Nella settimana dal 9 al 15 marzo 2020 troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno della Vergine a quello del Sagittario, mentre Marte, Plutone, Saturno e Giove saranno nell'orbita del Capricorno. Mercurio permarrà in Acquario come Urano e Venere che rimarranno nel domicilio del Toro. Infine Nettuno ed il Sole stazioneranno in Pesci ed il Nodo Lunare sarà in Cancro. Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Ariete e Sagittario.

Ariete bizzoso

Ariete: bizzosi.

Settimana dove il nervosismo potrebbe regnare sovrano soprattutto nei rapporti lavorativi con capi e colleghi, dono sgradito delle molteplici asperità planetarie in onda.

Toro: lavoro top. Marte, Plutone, Giove ed il Sole in ottimo aspetto premieranno, con ogni probabilità, le faccende professionali native permettendo ai loro progetti di avanzare celermente.

Gemelli: umore flop. I valori predominanti di Terra che le effemeridi settimanali evidenziano potrebbero minare il buonumore in casa Gemelli, specialmente sino a mercoledì.

Cancro: malinconici. Nettuno contrastato da Venere in Toro potrebbe riportare i nati del segno a vecchie relazioni amorose mai dimenticate, condendo questa settimana con sprazzi di malinconia.

Leone lungimirante

Leone: lungimiranti. Il sestile Urano-Mercurio favorirà i pensieri a lungo raggio in casa Leone, ovvero potremmo assistere ad una versione nativa meno irruenta e più lungimirante.

Vergine: finanze top.

Il bottino economico dei nati del segno potrebbe navigare in acque tranquille, tanto che molti tra loro si concederanno delle intense sessioni di shopping durante le prime due giornate.

Bilancia: straniti. Qualcosa potrebbe non quadrare nel comportamento dell'amato ed i nativi, superata l'impasse iniziale, non perderanno un istante nell'investigare sull'accaduto.

Scorpione: routine. Settimana, specialmente da giovedì in poi, presumibilmente senza troppe novità o scossoni di sorta, nella quale i nativi farebbero bene a dedicarsi a tutte quelle attività procrastinate nei giorni addietro.

Capricorno poliedrico

Sagittario: amore flop. Le vicende amorose potrebbero nascondere qualche insidia, soprattutto nelle giornate centrali, dono sgradito della congiunzione tra Venere ed Urano.

Capricorno: poliedrici. Effemeridi sfavillanti per i nati Capricorno che questa settimana, nessun giorno escluso, avranno buone chance di calcare nuovi orizzonti professionali dimostrando una certa poliedricità lavorativa.

Acquario: gelosi. Sebbene non vi siano reali motivazioni per esserlo, i nativi presumibilmente proveranno l'avverso sentimento della gelosia nei confronti dell'amato. Il weekend, invece, grazie alla Luna in Sagittario riusciranno ad avere le idee più chiare sul loro rapporto amoroso.

Pesci: oziosi. La voglia di darsi da fare potrebbe venir meno a partire da mercoledì quando i nativi prediligeranno ciondolare tra divano e tavola da pranzo crogiolandosi nel dolce far niente.