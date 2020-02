L'Oroscopo di domani è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Avremo un buon cielo con Luna piena in Leone e Venere in Ariete. Amore, famiglia, sentimenti e benessere, saranno queste le caratteristiche che risalteranno maggiormente in queste 24 ore domenicali. Il corpo si riprenderà dallo stress della recente settimana mentre la mente ricaricherà le pile. Per i nati del Cancro sarà una domenica di relax mentre i Leone saranno più ruggenti che mai. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 9 febbraio

Acquario - 12° posto - Questa sarà una domenica pesante a causa del plenilunio. Dovrete fare delle cose in casa e fuori, ma non ve la sentirete. Sarete a corto di forze, in tal caso fatevi aiutare da qualcuno. Chiedere una mano non è assolutamente un segno di debolezza, anzi. In questo periodo siete stressati e giù di corda, per fortuna nel tardo pomeriggio troverete un po' di pace e del tempo prezioso da dedicare a voi stessi. Amatevi di più. Tagliate corto con eventuali polemiche, non è vostro dovere risolvere i problemi altrui.

Per quanto riguardano le relazioni, se vivete un rapporto come un dovere che come un piacere, significa che non qualcosa non vi appassiona più come prima.

Toro - 11° in classifica - Volge finalmente questa settimana un po' stressante in cui avete battagliato a lungo tra lavoro, casa e famiglia. Per tale motivo, in giornata, risulterete provati sia a livello fisico che mentale. Sentirete l'esigenza di starvene per conto vostro e di recuperare le energie perse.

Una brutta esperienza vi ha reso più prudenti che mai, infatti, rispetto a qualche anno fa non date niente per scontato. Tuttavia, non permettete ai pregiudizi di scoraggiarvi in partenza soprattutto se state frequentando una nuova persona che non c'entra nulla con le delusioni di un amore passato. Fate tesoro degli errori e aggiustate il tiro.

Vergine - 10° posto - Giornata da trascorrere in famiglia e con la persona amata.

Una recente ferita presto sarà cicatrizzata a dovere. Ultimamente non avete fatto altro che concentrarvi sul lavoro o sulle faccende di casa. Chi vive da solo, in queste 24 ore si organizzerà per trascorrere la domenica in relax assoluto, magari passando gran parte del tempo a vedere una serie tv oppure a leggere un bel romanzo. Se durante la settimana non riuscite ad avere abbastanza tempo per pensare al vostro benessere, imparate a ritagliarvi un paio di ore per concedervi qualche coccola rigenerante. Il vostro corpo sta subendo le fatiche dell'inverno, per cui prendete in considerazione di incrementare il consumo di acqua, frutta e verdura.

Capricorno - 9° in classifica - Giornata di quiete e serenità. Lasciatevi andare alla passione, colmate un'eventuale lontananza. Ultimamente ci sono state delle dimenticanze all'interno di una relazione, per cui, se non volete che un legame si spezzi, correte subito ai ripari. Guardare la montagna da lontano può risultare scoraggiante, tuttavia concentratevi sul presente e fate un passo alla volta. Questo vale anche per coloro che hanno vissuto una grossa perdita, focalizzarsi sul presente e sulle cose da fare aiuta ad andare avanti.

Ariete - 8° posto - Domenica di rinforzo, romanticismo e divertimento.

Un legame risulterà in piena evoluzione, presto un'amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più speciale. Grazie a Venere nel vostro segno risulteranno intensificati i sentimenti e le relazioni di coppia. Influenza in agguato! Anche se siete guariti di recente, dovrete comunque prestare attenzione ed evitare ricadute. Non sempre i propri interessi corrispondono a quelli della persona amata o di un familiare, cercate sempre un punto di incontro e siate disposti a scendere a compromessi. Organizzate una serata speciale e sfruttate questa energia romantica elargita dalla Luna piena. La sensualità sa essere di gran lunga più intrigante di un bel volto.

Scorpione - 7° in classifica - Dovrete risolvere delle tensioni, specialmente all'interno del nucleo famigliare. Ultimamente sentite il bisogno di rinnovarvi, magari siete stanchi del solito tran tran o dell'ambiente circostante. In tal caso valutate il da farsi. Il tempo è il miglior medico ma certe ferite non guariscono del tutto e lasciano cicatrici ben visibili. Qualcuno ha il cuore a pezzi per via di una recente perdita e mai come ora si sente perso e triste. Occhio al portafoglio. Se faticate a sbarcare il lunario, cercate di ridurre qualche spesa oppure di incrementare le entrate. Guardatevi attorno, esistono una marea di opportunità da non lasciarsi scappare.

Dalle necessità scaturiscono le migliori trovate.

Oroscopo del giorno

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà alzarvi di buon umore, finalmente vi sentirete soddisfatti e bene con voi stessi. Ultimamente vi siete sentiti stretti e soffocati dalla quotidianità. Sfruttate questa serena domenica per programmare quello che dovrete fare nella seguente settimana, solo così avrete la certezza di portare a termine i vostri compiti. Qualcuno si ritroverà ad uscire e incontrerà una persona di sua conoscenza. La giornata sarà promettente anche a livello sentimentale e affettivo. Le coppie sposate o conviventi ritroveranno l'armonia.

Qualcuno vi darà un consiglio interessante, fatene tesoro. I cuori solitari non dovranno mettere fretta ai sentimenti.

Gemelli - 5° in classifica - Sarà una domenica importante e promettente. Vi alzerete più tardi del consueto soprattutto se la sera precedente avrete fatto troppo tardi. Qualcuno sarà in attesa di riscontri e risposte. Le questioni in sospeso saranno chiarite entro la primavera, dunque portate pazienza. In famiglia dovrete essere più presenti, soprattutto se avete dei figli piccoli. Ultimamente sembrate molto distratti. Gli astri invitano a prestare attenzione ai fornelli e alla guida.

Incontri positivi per i cuori solitari, complicità alle stelle per le coppie. Correte ai ripari se avete trascurato un'amicizia, qualcuno potrebbe avere bisogno del vostro supporto morale.

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche aprono le porte ad una domenica di calma piatta e di totale relax. In famiglia, abbastanza spesso, emergono delle questioni turbolente, specialmente se si hanno genitori severi oppure dei figli in età adolescenziale. Comunque sia, in queste 24 ore risulteranno favorite le comunicazioni. Questo è il mese dell'amore, San Valentino è alle porte e le coppie giovani si ritroveranno a trascorrere una domenica di shopping, magari online.

Non importa cosa regalerete alla persona del cuore perché conta il pensiero. Chi sogna di sposarsi o di intraprendere una convivenza, presto si vedrà esaudito questo desiderio. Coloro che mirano alle stelle non dovranno mai abbassare la guardia. 'Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti' cit. Trilussa.

Sagittario - 3° in classifica - Questa sarà indubbiamente una giornata abbastanza appagante, riuscirete a togliervi uno sfizio. Ultimamente avete voglia di partire, dunque organizzate le vacanze estive o primaverili sin da questo momento. Venere supporterà le coppie giovani. Se ritenete di aver subito un torto oppure se ci sono dei dubbi, conviene parlare chiaramente invece di tenere il muso e girare attorno all'argomento spinoso.

Novità sentimentali in dirittura d'arrivo per i single. Gli under 40 sono troppo concentrati sulla carriera, ma non si vive solo di lavoro. Così facendo, a lungo andare si rischia che lo stress abbia il sopravvento.

Cancro - 2° posto - L’Oroscopo del 9 febbraio dice che sarà una giornata di relax e piena di forze. 'Anno bisesto anno funesto'. Da quando è iniziato il 2020 ne sono accadute di cotte e crude nel mondo, in realtà ogni anno accadono episodi scioccanti. Eliminate ogni pregiudizio e concentratevi sulla vostra vita perché avete un gran bisogno di rilanciarvi. Una delusione ha infranto un sogno o una speranza che coltivavate nel cuore, forse una brutta notizia vi ha demoralizzato facendovi piombare nel buio.

In questa domenica di luna piena il morale tornerà alle stelle e finalmente ritroverete le energie, la volontà e la voglia di darvi da fare. Nella vita non conta solamente raggiungere il traguardo ma anche vivere le emozioni del percorso.

Leone - 1° in classifica - La Luna piena nel vostro segno illuminerà ogni speranza e l'amore. Questa domenica porterà chiarezza, pace e armonia familiare. Vi sentirete ruggenti. Chi ha discusso con una persona cara, finalmente potrà riappacificarsi. Qualcuno è innamorato e in giornata non farà altro che sospirare pensando all'oggetto dei desideri. Chi, pur essendo domenica, dovrà lavorare, si sentirà più leggero rispetto ai giorni scorsi.

Potrebbe arrivare una chiamata da un parente lontano o da un/a amico/a. Nel rapporto di coppia la fiducia risulterà reciproca e questo renderà la passione più esplosiva che mai. La seguente settimana sarà molto impegnativa, per cui ricaricate le pile a dovere.