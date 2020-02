Martedì 11 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Vergine, mentre Plutone, Saturno e Giove saranno nell'orbita del Capricorno. Marte permarrà in Sagittario, come il Sole nell'Acquario e Urano sui gradi del Toro. Infine Venere rimarrà stabile in Ariete e Nettuno assieme a Mercurio resteranno nel domicilio dei Pesci. Oroscopo favorevole per Sagittario e Leone, meno roseo per Acquario e Vergine.

Sul podio

1° posto Sagittario: tenaci. Malgrado la giornata non sia priva di contrattempi, i nativi sapranno cavarsela egregiamente, grazie al battagliero Marte posto nel loro domicilio.

2° posto Leone: lungimiranti. La triade Giove-Saturno-Urano suggerirà, con tutta probabilità, ai nativi di vagliare ogni singola opportunità professionale che giungerà: qualcuna di esse potrebbe nascondere un tesoro nascosto.

3° posto Capricorno: lavoro top. Tutto ciò che è professione, oggi, avrà buone chance di andare a gonfie vele in casa Capricorno, a discapito delle faccende di cuore che verranno messe in secondo piano.

I mezzani

4° posto Pesci: mondani. Il focus odierno potrebbe essere orientato sul divertimento, difatti molti nati Pesci organizzeranno una serata spensierata coinvolgendo sia l'amato bene, che gli amici di sempre.

5° posto Scorpione: sinceri. Martedì dove i nativi vorranno spogliarsi da ogni pregiudizio, mettendo in campo una sincerità sibillina che farà storcere il naso a più di una persona.

6° posto Bilancia: routine. Giornata senza troppe novità o scossoni di sorta quella che potrebbero vivere i nati del segno. Sarà bene che si dedichino alle attività pratiche insolute, in modo da ottimizzare il loro tempo libero.

7° posto Gemelli: umore flop. Il tono umorale in casa Gemelli potrebbe non essere ai massimi livelli e anche le persone con cui avranno a che fare non ci metteranno molto ad accorgersene.

8° posto Ariete: nostalgici. Un malmostoso pensiero risuonerà in maniera imponente nelle menti native, stimolando le corde della nostalgia. Lavoro in secondo piano.

9° posto Cancro: amore flop. Le vicende amorose quotidiane potrebbero subire qualche burrasca emotiva, figlia delle copiose asperità planetarie che non concederanno tregua ai nativi.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: distratti. La concentrazione potrebbe non essere il piatto forte dei nati Vergine quest'oggi, difatti parecchi sceglieranno di prendersi un giorno di ferie onde evitare gaffe.

11° posto Toro: spossati. Il bottino energetico fornito dagli Astri sarà scarno. Per evitare che lo stress sopraggiunga, i nativi dovranno rimandare alcune attività stancanti a giorni più energici.

12° posto Acquario: gelosi. Malgrado non vi siano reali motivazioni per esserlo, i nativi proveranno probabilmente l'avverso sentimento della gelosia verso il partner che, com'è lecito aspettarsi, non gradirà affatto.