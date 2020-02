L'Oroscopo dell'amore per i single di venerdì 21 febbraio analizza la sfera affettiva di ciascun segno zodiacale, facendo affidamento sulla posizione favorevole di Giove in Capricorno che promette successi e fortuna, Venere in Ariete che rende l'affettività alquanto dirompente e il Sole in Pesci che acuisce la sensibilità. Splendide sensazioni sono in agguato nelle previsioni astrali segno per segno e non aspettano altro che essere vissute con coraggio e fiducia nelle proprie capacità.

Le faccende del cuore nell'oroscopo dell'amore di venerdì: da Ariete a Vergine

Ariete: Venere e Luna in sestile rendono l'amore più armonioso e sensibile. Cercate di frequentare gli amici e dite di sì agli inviti. Tra questi contatti possono esserci nuove intriganti conoscenze che valgono la pena di essere approfondite, contrastando la quadratura degli astri presenti in Capricorno che quasi sfidano ad aprire le porte all'amore.

Toro: alcune conoscenze appartenute al passato possono ritornare ad animare la sfera amorosa.

Il primo amore non si scorda mai ed è vero. Siete molto coraggiosi in questo periodo ed aperti ad accettare i cambiamenti in maniera rivoluzionaria ed eccitante.

Gemelli: comprensivi e protettivi nei confronti delle amicizie, siete molto aperti a vivere i sentimenti in maniera più profonda. Cercate solo di fronteggiare una quadratura mercuriana, solare e nettuniana che quasi chiude alle novità forse per pigrizia o mancanza di fiducia in voi stessi.

Cancro: in amore non date un'immagine sfalsata di voi stessi, magari fingendo di essere diversi rispetto a ciò che siete. Prima di tutto la sincerità dunque, poiché chi è attratto da voi apprezza proprio questa dote. E attenzione che Nettuno e Sole proprio nel momento meno opportuno fanno venire fuori la verità.

Leone: non siate troppo cerebrali in amore, forse perché investiti da un'opposizione lunare che chiude un po' i sentimenti e fa vivere le emozioni con eccessivo distacco.

Venere è dalla vostra parte ed esorta ad aprirvi a una curiosità affettiva che fa andare più in profondità, a caccia di sensazioni avvolgenti.

Vergine: attenzione a un'opposizione di Sole, Nettuno e Mercurio che confonde un po' le idee in amore. Nettuno fa venire a galla un atteggiamento molto critico nei confronti di voi stessi. Solo se riuscite a superare questa insicurezza, potete poi approcciarvi all'amore in maniera più consapevole.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un'opposizione di Venere con Marte quadrato sprigiona delle tensioni in campo amoroso e squilibra un po' l'approccio sensuale che diventa a tratti eccessivo.

Fate in modo che questo bisogno di amore non sia puramente egoistico. Cercate quindi di incanalare al meglio la carica dirompente di Marte in Capricorno.

Scorpione: il blocco planetario presente in Capricorno è benevolo nei vostri riguardi e spinge l'amore a raggiungere vette elevate. Magnetici e affascinanti, avete dalla vostra anche Giove che elargisce fortuna. Plutone, Marte e Saturno con Venere in trigono dall'Ariete, fanno sì che le scelte siano favorevoli e gli affetti diventino un tesoro da custodire nel cuore.

Sagittario: una persona sta pensando a voi, quindi datevi da fare e cercate di scoprire chi è.

Non abbiate paura di osare in amore poiché frenati dagli astri presenti in Pesci, che rendono l'approccio troppo sensibile e schivo. Alcuni pensieri sono infondati e ne avrete la conferma a breve.

Capricorno: gli astri nel segno sono splendidi e fanno il tifo per voi. Molto affascinanti e carichi di sexappaeal, non passate di certo inosservati. Molto misteriosi e introspettivi, non limitatevi alle apparenze piuttosto approfondite le nuove conoscenze andando in profondità a caccia di informazioni riguardanti l'interiorità altrui.

Acquario: la Luna presente nel segno rende le conoscenze più frizzanti e siete più aperti ad approfondire le nuove amicizie.

Venere è benefica dall'Ariete e fa assumere un atteggiamento più sereno nei confronti delle opportunità amorose. Via libera all'amore quindi, gli astri fanno il tifo per voi.

Pesci: Sole e Nettuno nel segno sprigionano un'energia che rende più sensibili e comprensivi, ma al tempo stesso stanca poiché siete molto ricettivi nei confronti delle influenze esterne. Valutate bene quali conoscenze approfondire e stringete contatti con persone più positive, solo così potete canalizzare l'energia al meglio.