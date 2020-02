Nuovo giorno in arrivo per i segni zodiacali. Come andrà la giornata del 4 febbraio dal punto di vista astrale? Qualche piccolo dissidio tra Ariete e Cancro, mentre i Gemelli saranno perplessi sul loro legame. Alcune cose da rivedere, invece, per la Bilancia. Scopriamo le previsioni astrologiche, leggendo l'Oroscopo per amore, lavoro e salute di martedì 4 febbraio dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni e oroscopo del 4 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete: in amore con una persona del Cancro potrebbe esserci qualche piccolo conflitto, le idee sono contrastanti tra di voi.

Nel lavoro è il caso di far partire importanti iniziative, è un buon momento per voi. È un periodo interessante anche per la forma fisica.

Toro: per i sentimenti Urano, Giove e Saturno favorevoli vi permettono di vivere maggiori emozioni. Sfruttate questo cielo. Nel lavoro qualche ritardo è possibile.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale è un momento che porta perplessità, questa giornata rivela quello che non va nel vostro legame. Nel lavoro non fate scelte azzardate, aspettate prima di dire cose sbagliate.

Cancro: con la Luna favorevole al vostro segno i problemi andranno a risolversi anche per coloro che vivono due storie parallele. Entro la fine del mese si dovrà fare una scelta. A livello lavorativo evitate di far partire iniziative rischiose, non è questo il periodo adatto.

Leone: in amore, nonostante un cielo positivo, non mancheranno delle discussioni. Rapporti favoriti con una persona dei Gemelli.

Nel lavoro dovrete affrontare dei problemi non facili da superare, i contatti al momento non sono favoriti.

Vergine: a livello sentimentale se c'è qualcosa da dire meglio farlo ora e parlare con chiarezza. Nel lavoro se avete dei contrasti con alcune persone potreste anche dare un taglio netto alle collaborazioni.

Stelle del giorno 4 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: alcune cose sono da rivedere, in queste giornate è importante capire da che parte stanno andando i vostri sentimenti.

A livello lavorativo se aspettate una notizia entro questa settimana avrete delle risposte. Si parla di un grande recupero.

Scorpione: in amore non è la giornata migliore per chiarire questioni rimaste in sospeso, Venere contraria non aiuta. Nel lavoro dovrete capire cosa fare con una persona che vuole imporvi dei cambiamenti, potreste andarle contro.

Sagittario: i nati sotto questo segno zodiacale da tempo stanno vivendo un rapporto conflittuale, questa settimana aiuterà ad appianare tutti i problemi, ci vorrà solo un po' di pazienza. A livello lavorativo approfittate di questo momento per rivedere alcune strategie.

Previsioni giornaliere da Capricorno a Pesci

Capricorno: in questa giornata vi sentite piuttosto agitati, sentirete quindi delle tensioni nei rapporti sentimentali. Nel lavoro periodo interessante per chi cerca qualcosa di nuovo. Giove e Saturno nel segno portano soddisfazioni.

Acquario: la Luna favorevole porta un momento di forza in amore. Nel lavoro le trattative importanti possono essere rivalutate nella seconda parte del mese. Qualcuno ha voglia di cambiare ruolo o gruppo.

Pesci: in amore in questa giornata e in quella di domani ci sarà necessità di farsi scivolare le cose addosso. Evitate di fare troppo, possibili chiamate a breve.