L'Oroscopo della giornata di domenica 9 febbraio prevede interessanti novità in ambito sentimentale per quanto riguarda i nativi Scorpione, grazie anche ad un trigono perfetto con il Sole. I nativi Cancro invece dovranno rivedere alcuni aspetti della loro attività lavorativa. Per Leone sarebbe il caso di darsi da fare in ambito lavorativo per cercare di massimizzare i propri guadagni, mentre Sagittario sarà particolarmente attivo sul posto di lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di domenica 9 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 9 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: l'oroscopo vi consiglia di mettere in risalto la vostra immaginazione per riuscire a conquistare la vostra potenziale anima gemella, soprattutto se siete single nati nella prima decade. Per quanto riguarda le relazioni fisse proverete delle sensazioni positive, che aumenteranno molto l'intesa di coppia.

Sul fronte lavorativo Giove saprà consigliarvi quale sarà la via migliore per cercare di ottenere degli ottimi guadagni anche con progetti lavorativi che potrebbero rivelarsi ostici da superare. Voto - 8

Toro: configurazione astrale che prevede gli influssi del pianeta Urano in quadratura e del Sole in trigono rispetto al segno dell'Acquario secondo l'oroscopo di domenica. Sul fronte sentimentale il vostro buon umore continua a crescere e riuscirete a vedere il lato positivo anche nelle piccole cose della vostra vita quotidiana.

Per i single potrebbe finalmente arrivare qualcosa che aspettavate da tanto tempo. Sul posto di lavoro anche se gli obiettivi che vi siete predisposti sono ardui, cercherete di non mollare e riuscire a farcela. Voto - 8,5

Gemelli: giornata di domenica più che soddisfacente per voi nativi del segno grazie ad un oroscopo niente male che prevede gli influssi positivi di Giove in trigono rispetto al segno del Capricorno.

In ambito sentimentale non avrete grandi pretese nei confronti del partner, purché non litighiate e viviate un periodo di pace e serenità. Se siete single potrebbe esserci qualche malumore per via di alcuni imprevisti. Per quanto riguarda il lavoro vi dedicherete ai vostri progetti con parsimonia e con attenzione anche ai dettagli. Voto - 7,5

Cancro: con Giove in opposizione al vostro cielo, fareste meglio a rivedere la vostra tabella di marcia sul fronte lavorativo in quanto ci sono troppi impegni da portare a termine e non avrete di certo mille braccia per farli tutti contemporaneamente. Per quanto riguarda i sentimenti, anche se non è facile per voi chiedere aiuto, e meno ancora riconoscere di averne bisogno, dovrete proprio decidervi a farlo e mettere da parte eventuali ostilità con il partner.

I single avranno qualche possibilità di conquistare la loro potenziale anima gemella. Voto - 6,5

Leone: il Sole in opposizione al vostro cielo preparerà per voi un oroscopo poco stimolante per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale forse sarà il caso di iniziare a parlare chiaramente e a comprendere i motivi di qualche risentimento che avete nei confronti del partner, senza però risultare offensivi. Per single un'uscita con gli amici potrebbe completamente cambiare la vostra routine. Nel lavoro fareste meglio a dare il massimo in questo periodo per ottenere degli ottimi guadagni. Voto - 6,5

Vergine: sul fronte sentimentale essere tenaci con le persone che amate sarà molto utile per affrontare incomprensioni che Venere porta con sé e che verranno amplificate da pianeta Mercurio in opposizione.

Secondo l'oroscopo, i single da un evento inatteso potrebbero trovare l'anima gemella. Nel lavoro dovrete evitare di dare retta al vostro istinto se non volete rischiare di compromettere la vostra prestazione lavorativa. Meglio ragionarci sopra un po’ prima di fare qualcosa di sbagliato. Voto - 7

Bilancia: giornata di domenica che si prospetterà all'insegna della fortuna per voi nativi del segno grazie agli influssi positivi del pianeta Giove in angolo benefico nel vostro cielo. Sul fronte amoroso il vostro fascino sarà irresistibile, soprattutto per i nati nella seconda decade, che avranno maggiori possibilità di fare colpo con una persona molto importante.

Le relazioni fisse avranno voglia di spezzare la loro routine e portare qualche novità. In ambito lavorativo il desiderio di potere, di fare carriera sarà alto, ma se siete dei novellini fareste meglio a calmarvi e a fare un passo alla volta per scalare la piramide del successo. Voto - 8,5

Scorpione: gli influssi del Sole in trigono rispetto al segno amico dell'Acquario completano per voi un oroscopo senza particolari spigolosità su ogni fronte. In ambito sentimentale ci saranno interessanti novità che vi metteranno di buon umore e vi permetteranno di godere della vostra relazione di coppia con la vostra solita voglia di vivere.

Per single il lavoro e gli impegni saranno molteplici. Sul posto di lavoro non siate troppo accurati nel controllo e nelle vostre mansioni. Voto - 7,5

Sagittario: Marte stazionario nel vostro segno zodiacale vi permetterà di assumere una posizione di rilievo soprattutto sul posto di lavoro grazie anche alla vostra audacia e attitudine al comando. Sapete perfettamente che dovete fare attenzione negli affari e ora più che mai, cercherete di dimostrare quanto valete. Per quanto riguarda i sentimenti un po’ di pigrizia potrebbe rovinare quell'atmosfera magica che si era creata tra voi e il partner.

I single saranno alquanto aspri in questo periodo, con poca voglia da dedicare ai sentimenti. Voto - 7

Capricorno: Giove e Saturno vi terranno compagnia anche durante la giornata di domenica, pronti a darvi una serie di benefici soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Infatti, l'oroscopo prevede che se dovrete portare a termine degli affari importanti, questo potrebbe essere il momento migliore per farlo, grazie alle vostre finanze in aumento e a quel pizzico di fortuna in più che avrete. In amore la situazione sarà tutta in discesa, con un affiatamento di coppia perfetto per proporre qualunque cosa al partner.

I single avranno una visione più ottimista della loro vita sentimentale. Voto - 9

Acquario: Sole in congiunzione al vostro cielo prepara per voi un oroscopo ottimo per voi nativi del segno, a partire dalla sfera sentimentale, dove il dialogo con il partner migliora sempre più con il passare dei giorni e quello che avete nel profondo del vostro cuore potrà venire fuori senza particolari problemi. Se siete single ridimensionando un po’ le vostre aspettative, potreste ottenere dei buoni risultati. Nel lavoro sarete efficienti e attivi come non mai, meglio predisposti verso un nuovo progetto che sotto questo cielo potrà trasformarsi in un successo.

Voto - 9

Pesci: Venere e Marte positivi nel vostro cielo aggiungono in voi fascino e tanta voglia di fare secondo l'oroscopo di domenica. In ambito sentimentale sarà un ottimo periodo per mettere in piedi alcuni progetti di coppia che avevate in mente da tempo. Se siete single sarete al centro di alcune confidenze, perché gli altri vedono in voi un porto sicuro dove ormeggiare i propri pensieri e preoccupazioni. Sul posto di lavoro se avete delle idee interessanti portatele subito a termine se non volete che i risultati tardino ad arrivare. Voto - 8