I nati sotto il segno del Sagittario, a San Valentino, saranno pervasi da un forte alone di mistero e risulteranno essere particolarmente enigmatici e imprevedibili. La passione e il desiderio saranno al centro della giornata dedicata all'amore. Non tutti però avranno la stessa fortuna, infatti alcuni potrebbero attraversare una giornata all'insegna della delusione, a causa di una mancanza di complicità da parte della persona amata. I single risulteranno, invece, in grandissima forma. Sono previste molte conquiste e non si scosteranno dalle loro idea iniziale di divertirsi senza conseguenze sentimentali.

Sagittario: il San Valentino delle coppie

Il San Valentino dei nati sotto il segno del Sagittario risulterà essere particolarmente misterioso. Ci saranno situazioni molto coinvolgenti, contrapposte a degli avvenimenti particolarmente fastidiosi. Risulterete essere enigmatici, vorrete fare delle cose, ma non procederete in tal senso, probabilmente perché non siete convinti o più semplicemente perché non avrete voglia di farle. La serata sarà caratterizzata da un alone mistero, in cui risulterete particolarmente scostanti.

Il partner, per cercare di rimediare al tutto sfodererà tutta la sua complicità, anche se potrebbe risultare, a volte, un po' spiazzato.

L'unica cosa che non vi mancherà sarà la costante ricerca della passione, lì sarete molto prevedibili e la vostra dolce metà intuirà immediatamente dove vorrete arrivare. Se non troverete un'adeguata complicità, rimarrete molto delusi e avrete voglia di restarvene in disparte.

Non avrete particolare voglia di assecondare i silenzi e la freddezza che accompagnerà alcune situazioni. Una persona potrebbe non aspettare altro che vedervi in difficoltà per mettervi in cattiva luce, non abbassate mai la guardia e difendetevi.

Il giorno del 14 febbraio per i single

La giornata di San Valentino sarà particolarmente proficua, anche se quasi sicuramente non ci saranno imminenti cambiamenti di status.

Voi cuori solitari riuscirete a fare diverse conquiste, saranno, inoltre, tante le conoscenze che vi troverete a gestire. Avrete voglia di emozionarvi e divertirvi, l'attrazione fisica caratterizzerà per lunghi tratti la vostra serata. Avete scelto di dedicare la giornata degli innamorati alle avventure e alle cose effimere, però potrebbe mancare all'appello qualcosa che si chiama amore. Forse state rischiando di perdere una buona occasione per mettere la testa a posto e provare una relazione concreta e duratura, ma è questo quello che volete e non ci sarà niente e nessuno che possa farvi cambiare idea.