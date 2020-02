Inizia il secondo weekend del mese e l'oroscopo del 15 febbraio è pronto a raccontare tutte le novità per i 12 segni zodiacali.

Per i nativi dell'Ariete è una giornata carica di tensioni, invece, per le persone nate sotto il segno dell'Acquario è instabile. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche su amore e lavoro della giornata di sabato per tutti i simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questa giornata potrebbe portare a galla alcune tensioni, insoddisfazioni o dubbi che soggiornano nel vostro cuore.

Avete bisogno di tanta pazienza e, inoltre, dovete evitare discussioni. Avere punti di vista diversi sul futuro della vostra vita di coppia non significa che non vi amate, ma solo che siete diversi e dovete imparare a venirvi incontro. In campo lavorativo dovete pianificare e programmare colloqui, progetti. Puntate tutto su questa giornata, anche se dovete mettere in conto un pizzico di irritabilità, forse stanchezza o disaccordi tra colleghi. Queste tensioni spariranno quando inizieranno ad arrivare delle conferme.

Toro – Avete voglia di fare progetti insieme alla vostra dolce metà. Potrebbe essere il desiderio di un semplice viaggio, il sogno di convivere sotto lo stesso tetto o di fare un figlio. Comunicare e trasmettere i vostri pensieri al partner è più semplice del solito. Periodo eccellente anche per i single per incontrare la persona giusta. Dite di no alle storie incerte, non ossessionatevi con chi ha un fascino seducente ma non vi dà nessuna prospettiva.

Per voi è in arrivo qualcosa di meglio. In campo professionale la fortuna vi è amica, potrebbe essere un ottimo periodo per centrare uno dei vostri obiettivi. Situazione economica in ripresa.

Gemelli – Occhio agli imprevisti domestici. Una scelta avventata, l'invadenza dei familiari potrebbe essere le cause di qualche tensione tra voi e il partner d'amore. Non è un periodo sfavorevole ma per vivere le emozioni intense e speciali che desiderate dovete avere un po' di pazienza.

I single che hanno appena chiuso una storia, trascorrono questa giornata riflettendo su se stessi e su cosa vogliono davvero. Se avete in mente di lanciare una nuova iniziativa, approfittate di questo periodo che vi regala una marcia in più, costituita di astuzia, lucidità e senso delle opportunità.

Previsioni di sabato 15 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Questo potrebbe essere il momento giusto per mettere in cantiere qualcosa di importante con il partner: la cicogna, la convivenza o l'ufficializzazione familiare del vostro rapporto. Potete migliorare il dialogo e la complicità: facile se siete insieme da poco, meno se le abitudini appesantiscono la voglia di corteggiarvi o di novità.

L'oroscopo consiglia di impegnarvi molto per rendere il rapporto più frizzante. La fortuna vi accompagna nel settore professionale. Potreste avere una possibilità concreta di migliorare la vostra attuale posizione. In caso di proposte scomode, non dovete avere paura, poiché saranno fonte di soddisfazioni.

Leone – Chi deve avere il dono della pazienza voi o il vostro partner? Potreste trascorrere un periodo movimentato, in cui voi siete irrequieti o dovete gestire un partner altrettanto irrequieto. Quando scegliete, lo fate sempre bene, quindi probabilmente si tratta solo di un periodo di assestamento.

Firmare contratti, lanciare progetti, trovare nuovi collaboratori, valutare con attenzione sono alcune delle tante cose che dovete fare in questa giornata. Fate attenzione a quello che dite e ai rapporti con i colleghi, voi siete precisi ma gli altri di meno.

Vergine – Quanto conta l'andamento domestico e la routine quotidiana sul vostro rapporto di coppia? Se molto, allora le previsioni positive per voi sono sfumate da qualche tensione, che potete però smussare contando sul vostro fascino e sulla vostra sensualità. Insomma, non prendetevela se in casa ci sono guasti o imprevisti familiari. Ogni tanto ignorate i panni da stirare e godetevi una serata intima con il partner.

Tutto bene, invece, se siete fidanzatini. L'unico problema è che non potete vedervi sempre come vorreste. Per il lavoro e i soldi dovete fare attenzione ai contratti, alle compravendite e agli investimenti frettolosi.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – L'amore il vostro campo preferito. Questo periodo, invece, di offrire fiori e frutti maturi potrebbe assomigliare più a un campo di battaglia. Potreste vivere una condizione di nervosismo o insoddisfazione che potrebbe anche ripercuotersi in altri settori della vita. L'amore è tutto, ma non dimenticate mai voi stessi e le vostre esigenze.

Al centro di tutto, dovete esserci voi. Periodo buono per l'attività professionale. Siete ben protetti, ma dovete fare attenzione all'insicurezza e all'agitazione. Potreste, ad esempio, spaventarvi di fronte all'impegno richiesto da un obbligo. Non mollate, potete farcela.

Scorpione – Forza e coraggio, potreste non partire con il piede giusto, potreste dover affrontare discussioni o altre tensioni di coppia, ma in breve tempo riuscirete a risolvere tutto. Il destino benevole vi aiuta a studiare una strategia migliore per raggiungere la felicità. L'amore per voi single è un cruccio, quando c'è una mancanza che vi prende allo stomaco, quando non capite se ci è o ci fa, quando voi stessi siete indecisi tra due persone diverse.

In campo lavorativo le occasioni non mancano. Evitate le lotte di potere.

Sagittario – Le emozioni tiepide non fanno per voi. Avete voglia di amore con la 'A' maiuscola, di abbracci, di vivere la coppia con una marcia in più. Se non riuscite a ottenere quello che sognate da una vita, potreste guardarvi intorno. Siete fedeli, ma anche molto passionali. Qualcuno, invece, potrebbe riversare le aspettative interiori non appagate o eventuali insicurezze sul partner. Ecco che perché scattano la gelosia, la paura di rimanere solo e di essere traditi. Ottimo periodo per i single per recuperare grinta in se stessi.

Se quello che cercate vi interessa davvero, lottate fino in fondo senza farvi abbattere dalle difficoltà. A fine mese rimarrete stupiti nel vedere come la situazione lavorativa si è sistemata da sola.

L'oroscopo di sabato 15 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Il vostro rapporto di coppia è un po' stagionato. Un vento fresco, una brezza leggera e invitante potrebbe guidarvi verso il recupero, anche se aprire nuovi orizzonti alla vostra relazione non sarà facile. Qualche complicazione potrebbe essere in agguato, magari un po' di resistenza da parte del vostro partner. Questo è un periodo lineare per le coppie appena sbocciate.

In campo lavorativo dovete concentrarvi e individuare chiaramente gli obiettivi che più vi stanno a cuore. Questo è anche un periodo positivo per il campo professionale ed economico. Fate attenzione a non sperperare inutilmente i soldi.

Acquario – Se nella coppia qualcosa non va per il verso giusto, l'atmosfera potrebbe diventare nervosa e instabile. Occhio ai battibecchi e alle lotte di potere. L'oroscopo consiglia di usare più diplomazia e astuzia. Molti di voi potrebbero avvertire disagio a essere single. La persona giusta per voi c'è, continuate a guardarvi intorno e a pensare che meritate il meglio, perché siete capaci di donare tanto a chi vi ama davvero.

Non siate impazienti in campo lavorativo, anzi evitate di rispondere male, presto la tensione che c'è tra voi e i colleghi si placherà.

Pesci – In amore cercate di affrontare tutto ciò che non funziona nel vostro rapporto. Dovete aspettare ancora un po' per respirare aria di romanticismo e per mettere in cantiere i progetti più importanti della vostra vita di coppia. I cuori solitari che non hanno ancora trovato la persona del cuore, non devono preoccuparsi. Presto l'amore busserà anche alla vostra porta. Nel campo lavorativo state preparando il terreno per raggiungere i vostri obiettivi. Anche la sfera economica è in netta ripresa, ma il meglio deve ancora arrivare.