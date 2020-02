Nuovo weekend per tutti i segni zodiacali. Come andranno le giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020? Di seguito le stelle e l'astrologia del fine settimana con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in questo fine settimana con Marte dissonante potreste notare dei rallentamenti a livello lavorativo. Per quel che riguarda l'amore, invece, con la Luna favorevole sarà un bel momento per l'amore.

Toro: nel fine settimana, la Luna sarà in opposizione, potrebbero insorgere delle difficoltà a livello sentimentale.

Per quel che riguarda il campo lavorativo, cercate di non agitare le acque.

Gemelli: in questo fine settimana, i nati sotto il segno dei Gemelli, vivranno dei momenti agitati in campo amoroso, questo anche a causa della Luna in opposizione. In campo lavorativo chi è in cerca di soluzioni, potrebbe rimanerne deluso. Domenica in particolare ci saranno delle tensioni cui far fronte.

Cancro: recupero in campo sentimentale, soprattutto per le coppie che da tempo hanno delle problematiche. A livello lavorativo è possibile che arrivino delle opportunità.

Leone: nel weekend, avrete voglia di fare nuove conoscenze. Domenica, in particolare, sarà una giornata interessante per gli affari di cuore. In campo professionale, dovrete risolvere dei contenziosi.

Vergine: in queste giornate del weekend, a livello salutare vi sentite meglio. In amore è un momento di serenità, sono in arrivo infatti delle giornate speciali. In campo professionale, riflettete bene prima di iniziare dei nuovi contratti.

Previsioni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: nel fine settimana potreste vivere dei momenti di tensione. In campo lavorativo è possibile che non abbiate abbastanza forza per affrontare delle problematiche. A livello amoroso, chi è in crisi dovrà attendere periodi migliori.

Scorpione: la giornata di sabato sarà interessante in campo sentimentale. Domenica, i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

In campo lavorativo sono in arrivo delle nuove prospettive.

Sagittario: sabato e domenica interessanti per i nati sotto questo particolare segno. In amore, in particolare, è un buon momento per fare dei passi avanti e progettare situazioni importanti con il partner. In campo lavorativo, aspettate la seconda parte di febbraio per concludere un accordo.

Capricorno: in queste giornate cercate di stare attenti In campo sentimentale perché potrebbero aumentare le tensioni. In campo lavorativo sono molte le situazioni da affrontare, aspettate prossimi giorni.

Acquario: sabato non sarà una giornata semplice In campo sentimentale.

Con la Luna dissonante potreste vivere dei conflitti con il partner. In campo lavorativo, avete in mente dei nuovi progetti.

Pesci: fine settimana con la Luna favorevole, bel momento per risentimenti. Domenica potrebbero, però, nascere delle incomprensioni. In campo lavorativo se ci sono delle situazioni da approfondire, fatelo.