Il 14 febbraio è il giorno di San Valentino, l'amore la farà da padrone per coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia e per coloro che cercano l'anima gemella. I nati sotto il segno della Vergine avranno la voglia di vivere un San Valentino concreto, dove conta molto di più la sostanza che la tradizione. Molti saranno particolarmente irritati da alcune situazioni e rifletteranno a lungo sui loro atteggiamenti. Per quel concerne i single, potrebbero avere delle splendide sorprese e vedere finalmente cambiato il loro status di cuori solitari.

Dovranno stare solo attenti a qualcosa che torna dal passato.

Vergine: il San Valentino delle coppie

Coloro che appartengono al segno della Vergine vivranno la giornata dell'amore apprezzando alcune cose ed essendo infastiditi da altre. Sarete particolarmente attenti al savoir faire della vostra dolce metà e sarete ammirati dal suo modo di vestire e di presentarsi alla serata. Non avrete molta voglia di apparire ma preferirete l'essere, potrebbe non essere una serata all'insegna della passione e del coinvolgimento ma del consolidamento del rapporto.

Avrete la voglia di passare una serata con la persona amata, non perchè sia tradizione farlo ma perchè vorrete condividere un momento importante e intimo. Sarete particolarmente infastiditi dalla voglia di ostentare e da coloro che faranno di tutto per mettersi in mostra, non attraverso le proprie qualità ma con l'arma della parlantina e della saccenza. Credete molto nell'amore e vi daranno noia le persone che sbeffeggiano questo sentimento preferendo cose futili e poco concrete.

Una volta passata questa ricorrenza potreste riflettere un po' su ciò che pensate degli altri e sul vostro modo di comportarvi e di agire, è un modo anche questo per psicanalizzare il proprio stato interiore.

Il giorno dell'amore per i single

I single della Vergine si aspetteranno molto da questa giornata. Il vostro San Valentino potrebbe essere per voi l'inizio di una nuova avventura, la più eccitante e straordinaria, quella dell'inizio di un amore travolgente.

Sarete molto più attenti alla mente che al corpo, la sensualità e la passione vi dovrà arrivare dalla testa. Potreste avere qualche dubbio e qualche impedimento per situazioni pregresse, dovreste riuscire a superare tutto e a vivere il vostro momento magico. Cercate di guardare avanti, il vostro obiettivo è il futuro, ciò che è accaduto lasciatevelo alle spalle e traete giovamento dagli errori commessi. Coinvolgete qualche amico e andate ad una cena, le cose più belle nascono da situazioni inaspettate, se incrociate uno sguardo interessante non indugiate.