L'Oroscopo dell'amore per i single di mercoledì 19 febbraio propone degli scenari più disciplinati e riservati, grazie al transito di una Luna molto rigorosa presente in Capricorno. Difficile che i sentimenti trapelino da questo temperamento molto rigido, anche se comunque pratico e intuitivo. Marte anch'esso in Capricorno può rendere l'approccio alle nuove storie alquanto nervoso anche per la Vergine, Scorpione, Pesci e Toro nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: Venere risulta in quadratura con vari pianeti tra cui Marte e Luna. Siete molto aperti al divertimento e ricercate amore, ma attenzione a non essere troppo possessivi e sentimentali. Forse alcune esperienze passate ritornano prepotenti a confondere anche un approccio che diventa alquanto aggressivo.

Toro: Urano si associa alla perfezione con i pianeti presenti in casa astrologica decima e richiede una maggiore maturità emotiva da parte vostra. Grandi cambiamenti sono alle porte con Plutone che distrugge e ricostruisce nuovi scenari, tutti da vivere in maniera più eccitante.

Gemelli: gli astri consigliano di meditare per vivere la vostra interiorità con maggiore profondità d'animo. Nuovi scenari si stanno creando nella sfera sentimentale che è in via di sviluppo. Basta che vi adattiate sin da ora a vivere queste novità in modo più consapevole. Venere garantisce maggiore affermazione della vostra personalità.

Cancro: l'approccio amoroso risente di un certo nervosismo sprigionato da Plutone, Saturno, Giove, Luna e Marte opposti.

Tutti questi astri quasi sfidano a non perdere la pazienza, esortando ad attendere tempi migliori per l'amore. Infatti avviare una storia attualmente può risultare una scelta troppo azzardata.

Leone: ancora un po' e Sole rompe l'opposizione entrando nel domicilio astrologico dei Pesci. Potete respirare aria nuova e rigenerante per l'amore, aprendo la mente a orizzonti sentimentali nuovi e avvincenti.

Venere è in splendida posizione e i momenti di grande intesa emotiva sono assicurati.

Vergine: sono in arrivo belle novità tramite sms e potete anche ricevere un invito, trascorrendo una serata in piacevole compagnia. Una sorpresa è alle porte, ma accoglietela con slancio senza chiudervi alle possibilità poiché spinti da un atteggiamento troppo critico.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a non chiudervi ai sentimenti, evitando di lasciare trapelare le emozioni per paura di soffrire. Forse in voi c'è un bambino interiore molto fragile che non ce la fa a portare avanti l'immagine che avete scelto di voi e quindi non riuscite ad approcciarvi all'amore come vorreste.

Scorpione: non siate titubanti nei confronti delle nuove storie. Luna in sinergia con gli astri presenti in Capricorno sprigiona forze interne molto pressanti. Attuate un cambiamento emotivo che parte dall'infanzia per farvi approcciare alle sensazioni amorose in maniera più libera e profonda.

Sagittario: approfittate di Sole che splende ancora per voi dall'Acquario. Venere spinge l'amore a progredire, anche se Mercurio in quadratura rende le sensazioni un po' confuse. La vostra sicurezza nell'approccio può essere un po' arginata anche da Nettuno in Pesci, ma la forza delle vostre idee è tanta e non si fa scalfire da nessun pianeta.

Capricorno: una Luna meno fragile e più forte nel segno, indica la via da seguire per raggiungere l'amore. La strada non è facile da percorrere ma in sinergia con gli altri astri presenti nel segno, cercate di non isolarvi e di vivere maggiormente le emozioni. C'è un universo tutto da scoprire.

Acquario: ancora un po' e Sole passa nel domicilio astrologico successivo ma non temete, non vi abbandona. Anzi rafforza la sua energia insieme a Mercurio, spingendo i pensieri ai massimi livelli. Spetta a voi concretizzarli attraverso le azioni giuste, quelle che colpiscono dritto al cuore una persona che vi ha affascinato.

Pesci: cogliete al volo le occasioni che si presentano in maniera imprevedibile. Urano crea situazioni nuove in sinergia con Mercurio. Anche se una nuova situazione amorosa vi spaventa, dovete prendere una decisione o per lo meno non farvi prendere dal panico. Saturno e Plutone vi sono complici.