Nella settimana dal 10 al 16 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale La Luna cambiare domicilio passando dalla Vergine allo Scorpione, mentre Plutone, Giove e Saturno sosteranno in Capricorno. Marte permarrà sui gradi del Sagittario, così come Mercurio e Nettuno rimarranno stabili nell'orbita dei Pesci. Infine Urano stazionerà in Toro ed il Sole si troverà nel segno dell'Acquario.

Previsioni astrologiche settimanali favorevoli per Sagittario e Scorpione, meno entusiasmanti per Toro ed Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: passionali. Settimana che partirà con qualche scossone amoroso ma andrà presumibilmente migliorando da giovedì in poi, quando potrebbe riaccendersi la scintilla della passionalità nel menàge.

2° posto Sagittario: briosi. Umore alle stelle per i nativi in questi sette giorni, grazie alla spinta propulsiva del Luminare maschile nell'affine Acquario che andrà a premiare sopratutto chi lavora nel settore della comunicazione.

3° posto Cancro: galanti. Dalla tarda sera di mercoledì, con ogni probabilità, le faccende di cuore dei nati Cancro potranno contare su una buona dose di galanteria che cimenterà la simbiosi di coppia.

I mezzani

4° posto Vergine: shopping. Malgrado le vicende amorose potrebbero riservare qualche amarezza, i nati del segno potranno rifarsi nel settore economico che andrà a gonfie vele, tanto da potersi concedere un acquisto costoso.

5° posto Leone: riflessivi. Le dissonanti posizioni dei Luminari, nell'arco della settimana, potrebbero rendere i felini poco impulsivi ma più riflessivi, specialmente nelle faccende professionali.

6° posto Pesci: creativi. I lavoratori autonomi del segno avranno probabilmente una marcia in più, potendo contare su una vena creativa che li aiuterà ad ampliare i propri orizzonti professionali.

7° posto Capricorno: determinati. Far cambiare opinione ai nati del segno durante questa settimana sarà un'ardua impresa, in cui partner ed amici non vorranno imbarcarsi.

8° posto Acquario: dubbiosi. Le scelte fatte dai nativi nell'ultimo periodo potrebbero essere riconsiderate proprio in questi giorni, rendendoli estremamente dubbiosi sul da farsi.

9° posto Gemelli: fuori fase. I nati Gemelli dovranno fare i conti con la dissonante triade Plutone-Saturno-Giove di Terra che li guarderà di traverso, facendoli girare un po' a vuoto.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: finanze flop. Il settore economico in casa Ariete andrà posto sotto attenta revisione, come suggeriscono i transiti dei Pianeti Lenti, in modo da scongiurare sgradite sorprese nel bilancio finanziario.

11° posto Bilancia: lavoro flop. Le vicende professionali dei nativi potrebbero subire qualche scossone, specialmente lunedì e martedì quando Urano e Saturno avversi si uniranno al transito lunare in Vergine.

12° posto Toro: gelosi. Malgrado non vi siano reali motivi i nativi presumibilmente si troveranno a provare l'avverso sentimento della gelosia nei confronti del partner, dono sgradito di Venere in Ariete sino a mercoledì.