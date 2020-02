Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Arriva l'Oroscopo del 26 febbraio 2020 con tutte le novità che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro. Bene l'Ariete, che potrà beneficiare dell'influsso degli astri per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Stelle e oroscopo del 26 febbraio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore Luna nel segno che aiuta nelle relazioni. Inoltre Venere fornirà maggiore supporto nella coppia. Nel lavoro fissate fin d'ora gli appuntamenti della prossima settimana, visto che avrete tante cose da fare.

Toro: per i sentimenti situazione positiva. Entro la fine della giornata potranno arrivare delle risposte. Nel lavoro non pensate al passato ma al futuro, otterrete maggiori successi.

Gemelli: a livello amoroso ottime opportunità di vivere al meglio una storia. Periodo positivo anche per coloro che vogliono fare nuove conoscenze. Nel lavoro vorreste cambiare, ma conviene stare attenti, non è il caso di fare passi azzardati.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale situazione che aiuta gli incontri, approfittate di questo momento per mettervi in gioco.

A livello lavorativo momento stancante, nuovi progetti comunque promettono di essere vincenti.

Leone: in amore fase di grande interesse grazie alla Luna e Venere favorevoli. Nel lavoro momento di stanchezza, dagli inizi del mese non vi siete mai fermati.

Vergine: per i sentimenti ci vorrà maggiore prudenza, l'agitazione piuttosto alta. Le storie ufficiose potranno diventare ufficiali. A livello lavorativo situazione confusa, che si recupera sabato.

Previsioni e oroscopo del 26 febbraio

Bilancia: in amore momento confuso, se ci sono stati problemi è il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro giornata sottotono, meglio fermarsi e recuperare.

Scorpione: in amore le giornate in arrivo sono interessanti, recupero notevole. Nel lavoro esaminate tutto quello che accade attorno a voi, perché ha un'attività in proprio entro poche settimane arriveranno delle scelte importanti da fare.

Sagittario: per i sentimenti giornata che vi vede più forti rispetto alle scorse giornate, ritrovate maggiore fiducia. A livello lavorativo non si esclude l'arrivo di una bella notizia. Forza per il fisico.

Stelle e astri del 26 febbraio 2020: la giornata dei segni

Capricorno: se da tempo vivete una storia importante avete voglia di consolidarla. Nel lavoro arrivano conferme, anche se ultimamente è diventato più difficile portare tutto avanti.

Acquario: buona questa condizione astrologica per i sentimenti. Vivete solo qualche piccola ansia in una coppia legata dal punto di vista economico. A livello lavorativo alcuni hanno voglia di cambiare, ma questo non è il periodo ideale.

Pesci: periodo di grandi novità in amore, chi vive una storia potrà consolidarla. Nel lavoro c'è un po' di agitazione per alcuni progetti che non vanno avanti.