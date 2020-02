Venerdì 14 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Vergine, mentre il Sole stazionerà nell'orbita dell'Acquario. Plutone, Saturno e Giove sosteranno in Capricorno, nel frattempo Nettuno e Mercurio saranno sui gradi dei Pesci. Infine, Urano permarrà in Toro come Marte nel segno del Sagittario e Venere nel domicilio dell'Ariete. Oroscopo di San Valentino favorevole per Leone ed Acquario, meno entusiasmante per Scorpione e Toro.

Sul podio

1° posto Acquario: passionali. Il sestile tra Marte ed il Sole nel loro segno potrebbe far riaccendere la scintilla della passionalità nell'alcova per i nati del segno.

Poco favorite, invece, eventuali discussioni chiarificatrici col partner data l'avversità venusiana.

2° posto Sagittario: mondani. Nella Festa degli Innamorati i nati del segno potrebbero stupire la dolce metà prenotando in un ristorante esclusivo, dove non baderanno a spese per far sì che la serata risulti indimenticabile.

3° posto Bilancia: romantici. Dolcezze e romanticherie potrebbero far da contorno a regali sontuosi ed un'affettuosità reciproca nel focolare domestico che non si vedeva da tempo.

I mezzani

4° posto Ariete: sorprese. Nella giornata di San Valentino i single del segno, con ogni probabilità, riceveranno un'inaspettata sorpresa da una persona intrigante. Sarà bene cogliere al balzo l'invito galante accettando di buon grado l'eventuale regalo.

5° posto Gemelli: alternativi. I nati del segno presumibilmente vorranno vivere questa giornata senza i soliti cliché, quindi organizzeranno una serata alternativa che la dolce metà non potrà che gradire.

6° posto Capricorno: lavoro top. Difficilmente i nati Capricorno si cureranno della festività in corso, indirizzando le loro energie esclusivamente sul versante professionale.

7° posto Vergine: regali. Il settore economico navigherà, c'è da scommetterci, in acque tranquille tanto che molti nativi non baderanno a spese nell'acquisto di un regalo sontuoso, che lasci a bocca aperta il partner.

8° posto Cancro: contrattempi.

Viste le asperità in onda questo venerdì, i nativi potrebbero essere alle prese con qualche contrattempo che offuscherà leggermente l'armonia di San Valentino.

9° posto Pesci: malinconici. La mente potrebbe viaggiare all'indietro, andando a ripescare vecchie storie sentimentali che stimoleranno le corde della nostalgia nativa.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: amareggiati. Le aspettative, spesso e volentieri, hanno il solo scopo di deluderci ed oggi i nativi potrebbero aspettarsi un San Valentino magnifico, che qualche nota stonata lo renderà meno sfavillante.

11° posto Toro: perplessi. L'atteggiamento dell'amato bene in questo venerdì potrebbe far drizzare le antenne native che, superata la perplessità iniziale, non perderanno tempo a chiedere numi in merito sull'accaduto.

12° posto Leone: amore flop. Il fulcro del venerdì nativo non sarà rappresentato dalle faccende di cuore, dono sgradito di Venere di Fuoco bersagliata dai Luminari.