Durante la giornata di martedì 18 febbraio 2020 lo stacanovismo sarà la prerogativa dei segni del Toro e del Capricorno, mentre il lavoro per il segno del Cancro sarà un valido aiuto per distrarre i nativi dai problemi quotidiani. Il fronte amoroso darà qualche difficoltà ai nati dello Scorpione, ma anche i nati del segno del Leone avranno dei dissidi con il partner a cui non riusciranno a trovare risposta, per il momento. A seguire, le previsioni segno per segno della giornata di martedì.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche problema sul lavoro vi darà motivo di cambiare la vostra strategia riguardo alla vostra attività, magari usufruendo di un'idea che si baserà su un lavoro di squadra. Aleggerà un po' di malessere sia fisico che mentale.

Toro: sarete i primi a presentarvi sul posto di lavoro e gli ultimi ad andarvene. Sarete delle macchine da lavoro invidiabili, ma fate attenzione a non permettere allo stress di prendere il sopravvento su di voi.

Gemelli: nonostante qualche successo lavorativo vi renderà la giornata decisamente più piacevole, non ci sarà verso che vi faccia sorridere come vorreste.

Probabilmente ci sarà qualcuno che occuperà i vostri pensieri.

Cancro: ci sarà molta stanchezza durante questa giornata, ma sicuramente recupererete quel po' di energie per dedicarvi alla vostra giornata lavorativa abitudinaria. Un'uscita con gli amici vi ritemprerà la mente.

Leone: la vostra situazione sentimentale vi getterà nello sconforto a causa di qualche diverbio, ma ci sarà qualche piccola sorpresa che sicuramente farà piacere ad entrambe le parti.

Cercate un punto di incontro.

Vergine: organizzerete un investimento abbastanza difficoltoso ma che vi porterà tantissimi benefici. Nel frattempo, il vostro atteggiamento freddo nei confronti del partner avrà poche possibilità di migliorare.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: i rapporti all'interno del posto di lavoro potrebbero diventare molto tesi, mentre quelli con gli affetti necessiteranno di una maggiore attenzione da parte vostra.

Sarà meglio rilassarvi prima di fare qualsiasi cosa.

Scorpione: litigiosi. Sicuramente avrete le vostre buone ragioni per essere arrabbiati, ma altrettanto certamente starete mettendo a repentaglio i vostri rapporti con gli altri, in primis quello con il partner.

Sagittario: dubbiosi. Avrete sviluppato un forte senso di disagio davanti a persone che reputate amiche, ma comunque per il momento non vi sentirete pronti per una discussione aperta con gli interessati.

Capricorno: ottimi i successi e buone le remunerazioni lavorative, ma per il momento ci saranno alcuni ostacoli che vi metteranno i bastoni fra le ruote.

Sicuramente avrete molta fortuna nell'affrontarli.

Acquario: poco dialogo all'interno della vostra relazione potrebbe essere deleterio per la storia d'amore. Dovreste ritagliarvi del tempo con il partner per dei chiarimenti, ma anche per riaccendere la passione.

Pesci: eviterete di uscire, di avere ogni qualsivoglia contatto con il mondo esterno a causa della stanchezza ma anche per stare da soli. Sul lavoro, questo atteggiamento da “lupo solitario” sarà efficiente.