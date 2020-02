L'oroscopo di mercoledì 12 febbraio è pronto a dare informazioni in particolare riguardo a chi sta vivendo in questo momento una relazione amorosa.

Per quanto riguarda i segni di Fuoco, l'Ariete risulterà molto soddisfatto, mentre tra quelli di Terra, il Toro potrebbe passare tutta la giornata col partner. Per quel che concerne i segni d'Aria, la Bilancia sarà molto contenta, mentre fra quelli d'Acqua lo Scorpione vorrebbe maggiori attenzioni.

La giornata astrologica per i segni di Fuoco

Ariete: sarete particolarmente contenti di come sta procedendo la vostra relazione.

Non avreste potuto nemmeno immaginare una così buona riuscita, fatelo presente alla vostra dolce metà e riservatele una sorpresa.

Leone: qualche malumore potrebbe serpeggiare nella vostra vita di coppia. Non date molto peso alla cosa, sono situazioni che accadono, bisogna essere solo bravi nel saperle gestire.

Sagittario: avete pensato di invitare a cena fuori il vostro partner, rendete la serata indimenticabile e fategli capire quanto sia importante per voi. Non badate a spese e siate inappuntabili.

L'oroscopo per i segni di Terra

Toro: avrete voglia di dimostrare alla persona amata che non si è sbagliata nei vostri confronti. Se possibile dedicate l'intera giornata al partner, fatevi sentire presenti e invitatelo per una bella passeggiata romantica.

Vergine: la vostra dolce metà potrebbe non essere di buonumore e non saprete come comportarvi con lei. E' sicuramente una giornata storta e passerà, tenete sempre alta la guardia.

Capricorno: alcune discussioni sembrano ormai solo un lontano ricordo, state dimostrando di aver raggiunto un equilibrio e di non voler barattare per niente al mondo la vostra felicità.

Le previsioni zodiacali per i segni d'Aria

Gemelli: avete programmato una serata con il vostro partner, molto probabilmente nessuno dei due avrà voglia di fare cose particolarmente movimentate. Divano e tv potrebbero essere un buon rimedio.

Acquario: giornata prevalentemente tranquilla, il partner vorrebbe vivacizzarla un po', voi non sarete della stessa opinione. Un punto d'incontro potrebbe mettere d'accordo tutti.

Bilancia: oggi sarete particolarmente euforici, una bella notizia ricevuta vi ha messo di buonumore. Il rapporto di coppia potrebbe essere investito da questo alone di ottimismo e gioia.

Le predizioni astrali per i segni d'Acqua

Cancro: forse potrebbe essere arrivato il momento di dirsi addio. Soprattutto le coppie nate da molto tempo potrebbero avere voglia di fare questo passo. Coloro che si sono messi insieme da poco dovrebbero salvarsi dalla brutta giornata.

Scorpione: state reclamando un po' di affetto e il partner sembra fare buon viso a cattivo gioco. Fatele notare che non resisterete a lungo e che potreste andare a cercare soddisfazioni altrove.

Pesci: giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale. Avrete la possibilità di fare una dichiarazione importante alla persona amata, coloro che non sono ancora sposati potrebbero sentire odore di nozze.