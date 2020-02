L'Oroscopo della giornata di venerdì 14 febbraio riserverà delle clamorose sorprese dallo sfondo romantico per quanto riguarda il segno dello Scorpione, della Vergine e del Toro mentre la giornata sarà un po' meno entusiasmante per i nati sotto il segno dell'Acquario e del Sagittario. Per il Leone e il Capricorno, invece, sarà un venerdì abbastanza positivo nel complesso, anche se ci saranno alcuni aspetti importanti che si dovranno tenere in considerazione. Vediamo in dettaglio quali saranno le previsioni astrologiche dei dodici segni dello zodiaco per la giornata di San Valentino.

Oroscopo di venerdì 14 febbraio, San Valentino da Ariete a Gemelli

Ariete: un vento armonioso soffia per le giovani coppie che hanno da poco iniziato una storia d'amore o che hanno intrapreso una convivenza insieme. Avrete una buona intesa romantica e vi sentirete pieni di attrazione e passionalità. Venerdì giornata molto positiva, con una splendida serata di vostro gradimento.

Toro: il romanticismo è uno degli aspetti che non dovrete tralasciare nel vostro rapporto. A volte siete troppo presi da altri impegni e non riuscite a dare le giuste attenzioni al vostro partner.

Approfittate della giornata di San Valentino per dedicarvi ad una serata intima in compagnia del vostro o della vostra amata.

Gemelli: giornata non molto incoraggiante per quanto riguarda le coppie veterane dei Gemelli. Avete bisogno di ritrovare voi stessi ma soprattutto di recuperare la giusta sintonia con il vostro partner. Ultimamente avete perso un po' di interesse nei confronti della persona amata e questo ha influito in modo negativo sul vostro rapporto.

Venerdì potrebbe essere il giorno giusto per recuperare quanto perduto negli scorsi mesi.

L'oroscopo del giorno di San Valentino, 14 febbraio: da Leone a Vergine

Leone: siete orgogliosi della vostra relazione. Avete finalmente conquistato delle tappe importanti, siete riusciti ad arrivare molto avanti nella vostra storia d'amore. Tuttavia non dovrete compiere passi troppo affrettati che potrebbero rivelarsi sbagliati.

Venerdì serata piacevole.

Cancro: siete rimasti amareggiati in seguito a qualche delusione ricevuta dalla persona che amate. Non riuscite a superare questa vostra delusione e, di conseguenza, avrete bisogno di fare chiarezza sulle eventuali colpe o responsabilità da attribuire. Venerdì serata priva di entusiasmo.

Vergine: la passionalità è la chiave della vostra serenità di coppia. Siete riusciti a mantenere un ottimo rapporto nell'ultimo periodo e questo ha garantito la stabilità della vostra coppia. Siete ormai molto presi dalla persona amata e nella giornata di San Valentino non mancheranno i momenti intriganti e passionali, tutti da vivere.

Previsioni astrali per il 14 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia: giornata non molto promettente per le coppie più longeve. Avete bisogno dei vostri spazi e forse di una pausa di riflessione. Ultimamente state attraversando un periodo strano in cui le vostre incertezze e i vostri dubbi stanno cominciando a farsi sentire in maniera consistente. Venerdì giornata spenta eccetto che per le giovani coppie attese da una serata abbastanza appagante

Scorpione: il vostro rapporto di coppia ultimamente sta facendo registrare molti aspetti positivi. Siete comprensivi e premurosi, riuscite a dare e a ricevere soddisfazioni reciprocamente, sotto molti punti di vista.

Passerete la giornata di San Valentino decisamente in sintonia con il vostro partner.

Sagittario: la vostra storia d'amore necessita di altro tempo. Non siete ancora in grado di prendere delle decisioni importanti riguardo la vostra vita sentimentale. Temete di correre troppo e avete bisogno ancora di riflettere su tante questioni ma soprattutto di approfondire meglio il vostro rapporto. Serata poco interessante

Capricorno: la vostra relazione sta procedendo nei migliori dei modi ma ultimamente dovete chiarire alcune cose in merito ad alcuni atteggiamenti del vostro partner che non riuscite più a tollerare.

La troppa gelosia vi sta soffocando e avete bisogno di riprendere i vostri spazi e di ricevere maggior fiducia. Venerdì si prospetta una serata abbastanza positiva, tuttavia potrebbe arrivare qualche piccola discussione.

Acquario: ultimamente vi sentite sottotono e tutto ciò ha influito sul rapporto di coppia a discapito dei sentimenti del vostro partner. Avete perso l'entusiasmo emotivo, vi sentite annoiati e scoraggiati, avete bisogno di qualcosa che possa risollevare lo status della vostra coppia e che vi possa ridonare il giusto vigore. La serata di venerdì potrebbe essere la giusta occasione per organizzare qualcosa di romantico per il vostro lui o la vostra lei.

Pesci: alcuni vostri comportamenti hanno portato dei dissapori e dei disguidi nella coppia. Avete bisogno di recuperare un rapporto di fiducia e quella passionalità che ultimamente è andata persa. Nella giornata di venerdì avrete l'opportunità di farvi perdonare.