L'Oroscopo della giornata di giovedì 27 febbraio prevede la Luna spostarsi nel segno di fuoco dell'Ariete, che sarà particolarmente solare sia in amore che al lavoro, mentre Cancro potrebbe avere qualche occasione per guardarsi intorno. Per la Bilancia potrebbe iniziare un nuovo rapporto che avrà sempre più valore nel tempo, mentre il Sole in trigono per lo Scorpione renderà i nativi del segno particolarmente apprezzati da tutti.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di giovedì 27 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrali giovedì 27 febbraio segno per segno

Ariete: le energie saranno al top grazie ad una magnifica Luna in quadratura al vostro segno.

L'oroscopo della giornata di giovedì prevede in amore grandi progressi grazie alla vostra solarità quasi contagiosa che conquisterà tutti partner incluso. Se siete single inizierete a trovarvi molto bene con una nuova conoscenza. In ambito lavorativo anche se non è vostro costume farlo, proverete a sperimentare qualcosa di nuovo che però potrebbe causarvi delle difficoltà. Voto - 7,5

Toro: gli influssi di Marte e Giove in trigono dal segno amico del Capricorno completano per voi un oroscopo fatto di dinamismo sul posto di lavoro.

Infatti sarete molto attivi nello svolgere le vostre mansioni, oltre che elettrizzati per qualcosa che potrebbe arrivarvi in giornata. In ambito sentimentale il passato è dietro le spalle e il futuro si apre davanti a voi pieno di opportunità eccitanti, non è il momento di esitare ma di prendere al volo quello che vi si offre. Se siete single Mercurio promette incontri interessanti. Voto - 8

Gemelli: durante la giornata di giovedì Mercurio in quadratura potrebbe rendere più complicata la vostra vita quotidiana.

Ciò nonostante ci saranno anche la Luna e Venere a proteggervi, soprattutto sul fronte sentimentale, dove troverete modi alternativi per esprimere meglio i vostri pensieri. Se siete single un malinteso potrebbe farvi litigare con qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro state cercando di far fronte ad alcune battute d'arresto sui vostri progetti, ma se non ci sarà materiale a disposizione per risolvere, avrete poco di cui sperare.

Voto - 6,5

Cancro: oroscopo di giovedì che prevede una grande forza per voi nativi del segno provenienti dal Sole e da Giove in ottimo aspetto. In ambito sentimentale la passione sarà con voi e avrete modo di far impazzire d'amore il partner. Se siete single potreste avere l'opportunità di guardarvi intorno senza correre il rischio di creare problemi. Sul posto di lavoro la forza sarà con voi e la fantasia sarà un elemento fondamentale per raggiungere il successo, soprattutto per i nati nella terza decade. Voto - 7,5

Leone: secondo l'oroscopo di giovedì, la Luna nel segno dell'Ariete influenzerà molto l'andamento della vostra giornata.

In amore sarete molto amichevoli con il partner, condividendo sogni e realtà, aumentando l'affiatamento di coppia tra di voi. I cuori solitari dovranno scacciare i loro pensieri negativi e le loro paure e farsi avanti con l'amore della loro vita prima che sia troppo tardi. Sul fronte lavorativo potreste avere la sensazione di essere indietro con i vostri impegni, ma sarà solo un brutto pensiero nella vostra mente. Voto - 8

Vergine: sarete molto disponibili nei confronti degli altri secondo l'oroscopo di giovedì. In amore non darete nulla per scontato, e se un familiare o un amico avrà bisogno di voi farete di tutto pur esaudire le sue richieste, soprattutto se siete nati nella seconda decade, che siate single oppure siete già impegnati.

In ambito lavorativo lo stress da lavoro vi sta logorando; qualche esercizio quotidiano potrebbe aiutarvi a mantenere l'equilibrio psicofisico. Voto - 7

Bilancia: oroscopo di giovedì che vi vedrà alle prese con la sfera sentimentale per via di Venere. Infatti avrete modo di discutere di molte cose con la vostra anima gemella. Notizie belle o brutte che saranno, sicuramente sarà un modo per togliersi dei pesi di dosso. Se siete single una nuova conoscenza potrebbe diventare per voi sempre più importante. Sul posto di lavoro ultimamente non sembra essere un periodo entusiasmante dal punto di vista economico, ma presto passerà.

Voto - 7

Scorpione: gli influssi del Sole in trigono dal segno amico dei Pesci completano per voi un oroscopo fatto di certezze di fortuna. La sfera sentimentale si rivelerà ottimale e sarà un buon momento per discutere di alcuni aspetti della vostra relazione di coppia che andrebbero rinnovati. Se siete single potreste trovare fiducia in una persona che precedentemente avevate sottovalutato. In ambito lavorativo sarete particolarmente apprezzati dai colleghi per via delle vostre abilità nel gestire le vostre mansioni. Voto - 8,5

Sagittario: oroscopo di giovedì che vi vedrà decisamente più fiduciosi del solito grazie a Giove positivo nel vostro cielo.

In amore la vostra relazione di coppia procede bene, ciò nonostante prestate attenzione a non esprimere sentimenti repressi nei confronti del partner. Se sono problemi di poco conto, potete anche dimenticarli. I single potrebbero farsi dare una mano da un amico per una piccola questione. Sul posto di lavoro cercate di non farvi turbare da nessuno e lavorare come al solito. Voto - 7

Capricorno: l'oroscopo prevede Marte e Giove in quadratura al vostro segno in contrasto con la Luna nel segno dell'Ariete, che potrebbe farvi iniziare la giornata senza molte pretese. Ebbene non sarà così in quanto in amore il partner tenterà di tenervi allegri e con un po’ di collaborazione potrebbe anche riuscirci.

Se siete single potreste provare ad aprirvi con una persona. Nel lavoro cercherete di essere ottimisti ed evitare di perdere d'entusiasmo quando qualcosa non andrà per il verso giusto. Voto - 7

Acquario: un cielo veramente romantico in questo periodo che vi permetterà di ricevere richieste interessanti da parte di qualcuno, nonché di poter chiedere ad una persona che vi piace molto di uscire e iniziare una nuova frequentazione qualora siate single. Le relazioni fisse daranno inizio ad un nuovo ciclo che porterà tante novità. Sul posto di lavoro sarete più convinti delle scelte che avete intrapreso grazie anche ai consigli di un amico o di un collega.

Voto - 8

Pesci: con il Sole in quadratura al vostro cielo, vincerà in voi il desiderio di fare qualcosa che possa fare del bene a voi oppure alla vostra anima gemella. In amore tale atteggiamento vi permetterà di vivere al meglio la relazione di coppia e aumentarne l'intesa. Se siete single potreste sentirvi in sintonia con una persona che avete recentemente incontrato. Nel lavoro un po’ di tensione sarà anche normale qualora dovrete svolgere incarichi importanti, ma voi cercate di mantenere i nervi saldi. Voto - 8