti fondamentali che riguardano i vostri futuri progetti. Ma fate attenzione, alcune decisioni necessitano di più tempo, quelle affrettate potrebbero rivelarsi errate.

Avrete modo di riflettere con calma sulle vostre scelte.

8° posto Leone: inizio settimanale alquanto difficoltoso. Tuttavia la situazione migliorerà sensibilmente verso giovedì con l'arrivo di proposte molto interessanti che potrebbero riguardare la vostra carriera lavorativa.

Previsioni settimanali, classifica dal 2 all'8 marzo: Toro e Scorpione in ottimo umore

7° posto Capricorno: dovrete cercare di ritagliare del tempo da dedicare ai vostri famigliari o alla coppia. I troppi impegni di lavoro, ultimamente, vi hanno tenuto distanti dagli affetti. La vostra professione è importante ma è bene ricordare che anche l'amore è essenziale.

6° posto Ariete: inizio settimanale poco rassicurante per i nati sotto il segno dell'Ariete soprattutto per quanto riguarda il lato sentimentale. Nella prossima settimana ci saranno alcune questioni da risolvere con il vostro partner. In compenso il lavoro sarà decisamente più soddisfacente.

5° posto Toro: lunedì e martedì saranno giornate da considerarsi estenuanti, tuttavia non mancherà il buon umore. Sarete carichi di energia e affronterete al meglio la settimana. Qualche piccolo impedimento potrebbe esserci verso il weekend ma nulla che possa compromettere il buon momento astrale.

4° posto Scorpione: Giove vi tramanderà una buona luce durante la prossima settimana.

La inizierete di buon umore e le giornate potranno trascorrere serenamente eccetto qualche piccola disputa che potrebbe crearsi. Cercate di starne alla larga.

Classifica oroscopo settimanale: Pesci in ottima forma, Vergine al top

3° posto Gemelli: settimana piena d'armonia per i Gemelli. State aspettando qualche risposta importante già da diverso tempo. La prossima settimana potreste avere dei buoni riscontri e magari ricevere quella risposta tanto desiderata.

2° posto Pesci: buoni propositi con l'arrivo della prossima settimana. L'energia lunare vi accompagna: potrete godere di ottimo umore e di una forma smagliante.

Avrete modo di trascorrere serate appaganti. Forse potreste ricevere qualche sorpresa verso il fine settimana.

1° posto Vergine: settimana decisamente al top per la Vergine. Godrete di un invidiabile senso di benessere: vi sentirete in piena forma e pieni di energia positiva. Potrete sfruttare questa vostra vitalità per programmare un'uscita straordinaria per visitare posti nuovi.