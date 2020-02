Sta per concludersi la settimana, arriva a grandi passi la giornata del 2 febbraio che porterà, dal punto di vista dell'astrologia, novità e cambiamenti ai dodici segni. Nel dettaglio l'Oroscopo e le previsioni del 2 febbraio 2020 con amore e lavoro assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Astri e oroscopo del 2 febbraio 2020: previsioni

Ariete: in amore abbiamo la Luna favorevole da sfruttare per chi ha voglia di fare incontri speciali. Giornata di recupero per i sentimenti. Nel lavoro agite nell'immediato per risolvere un problema.

Periodo di recupero e maggiori entrate che arriveranno a breve.

Toro: per i sentimenti con questo oroscopo sarà possibile mettere a punto un viaggio e lasciarsi andare a nuove passioni, Venere presto sarà nel vostro segno. Nel lavoro attenzione alle complicazioni. I problemi con una persona non mancheranno.

Gemelli: a livello sentimentale giornata non favorevole, ma per i cuori solitari i nuovi incontri di questo periodo sono importanti. Non tutto però sarà semplice all'inizio. Nel lavoro occorre mettere in cantiere nuovi progetti, questo è il momento giusto per andare avanti.

Cancro: in amore evitate di fare troppo in questa giornata, sarà più difficile rapportarsi con gli altri. A livello lavorativo è difficile che arrivano i risultati che vorreste. A livello lavorativo non c'è serenità, è difficile ottenere risultati con queste tensioni. Per qualche tempo non si riuscirà a fare molto.

Leone: a livello amoroso, anche se c'è stata una separazione in passato ora si può recuperare.

Nel lavoro polemiche e nervosismo che vanno tenuti da parte. La Luna distante in questa giornata potrebbe portare qualche ritardo.

Vergine: non manca l'agitazione dal punto di vista sentimentale con questo oroscopo, tuttavia questa giornata vedrà diversi momenti a vostro favore. Nel lavoro momento migliore per agire, per fare e programmare grandi progetti.

Previsioni e oroscopo del 2 febbraio 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è una maggiore forza in amore, non bisogna però dimenticare che Venere dal 7 porterà qualche problema. A livello lavorativo periodo conflittuale, presto però avrete qualcosa in più.

Scorpione: in amore prima di arrivare a conclusioni affrettate e di cui potreste pentirvi occorrerà attendere, la Luna opposta mette in allerta. Nel lavoro non sottovalutate soci e collaboratori, nasceranno situazioni che potranno darvi una mano.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale recupero netto già possibile per i sentimenti.

Sarà più semplice parlare e comprendersi con la persona amata. A livello lavorativo dovete cercare di portare avanti le vostre idee. La prossima settimana aiuterà i nuovi investimenti.

Stelle e oroscopo del 2 febbraio 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Capricorno: per i sentimenti attenzione nei rapporti con gli altri, c'è qualcosa che non va. Nel lavoro bisogna stare attenti alle distrazioni. Cercate di fare tutto senza stressarvi troppo.

Acquario: in amore non lasciatevi coinvolgere da situazioni legate al passato. Pensate di più a voi stessi. Nel lavoro, se siete stati fermi per molti mesi ora avete una nuova occasione per ripartire.

Pesci: l'inizio di febbraio ha portato grandi emozioni, Venere per qualche giorno sarà nel vostro segno zodiacale. Nel lavoro i nuovi incontri portano vantaggi. Le persone che conoscete in questo periodo sono quelle giuste.