I segni dello zodiaco durante la giornata di giovedì 5 marzo 2020 avranno a che fare con un crollo della propria concentrazione, in particolare saranno il segno dei Pesci e il segno del Sagittario. Ma sarà anche una giornata di svago e di riposo per il segno della Bilancia e fortunata negli incontri per i Gemelli. Di seguito, le previsioni per tutti i segni zodiacali della giornata.

Guadagni per Toro

Ariete: la metà della settimana sarà illuminato da qualche iniziativa interessante da fare con il partner oppure con un amico di vecchia data con cui avete un forte legame.

In serata ci sarà un'ottima occasione per divertirvi.

Toro: i guadagni sperati saranno leggermente minori rispetto a quanto pensato, ma sicuramente i presupposti per fare un investimento saranno buoni. Finalmente potrete realizzare un sogno che portavate nel cuore da tempo.

Gemelli: ottimo il lavoro, i progetti saranno al centro dell'attenzione sia dei colleghi che della vostra autostima. Al 'top' anche le amicizie, ci saranno incontri che faranno la differenza nella vostra cerchia di conoscenze.

Calo del desiderio per Vergine

Cancro: sarete troppo distratti per potervi concentrare adeguatamente, ed anche eventuali esami e accordi professionali saranno decisamente messi a repentaglio da questo atteggiamento. Cercate di risolvere la situazione.

Leone: fate molta attenzione alle “fregature” in ambito professionale, perché un accordo o un affare potrebbe non essere così remunerativo come potreste pensare in un primo momento.

Potreste apparire decisamente orgogliosi in amore.

Vergine: un calo del desiderio e un drastico disinteresse della sfera emotiva e sentimentale sta facendo un brutto effetto sulle vostre relazioni, soprattutto per quella di stampo amoroso. Cercate un chiarimento.

Bilancia: staccherete un po' la spina, e con un pomeriggio quasi libero avrete non solo più tempo ma anche voglia di occuparvi di “frivolezze” varie.

Attenti alle vostre finanze, non sciupatele tutte.

Collaborazioni per Acquario

Scorpione: stringerete dell'amicizia con qualcuno all'interno della famiglia per il quale finora non avete trovato niente di speciale. L'ambito amoroso vi darà qualche tarlo in più, ma nel complesso sarà positivo.

Sagittario: vi sentirete fortemente irritati ed ostacolati da qualche problema sul lavoro di difficile risoluzione. Dovreste prendere le cose con calma prima di arrivare ad una concentrazione tale da affrontare le situazioni spinose.

Capricorno: una piccola divergenza potrebbe facilmente mettere il crisi il vostro rapporto con il partner.

Cercate di andare oltre le discussioni poco importanti per concentrarvi meglio sui punti di contatto che contano.

Acquario: una collaborazione sul lavoro si rivelerà inaspettatamente ottima, perciò fate del vostro meglio per portare a termine questo affare avvalendovi del supporto dei colleghi. La creatività vi aiuterà a fare il resto.

Pesci: sarete molto distratti dalle vostre vicende personali, e il lavoro potrebbe essere messo seriamente a repentaglio da questo atteggiamento poco produttivo da parte vostra. Riprendete in mano la vostra concentrazione.