Le previsioni astrologiche della giornata di sabato 22 febbraio 2020 descrivono una condizione zodiacale particolarmente propizia per il segno della Bilancia, tra i più favoriti di questo weekend. Anche per il Toro sarà un sabato abbastanza positivo nel lavoro, meno - invece - nelle relazioni amorose.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): in questa giornata sarà meglio trattarvi con estrema cura. Siete molto nervosi e potreste arrabbiarvi ben presto con chi non comprende le vostre esigenze.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): c'è un po' troppa tensione nell'aria, soprattutto nell'ambiente professionale e questo non vi permetterà di lavorare in maniera tranquilla e serena.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): è un momento faticoso per le finanze, anche perché dovete recuperare i soldi spesi nelle scorse settimane a causa di alcuni imprevisti domestici.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): la salute non va mai trascurata e certamente dovreste curare di più il vostro stato fisico.

Fate attività sportiva o iscrivetevi in palestra per raggiungere il benessere sia interiore che esteriore.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): le lontananze degli affetti più cari, ultimamente determinate da problemi di lavoro, non sono ancora del tutto superate.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): oggi avrete grande successo. Le novità sono dietro l'angolo e vi si proporranno come tante occasioni da cogliere al volo e sfruttare.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la cocente delusione che vi ha provocato il/la vostro/a ex non è stata ancora dimenticata e per questo siete diffidenti e scettici verso qualunque persona mostri un certo interesse verso di voi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): la malinconia dei giorni scorsi sembra essere svanita, ma anche in questo fine settimana preferirete starvene da soli piuttosto che in compagnia.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): troverete qualche ostacolo nella realizzazione di un affare davvero molto importante. Tutto si sistemerà nel giro di poche settimane.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): state vivendo una fase della vostra vita in cui siete pronti a tutto. Non vi spaventano le cose che agli occhi degli altri sembrano stranezze ma che per voi sono 'ragioni di vita'.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): sarà una giornata da considerare molto stancante. Nei rapporti di lunga data o poco chiari ci vuole ancora molta attenzione prima di stabilire di che tipo di relazione si tratti.

Toro (21 aprile – 20 maggio): oggi realizzerete un desiderio tanto atteso nel mondo lavorativo. In amore, invece, sussiste qualche piccolo dubbio e incertezza nella relazione sentimentale con il/la vostro/a compagno/a.