Durante la giornata di mercoledì 4 marzo 2020 ci sarà molto stress a sciupare l'umore di alcuni segni dello zodiaco, fra cui l'Ariete e la Bilancia, mentre la situazione sentimentale difficile sarà soltanto un lontano ricordo per il segno del Capricorno. Ottime le prospettive dell'Acquario e dei Pesci, soprattutto per quanto riguarda il lavoro mentale e pratico. A seguire, l'Oroscopo segno per segno della giornata di mercoledì.

Cancro diffidente

Ariete: troppo lavoro e troppo stress vi porterà ad entrare in confusione, potrebbe essere necessario del riposo o comunque una distrazione per rilassarvi adeguatamente.

Il partner saprà come offrirvi il massimo relax.

Toro: sarà il momento di acquisti, di sfizi da togliervi, di divertimento puro con gli amici magari in serata dopo una giornata di successi sul lavoro. La salute ferrea di questi giorni vi darà le energie anche per tanta passionalità con il partner.

Gemelli: dissidi all'interno della famiglia, per fortuna sarete molto più rilassati in compagnia del partner. I progetti saranno molto proficui ed interessanti, oltre ai numerosi guadagni in arrivo potrebbe presentarsi anche una occasione più unica che rara.

Cancro: la diffidenza sul posto di lavoro vi impedirà di svolgere le vostre abituali mansioni in modo sereno. Dovreste essere meno tesi, soprattutto se ci sarà in ballo un progetto al di sopra delle vostre aspettative.

Leone in ribasso

Leone: dovreste darvi una “frenata” con gli accordi, perché qualcuno potrebbe essere deleterio per voi stessi o per la vostra posizione sul lavoro. Fate del vostro meglio per indagare, prima di procedere eventualmente.

Vergine: non avrete molto tempo per il partner, ma francamente parlando non avrete voglia di dedicarvi alla vostra dolce metà più di quanto non facciate per il lavoro. Al momento, le energie stanno scarseggiando.

Bilancia: la giornata di duro lavoro metterà alla prova la vostra pazienza mentale, oltre che la vostra resistenza fisica. Provate a non portare le vostre problematiche lavorative al di fuori del contesto lavorativo.

Acquario fra i favoriti

Scorpione: incoraggiati da qualcuno anche soltanto dal punto di vista mentale, riuscirete a cambiare la rotta della vostra situazione sul lavoro ma anche le relazioni all'interno della cerchia dei colleghi.

Sagittario: malumore all'interno della coppia. Probabilmente qualche parola di troppo getterà del gelo fra voi ed il vostro partner, e ci vorrà molto perché le cose possano ritornare alla normalità.

Capricorno: le sorprese da parte del partner saranno molte, ma anche voi dimostrerete il vostro amore alla vostra dolce metà con regali o con una esperienza diversa da tutte le altre.

Godetevi il momento.

Acquario: sarà una delle giornate favorite per chi è alla ricerca di un impiego stabile o che lo soddisfi di più rispetto a quello attuale, anche dal punto di vista della creatività. Avrete mille idee che attendono soltanto di essere tirate fuori.

Pesci: sul lavoro sarete molto remunerativi, a dispetto del vostro atteggiamento “accidioso” che adottate durante le ore di ozio. Sarà anche la mente quella che lavorerà più del solito, quindi chi dovrà sostenere esami avrà ottime probabilità di successo.