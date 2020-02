L'oroscopo della giornata di sabato 29 febbraio prevede per i nativi Toro un'eccezionale voglia di ottenere dei concreti risultati in amore e al lavoro, grazie a Marte in aspetto positivo, mentre Capricorno avrà modo di lavorare in un ambiente simpatico e molto stimolante. Sole in quadratura nel segno dei Pesci farà assumere ai nativi del segno un atteggiamento socievole e solare, mentre Leone presterà molta attenzione alle esigenze del partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 29 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 29 febbraio segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vi permetterà di esprimere al meglio i sentimenti secondo l'oroscopo della giornata di sabato. In amore le vostre intuizioni e il vostro modo di fare vi metteranno in perfetta sintonia con l'anima gemella rialzando l'affiatamento di coppia. Se siete single la vostra routine potrebbe essere stravolta da un incontro particolare. In ambito lavorativo farete dei buoni affari e rimarrete soddisfatti da ogni acquisto.

Voto - 7,5

Toro: belle performance in amore garantite da un'ottima configurazione astrale formata da Marte in trigono al vostro cielo. Sul fronte sentimentale infatti volete soltanto la parte migliore della vostra relazione di coppia e cercherete di fare tutto per ottenerla. I single dovranno cercare di vivere secondo i loro punti di vista e non come gli altri vorrebbero. In ambito lavorativo i progetti per il futuro possono essere realizzati grazie alla vostra perfetta organizzazione e con un po' più di elasticità per quello che riguarda i tempi di realizzazione.

Voto - 8

Gemelli: potreste non essere così fortunati nel lavoro durante la giornata di sabato a causa di Mercurio in angolo sfavorevole. Infatti qualche piccola tensione abbinata ad un possibile ritardo nel completare una mansione, potrebbero rovinare la vostra prestazione lavorativa. In ambito sentimentale potreste essere disposti a scendere a compromessi con il partner per iniziare finalmente un progetto a cui tenete molto.

I cuori solitari dovranno evitare di mostrare un atteggiamento prepotente per non allontanarsi dalla gente. Voto - 6,5

Cancro: oroscopo che annuncia qualche piccola insicurezza in voi stessi proprio a causa di una configurazione astrale poco convincente. In ambito amoroso le vostre insicurezze potrebbero creare qualche incomprensione con il partner ma che fortunatamente dovreste riuscire a sistemare in giornata. Se siete single potreste inciampare in qualche piccola disavventura. Nel lavoro forse dovrete dare più libertà all'intuito e uscire fuori dagli schemi. Voto - 7

Leone: con il Sole e Venere in buona posizione secondo l'oroscopo di sabato, assumerete un atteggiamento decisamente più protettivo nella relazione di coppia.

Sarete più disponibili e attenti alle esigenze del partner che sarà estremamente soddisfatta del vostro modo di fare. I single saranno alla ricerca di un partner rigoroso e sensibile, ma tale ricerca potrebbe richiedere tempo. In ambito lavorativo sarà la giornata adatta per scoprire se avete le attitudini giuste per portare avanti un progetto o quello di un’altra persona. Voto - 7,5

Vergine: ottime prospettive per voi nativi del segno grazie ad una configurazione astrale ottimale. In ambito sentimentale riflettere non farà al caso vostro e preferirete agire d'istinto. In ogni caso, starà a voi decidere se sarà l'atteggiamento più adatto oppure no.

I single non avranno una gran voglia di fare e preferiranno riposarsi un po’. Nel lavoro avete ottenuto dei discreti successi recentemente e avrete maggiore fiducia nelle vostre abilità. Voto - 8

Bilancia: sarete più propensi a lavorare in una maniera diversa dal solito ma più efficiente secondo l'oroscopo di sabato. State cercando nuovi approcci per ottenere maggiori risultati e questa volta potrebbe essere la volta buona. In amore sarete praticamente incontenibili e il partner apprezzerà tutto il vostro impegno, beneficiando dunque verso l'intesa di coppia. Se siete single preferirete approfondire alcuni rapporti personali.

Voto - 8

Scorpione: avrete modo di approcciarvi a nuove esperienze lavorative grazie ad un benefico Giove consigliere. Sul fronte lavorativo infatti grande impegno e creatività vi permetteranno di essere più aperti verso nuovi modi di fare, riuscendo talvolta a stupire i colleghi. In amore giocherete spesso a fare le persone superficiali, ma in realtà non lo siete affatto. Se siete single non sarà facile digerire alcune situazioni, purtroppo siete spesso attratti da persone che sono molto diverse da voi. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo che prevede gli influssi del Sole, di Venere e di Marte in trigono per voi nativi del segno.

In amore troppe faccende inevase vi obbligano ad assumere un ruolo di giudice all'interno della famiglia, ma dovrete essere il più oggettivi possibile per risolvere la questione pacificamente. Se siete single non difendete a spada tratta una persona solo perché gli volete bene. Se ha torto dovrete semplicemente ammetterlo. Nel lavoro potrebbe essere il momento adatto per fare un po’ di chiarezza nelle finanze. Voto - 7

Capricorno: configurazione astrale che prevede Marte, Giove, Saturno e Plutone in quadratura al vostro segno zodiacale, completando un oroscopo ricco di buoni auspici per voi nativi del segno.

In amore gli astri vi renderanno determinati, ma soprattutto sicuri di voi stessi e di ciò che andrete a fare. Se siete single una serata tranquilla in compagnia degli amici potrebbe essere una buona idea. Nel lavoro avrete le idee ben chiare di cosa dovrete fare e ciò vi permetterà di essere già un passo avanti rispetto agli altri. Voto - 8,5

Acquario: oroscopo piuttosto discreto per voi nativi del segno, che orienterà la mente soprattutto verso la sfera sentimentale. Infatti, vi sentirete leggeri come l'aria e cercherete di vivere appieno questo magico periodo della relazione di coppia. Se siete single la fantasia potrebbe portarvi molto lontano dal punto di vista amoroso.

Nel lavoro prendere le giuste precauzioni prima di portare importanti modifiche ad un progetto potrebbe essere una buona idea. Voto - 8

Pesci: periodo decisamente positivo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di sabato con il Sole che illumina il vostro cielo. Sul fronte sentimentale otterrete grandi conferme all'interno della relazione di coppia, come una bella notizia oppure un atteggiamento positivo da parte del partner e questo vi renderà di buonumore. Se siete single dopo una recente delusione riuscirete a rimettervi in gioco. Nel lavoro riuscirete a far fronte ai vostri impegni senza la necessità di chiedere aiuto ad un collega.

Voto - 8