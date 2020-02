Mercoledì 12 febbraio vede il transito della Luna in Bilancia che andrà a formare un aspetto di opposizione con Venere e con Luna nera, che in questo momento sono in Ariete. L'Oroscopo per questa giornata mette sotto ai riflettori, per tutti i segni, le collaborazioni lavorative e in particolare per alcuni il rapporto di coppia. A seconda del segno di appartenenza si potranno quindi verificare differenti situazioni: dalle piccole incomprensioni alla richiesta di attenzione da parte del partner, mentre per chi si trova in separazione potrebbe essere la giornata in cui si andranno a firmare i documenti del divorzio.

Vediamo ora, segno per segno, che tipo di giornata sarà quella di mercoledì 12 febbraio secondo le previsioni astrologiche.

L'oroscopo di mercoledì 12 febbraio dall'Ariete al Leone

Ariete - La Luna in aspetto di opposizione con Venere e Luna Nera vi metterà in contatto con qualcuno per risolvere problematiche, anche legali, che si sono verificate a causa di influenze esterne. Accettate l'aiuto, perché Mercurio non vi assiste in questo periodo e vi porta molta confusione.

Toro - Il contrasto tra Luna, Venere e Luna Nera vede in primo piano la possibile presenza di una o di un rivale in amore di cui potreste venire a conoscenza.

Per quanto riguarda il lavoro, oggi ci saranno moltissime scadenze da affrontare, forse, tutte insieme.

Gemelli - Il transito della Luna di oggi potrebbe donarvi tanta fantasia in più per vivere l'eros con il vostro partner in modo estremamente creativo. Se avete dei figli, dovrete affrontare un problema scolastico, perché potrebbero aver avuto un richiamo, una nota oppure più semplicemente andrete al colloquio con i professori.

Cancro - L'oroscopo di oggi 12 febbraio vi dice che affronterete una problematica famigliare. Potrebbe essere la giornata in cui è stata fissata la seriosa riunione di condominio oppure ci sarà un intoppo burocratico per i vostri genitori. Qualsiasi cosa sia, vi farà perdere parecchio tempo e non ne sarete affatto contenti.

Leone - La previsione di oggi per voi è piuttosto positiva. La Luna vi fa l'occhiolino e vi darà il coraggio di inviare un messaggio a qualcuno a cui tenete oppure, attenzione, potreste ricevere una proposta indecente ma simpatica.

Decidete voi cosa rispondere.

Un mercoledì da leoni per il Sagittario

Vergine - Il nodo da risolvere oggi per voi sarà di tipo economico. Avrete una spesa imprevista o una scadenza finanziaria che non si può rimandare. Dall'altro lato, però, a cena o a pranzo, vi diletterete nel preparare la ricetta che è il vostro forte: attenzione alle dosi, siete distratti in questo periodo.

Bilancia - Le previsioni di questo mercoledì 12 febbraio mettono l'accento sul matrimonio o su un rapporto di coppia che sembra ben consolidato. Alcuni di voi potrebbero avere una piccola delusione dal partner, magari venire a sapere di una spesa di cui non erano a conoscenza, ma per qualcuno ci sarà la scoperta di un tradimento.

Scorpione - Oggi avrete solo voglia di stare con voi stessi. Non è un male, se avete la possibilità di dedicare parte della giornata ad una lezione di yoga o se avete modo di ritagliare anche solo mezz'ora per fare meditazione. Queste pratiche aiutano lo stress, quindi, pensateci.

Sagittario - C'è un progetto a cui state lavorando e potrebbe arrivare alla sua conclusione. Se aveste bisogno di una firma in particolare, oggi potrebbe essere la giornata giusta per averla. E se questo accadrà, la sera festeggerete con gli amici di vecchia data.

Mercoledì 12 febbraio: il Capricorno è invitato alla calma

Capricorno - La giornata di mercoledì 12 febbraio sarà una giornata da affrontare con molta calma. I vostri nervi saranno a fior di pelle e vivrete quella sensazione di essere divisi in due, tra casa e lavoro. Non sarà una giornata semplicissima, ma ricordatevi che dura soltanto 12 ore.

Acquario - Avrete la possibilità di ricevere quel messaggio (quello e non altri che, comunque, arriveranno) che stavate aspettando. Avrete anche molto da fare rispetto alla scrittura: compilerete della documentazione online, farete del lavoro in più se vi occupate di redazione di testi e tanto altro che è legato alla tastiera del computer o del cellulare.

Pesci - La Luna vi vuole sensuali e raffinati, Venere e Luna Nera mettono l'accento sulla passionalità più immediata. È una giornata da vivere in modo seducente in ogni campo, anche lavorativo. Attenzione d'altro canto, a chi invece vi sta "prendendo in giro", perché ci sta riuscendo.