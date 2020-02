L'Oroscopo di domenica vede come protagonista la presenza di Venere in Ariete che elargisce un modo di amare più impulsivo e dinamico. Incrociando però le sue energie con gli astri presenti in Capricorno, può sprigionare qualche legame alquanto complicato. Mercurio nei Pesci risulta molto affaticato e stressato a causa dell'influsso marziano che provoca litigi. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di domenica

Ariete: buono il trigono favorevole di Venere con Marte che rende più espansivi e amabili.

Gli astri presenti nel domicilio astrologico del Capricorno remano contro poiché in quadratura e privano i rapporti amorosi della gioia che desiderate. La vicinanza di Mercurio in compenso elargisce un'intuizione brillante per ottenere successo.

Toro: Urano e Sole sono in quadratura e rendono il carattere piuttosto eccentrico e irritabile. Difficili da trattare, attenzione a contenere improvvisi scatti taglienti che di sicuro non giovano all'amore. Anche la Luna purtroppo rema contro sprigionando atteggiamenti altalenanti.

Gemelli: attenzione alle manie di persecuzione innescate da Marte in quadratura a Nettuno. Mancate di un ragionamento obiettivo e siete alquanto confusi. Attenzione a non fare le scelte sbagliate, piuttosto indirizzate al meglio i pensieri intraprendendo la strada giusta. Venere è dalla vostra e promette amore.

Cancro: non siate troppo critici con voi stessi. I pianeti in opposizione dal Capricorno rischiano di abbattervi ma non demordete.

Un incontro proposto da Mercurio in trigono favorevole promette splendide sensazioni. E' il momento di aprirsi all'amore con una nuova spensieratezza, senza dubbi e insicurezze.

Leone: Luna nel segno in sinergia con Venere in Ariete regala fascino e grazia. Molto affettuosi e aperti a un cambiamento positivo per l'amore, contate pure su Marte in posizione favorevole che garantisce una marcia in più.

Vergine: Giove è dalla vostra poiché in trigono con Saturno e Plutone dal Capricorno e promette fortuna. Sfiduciati nei confronti delle novità, mai dire mai poiché tutto può succedere in un attimo e potete chiarire una situazione rimasta in sospeso.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: Venere rema contro poiché in opposizione e scombussola un po' l'amore ma la Luna è propizia per farvi superare le difficoltà, attingendo a una maggiore ambizione e a uno spirito d'iniziativa che argina gli imprevisti in modo molto diplomatico.

Scorpione: una Luna quadrata a Sole e a Urano causa un umore instabile e passate da una gioia eccessiva alla depressione più nera.

Energici a tratti, attenzione a non crearvi inimicizie e a non intraprendere percorsi burrascosi dove la discontinuità regna sovrana.

Sagittario: molto fermi sulle vostre posizioni, affermate le idee con fervore e non amate essere contraddetti. Marte in trigono a Venere favorisce l'amore ma non lasciatevi prendere da discussioni che poi si rivelano solo provocatorie.

Capricorno: Mercurio dai Pesci elargisce diplomazia e fermezza di carattere. Più analitici e sintetici, tendete a filtrare i sentimenti con la ragione e ad abbracciare un grande senso di responsabilità nelle storie amorose, che fa diventare protettivi e ingegnosi.

Acquario: Sole splende nel segno ma incrocia le sue energie con un Urano molto eccentrico e una Luna molto ambiziosa. L'astro solare è in opposizione a quello d'argento e sarete indecisi o soggetti a continui sbalzi d'umore. In compenso però Marte è dalla vostra parte e regala fascino e sex appeal.

Pesci: alcuni litigi provocano una fuga in amore e Marte in quadratura a Mercurio rende irritabili. La vicinanza di Venere in compenso mitiga questo atteggiamento nervoso e la Luna complice dal Leone, appiana queste incomprensioni con la gioia.