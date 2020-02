Primo weekend del mese di febbraio in arrivo. Capiamo come andranno le giornate di sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020. Di seguito le stelle e l'astrologia con amore, lavoro e salute dall'Ariete i Pesci.

Oroscopo del fine settimana per i segni zodiacali

Ariete: con la luna favorevole, in questo weekend riuscirete a portare avanti i vostri sentimenti e vivere anche emozioni speciali. In particolare nella giornata di sabato, Venere sarà dalla vostra parte e vi consentirà anche di riportare armonia nella coppia.

In campo professionale sono in arrivo delle soluzioni. Prestate attenzione alla salute.

Toro: nel weekend vivrete delle giornate tranquille, sabato sarà una giornata particolarmente positiva. In campo professionale, buona fase per voi, qualche complicazione sarà superata.

Gemelli: sabato e domenica ci saranno delle decisioni da prendere in campo amoroso. Con Venere non favorevole non sarà semplice agire. In campo professionale, in particolare nella giornata di domenica, potrebbero esserci delle problematiche.

Non scoraggiatevi.

Cancro: non mancherà energia ed una buona carica per il segno. In amore cercate di non fare troppo, ma limitatevi a ciò che è importante. In campo professionale è difficile raggiungere dei risultati in questo momento.

Leone: i nati sotto il quinto segno zodiacale, in base a ciò che dice l'astrologia, in questo weekend, vivranno una fase di recupero con una buona carica. Nel lavoro potrete raggiungere dei buoni traguardi, non mancheranno delle occasioni domenica, nonostante la luna dissonante.

In amore se ci sono state delle separazioni ora potrete chiarire.

Vergine: vi sentite forti a livello salutare in questo momento, giornate migliori anche per il campo professionale. A livello sentimentale potrete progettare situazioni importanti in vista del futuro.

Previsioni astrologiche del fine settimana dei segni zodiacali

Bilancia: momento di forza dal punto di vista emotivo. Venere presto entrerà nel segno e questo potrebbe portarvi a vivere dei momenti di ripensamento.

In campo lavorativo è ora di rivalutare alcune situazioni, promesse che in passato vi sono state fatte.

Scorpione: in queste giornate di inizio febbraio avrete la possibilità di vivere con armonia i vostri sentimenti. È il momento giusto per lasciarsi andare. In campo professionale cercate di non sottovalutare persone che potrebbero dare una svolta alla vostra carriera.

Sagittario: in campo amoroso è importante che abbiate pazienza in questo periodo, presto Venere tornerà favorevole e potrete chiarire delle complicazioni sorte negli ultimi periodi. In campo professionale, è il momento giusto per portare avanti le vostre idee.

Stelle e astrologia per gli ultimi segni zodiacali

Capricorno: in questo momento è importante che prestiate attenzione ai rapporti che ritenete particolarmente importanti. Potrebbero infatti nascere delle disarmonie familiari. In campo professionale cercate di non distrarvi troppo, in questo modo potete dare slancio alle vostre idee.

Acquario: forza fisica in aumento per i nati sotto il segno zodiacale dell'Acquario. In campo professionale presto arriveranno delle occasioni e dovrete essere pronti. Con Giove nel segno non mancheranno anche delle belle emozioni.

Pesci: febbraio sarà un mese di grandi emozioni per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale.

Se desiderate fare una richiesta, in base all'oroscopo questo è un buon momento per farlo. Nel lavoro, cercate di dare spazio alle vostre idee e potrete portare avanti i vostri progetti.