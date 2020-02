Martedì 4 febbraio 2020 troveremo sul piano dell'Oroscopo la Luna transitare in Gemelli, mentre Plutone, Giove e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Marte permarrà in Sagittario, come il Sole che continuerà sui gradi del Sagittario. Infine Venere, Nettuno e Mercurio sosteranno in Pesci ed Urano rimarrà stabile in Toro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Capricorno, meno rosee per Ariete ed Acquario.

Il podio dell'oroscopo

1° posto Bilancia: shopping. L'Oroscopo dei nati Bilancia li vede propensi a concedersi un acquisto agognato da tempo, malgrado i Pianeti Lenti suggeriscano di limitare al massimo le uscite economiche in questo periodo.

2° posto Leone: umore top. Il tono umorale dei nati del segno sarà ad alti livelli, sia nell'ambiente professionale che nel focolare domestico le persone faranno a gare per stare in loro compagnia.

3° posto Gemelli: stacanovisti. Lunedì i nati Gemelli risulteranno probabilmente instancabili durante lo svolgimento delle incombenze lavorative. Tale stacanovismo non passerà di certo inosservato dai piani alti che potrebbero meditare un aumento di stipendio.

I mezzani dell'oroscopo

4° posto Capricorno: intuitivi.

Oroscopo dei nati Capricorno che probabilmente li vedrà spiccare per concentrazione e doti intuitive e queste qualità li aiuteranno ad avanzare celermente nei loro progetti lavorativi in essere, sopratutto se liberi professionisti.

5° posto Cancro: amore top. Le faccende di cuore questo lunedì andranno a gonfie vele, dopo giorni burrascosi emotivamente. Il sereno, quindi, potrebbe tornare ad essere protagonista e con esso anche l'affettuosità reciproca col partner.

6° posto Pesci: relax. Sebbene le giornate appena trascorse non siano state particolarmente dispendiose energeticamente, i nativi potrebbero ugualmente optare per concedersi ampi spazi di relax in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

7° posto Sagittario: straniti. L'ambiguo atteggiamento di un amico potrebbe mettere in allerta i nativi che inizialmente resteranno straniti per poi, nelle ore successive, rendersi conto di aver frainteso ogni singolo gesto.

8° posto Scorpione: stand-by. Lunedì dove gli Astri suggeriranno di decelerare, sia sul fronte amoroso che lavorativo, fermandosi a riflettere su persone e situazioni che da questo momento sarebbe bene coltivare o meno.

9° posto Vergine: fuori giri. Ai nati del segno questo lunedì potrebbe sembrare di darsi molto da fare, sebbene le scarse energie di cui disporranno, ma ottenere ben poco rispetto all'impegno profuso. Amore in secondo piano.

Le ultime posizioni dell'oroscopo

10° posto Acquario: voltagabbana. Mercurio contrastato dal Luminare femminile potrebbe portare un certo trambusto nei pensieri nativi, tanto che le idee ed opinioni muteranno più volte durante l'arco della giornata, facendo storcere il naso a qualche collega che non perderà tempo nel farglielo notare.

11° posto Ariete: indisponenti. Lunedì dove i nati del segno avranno. c'è da scommetterci, un diavolo per capello visto che ogni piccolo ostacolo che si frapporrà tra loro e la meta gli susciterà una certa insofferenza, che potrebbe trasformarsi in indisposizione se subiranno anche la minima provocazione. Amore in stand-by.

12° posto Toro: svogliati. La voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno nel giorno che apre questa settimana e, come conseguenza, molti nativi potrebbero optare per un giorno di ferie onde evitare di incappare in grossolani errori.