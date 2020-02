Anche l'ultima settimana del mese di febbraio sta per giungere al suo termine, portando con sé non poche novità per ognuno dei segni zodiacali ed un oroscopo ricco di sorprese. In molti sembrano essere ultimamente confusi e preoccupati a causa del nuovo virus che sta piegando un po' tutto il mondo, eppure in mezzo a questa confusione sembra esserci qualche spiraglio di luce. Lo Scorpione, ad esempio, si prepara ad accogliere un weekend sicuramente fortunato, caricandosi per l'arrivo di marzo. Leone, dal canto suo, mostra una fierezza ed una sicurezza non da poco, contrariamente al segno della Vergine che sembra terminare queste giornate con qualche nota di depressione.

I nati sotto al segno dei Pesci, invece, possono attendersi di tutto: novità in arrivo sia in amore che sul lavoro.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - secondo l'oroscopo del fine settimana che sta per arrivare, i nati sotto al segno dell'Ariete potranno prendere decisioni senza rifletterci troppo. L'istinto potrebbe guidare nella direzione giusta in quasi tutte le occasioni. Attenzione, però, a non affidarsi troppo ad esso per le decisioni importanti: qualche piccolo consiglio sarebbe bene chiederlo.

Toro - se c'è una parola d'ordine in questo periodo è sicuramente "produttività". Il Toro si ritroverà, infatti, talmente carico di energie positive da riuscire a dare il massimo ed il meglio di sé in ogni occasione, specialmente in ambito lavorativo dove ad ogni compito portato a termine corrisponde un compenso.

Gemelli - qualche piccola incomprensione, in questo weekend che sta per arrivare, potrebbe mettere in confusione le varie situazioni, specialmente quella sentimentale.

Un battibecco di troppo con il partner sarà in grado di mandare in tilt ogni singola sinapsi di questo segno zodiacale, motivo per cui sarebbe meglio tentare di non prolungare litigi e battibecchi.

Cancro - anche questo segno zodiacale, proprio come accade per i Gemelli, si prepara ad affrontare un fine settimana poco fortunato e sicuramente privo di tranquillità. Le energie non mancheranno di certo, ma le discussioni con il partner ed i colleghi potrebbero far tentennare quella fiducia in sé creata con tanti sacrifici.

Leone - un caratterino certamente da non sottovalutare. Il Leone, secondo quanto rivelano gli astri, tenderà a dare troppa importanza e troppa fiducia a sé stesso ed alle proprie capacità. Questo non è certamente un difetto, ma in determinate situazioni potrebbe causare problemi ed incomprensioni da non dover prendere alla leggera.

Vergine - già dalla giornata di sabato si avvertirà una stanchezza insolita che porta a desiderare solo qualche attimo di riposo e di isolamento. La mente vaga in ogni dove e non lascerà riposare assolutamente. Meglio dedicarsi alla cura del corpo, affidandosi magari alle mani esperte di qualche specialista.

Spa e massaggi sarebbero un ottimo toccasana.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la sfortuna sembra aver deciso di perseguitare parte delle giornate di questo segno zodiacale. L'oroscopo del prossimo weekend consiglia vivamente di stare alla larga dalle discussioni. Meglio dedicarsi alle attenzioni del partner e lasciarsi coccolare serenamente.

Scorpione - giorni fortunati per il segno dello Scorpione. Il lavoro sembra andare proprio nella direzione giusta, permettendo il raggiungimento di traguardi importanti. L'ambito sentimentale non subirà certamente influenze negative e potrà mutare solo in meglio.

Sagittario - qualche piccolo attacco di panico potrebbe raggiungere questo segno nel fine settimana. Ad aumentarne le probabilità, oltre a tutti gli impegni ed vari pensieri, potrebbe esserci anche l'arrivo di ulteriori notizie negative riguardanti il virus che si sta abbattendo ultimamente nel mondo.

Capricorno - la famiglia non attende altro che passare qualche attimo in compagnia del Capricorno. Sarebbe opportuno, per evitare di non risultare troppo assente nel nucleo familiare, organizzare qualche piccola gita fuori porta o, se il tempo non lo consente, dedicare qualche ora ai giochi da tavolo e di società.

Acquario - aria di amore, aria di novità e sicuramente di tante sorprese. L'Acquario non potrà certo lamentarsi, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Chi vive già all'interno di una relazione stabile potrebbe ricevere qualche notizia non da poco, mentre chi è alla ricerca del vero amore potrà finalmente aprire il proprio cuore.

Pesci - qualche piccola novità potrebbe irrompere all'interno del fine settimana, regalando sicuramente qualche emozione unica al segno dei Pesci. Per quanto riguarda l'amore non ci saranno problemi, almeno per qualche giorno, mentre sul lavoro ci sarà da attendersi di tutto, da qualche richiamo ad una promozione inaspettata.