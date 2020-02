Le previsioni astrologiche relative alla prossima settimana, quella che andrà da lunedì 2 a domenica 8 marzo, vedranno il segno dell'Acquario in discesa a causa di delusioni passate mentre l'Ariete dovrà affrontare alcune difficoltà sentimentali. Buone previsioni settimanali, invece, per i segni zodiacali del Toro, della Vergine e dello Scorpione. Sorprese per i nati sotto il segno dei Pesci. Vediamo quali saranno le previsioni dell'Oroscopo per la prossima settimana.

L'oroscopo settimanale dal 2 all'8 marzo, da Ariete a Cancro

Ariete: inizio settimanale che si preannuncerà poco promettente soprattutto dal punto di vista sentimentale. Alcune questioni vi indispettiscono ancora. Non siete propensi a cambiare in alcun modo le vostre opinioni e non tollerate chi assume un atteggiamento insistente nei vostri confronti. Settimana prossima, ci saranno alcune situazioni che dovrete fronteggiare con il vostro partner o con una persona alla quale siete affezionati.

Toro: lunedì e martedì avrete delle giornate decisamente movimentate ma, allo stesso tempo, sarete accompagnati dal buon umore e vi sentirete carichi di energia al massimo.

Possibili impedimenti potrebbero presentarsi verso fine settimana ma, di certo, non serviranno ad ostacolare negativamente la vostra settimana.

Gemelli: settimana armoniosa per i Gemelli. Siete in attesa di qualche risposta o di qualche notizia, in particolare, di una certa importanza. Nella prossima settimana potrete ottenere dei buoni riscontri, ricevendo, forse, quelle risposte che tanto aspettavate.

Cancro: Marte, purtroppo, non sarà a vostro favore nella prossima settimana. Vi sentite oppressi, quasi soffocati dalle troppe pressioni e dai troppi impedimenti imposti da qualcuno che è molto vicino a voi. Attendete speranzosi un cambiamento radicale; nel frattempo, però, non riuscirete a tollerare questa spiacevole situazione.

Previsioni astrali della settimana da lunedì 2 a domenica 8 marzo, da Leone a Sagittario

Leone: secondo l'oroscopo, avrete un inizio settimanale abbastanza difficoltoso. Tuttavia la situazione cambierà verso la giornata di mercoledì con l'arrivo di proposte molto accattivanti che riguarderanno il vostro posto di lavoro. Anche per chi è ancora in cerca di un'occupazione potrebbero esserci delle buone notizie.

Vergine: la prossima settimana sarà una settimana piena di vitalità. Sarete in forma smagliante, colti da un invidiabile senso di benessere. Potrete anche programmare qualche piccola uscita straordinaria per visitare luoghi sconosciuti, tutto dipenderà anche dalla vostra capacità organizzativa.

Bilancia: vi soffermate troppo sui pregiudizi altrui e mai su ciò che realmente conta. Meglio non considerare il pensiero degli altri per concentrarvi solamente su voi stessi e su ciò che avete in mente per il vostro futuro. La prossima settimana potrebbero esserci delle polemiche da parte di qualcuno che si rivelerà ben presto poco affidabile.

Scorpione: Giove vi tramanderà una buona luce positiva. L'inizio della settimana sarà tranquillo e godrete anche di un ottimo umore. Dovrete, però, fare attenzione ad alcune dispute che potrebbero crearsi nel corso della settimana: basterà evitarle e le vostre giornate trascorreranno serenamente.

Sagittario: dovrete fare luce su alcuni punti chiave che riguardano i vostri futuri progetti. Alcune decisioni prese in modo affrettato potrebbero compromettere i vostri obiettivi e addirittura portare al fallimento di tutto il vostro lavoro. Nella prossima settimana avrete modo e tempo di riflettere sulle prossime scelte.

Oroscopo della settimana da Capricorno a Pesci

Capricorno: avrete del tempo da poter dedicare al vostro rapporto di coppia oppure ai vostri familiari che, nell'ultimo periodo, avete posto in secondo piano a causa degli impegni di lavoro. La vostra professione, unitamente all'aspirazione di arrivare al successo, sono importanti ma è bene ricordare che anche gli affetti e l'amore sono preziosi.

Acquario: ricadete spesso nei vecchi dispiaceri, rimanendo intrappolati nel rancore e nei rimorsi. A volte credete di non poter mai riuscire a superare ciò che vi tiene legati al passato: tuttavia la vostra perseveranza sarà fondamentale per riuscire a superare i momenti più bui. Secondo l'oroscopo, la prossima settimana dovrete cercare di affrontare un nuovo capitolo della vostra vita, assumendo soprattutto un tono più ottimista.

Pesci: l'arrivo della prossima settimana porterà dei buoni propositi. L'energia lunare vi accompagnerà nelle vostre giornate, sarete di ottimo umore e in gran forma.

Godrete anche di serate piacevoli e appaganti da trascorrere in buona compagnia. Probabili sorprese verso il fine settimana.