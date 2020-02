Sabato 15 febbraio 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna stazionare in Vergine, mentre Marte sarà nell'orbita del Sagittario. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno come il Sole in Acquario e Venere nell'orbita dell'Ariete. Infine Nettuno assieme a Mercurio continueranno il loro transito in Pesci ed Urano rimarrà stabile in Toro. Oroscopo favorevole per Vergine e Toro, meno roseo per Ariete ed Acquario.

Sul podio

1° posto Vergine: shopping. Il settore economico navigherà presumibilmente su acque tranquille, tanto che saranno in molti i nativi a concedersi un acquisto desiderato da tempo.

2° posto Toro: energie top. Il bottino energetico del primo giorno del weekend sarà, c'è da scommetterci, stracolmo e tali forze, se indirizzate a dovere, doneranno notevoli gratifiche ai nativi.

3° posto Capricorno: determinati. Far mutare opinione ai nati del segno quest'oggi sarà probabilmente un'ardua impresa, in cui i colleghi eviteranno di cimentarsi.

I mezzani

4° posto Leone: amore top. Le faccende di cuore andranno probabilmente a gonfie vele durante questa giornata, dove il partner avrà le attenzioni che merita.

5° posto Sagittario: umore a gonfie vele. Sabato che i nativi potrebbero affrontare col sorriso stampato sul volto, e tale briosità gli calamiterà nuove conoscenze.

6° posto Gemelli: impulsivi. 24 ore dove i nati Gemelli agiranno d'impulso, sia nei gesti che nelle parole, gettando nello scompiglio alcuni amici che non capiranno il perchè di tali azioni.

7° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico dovrebbe tornare e regnare la serenità, che sembrava un lontano ricordo sino al venerdì appena trascorso.

8° posto Cancro: gelosi. Sebbene non vi siano reali motivazioni per esserlo, i nativi potrebbero provare l'avverso sentimento della gelosia nei confronti della dolce metà. Sarà bene, però, evitare qualsiasi scenata che il partner non gradirebbe.

9° posto Scorpione: straniti. L'ambiguo atteggiamento della dolce metà potrebbe far storcere il naso ai nativi che, questo sabato, non perderanno un istante nel chiedere numi in maniera veemente.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: spossati. Le energie potrebbero risultare scarne in questa giornata, facendo optare molti nativi per ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ricaricare le batterie.

11° posto Ariete: nervosi. Basterà un nonnulla per scatenare l'ira dei nati Ariete, sopratutto nel focolare domestico, dove il partner potrebbe averne abbastanza delle loro sfuriate facendogli una sonora lavata di capo.

12° posto Pesci: bugiardi. Sabato in cui i nati del segno saranno, con ogni probabilità, chiamati a rispondere di una menzogna detta nei giorni precedenti. Amore in secondo piano.