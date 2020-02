Il giorno di San Valentino, 14 febbraio, è un giorno molto importante per l'amore, sia per coloro che sono in coppia che per coloro che sono ancora single. I nati sotto il segno del Cancro vivranno un San Valentino a due facce, alcuni saranno molto soddisfatti del proprio partner per il romanticismo e la dolcezza che metteranno nella serata, altri saranno delusi dal suo non consono comportamento. Per quanto riguarda i cuori solitari, vivranno una serata ricercando l'amore e saranno pervasi da un romanticismo a dir poco inconsueto.

Cancro: il San Valentino delle coppie

Il giorno di San Valentino riserverà ad alcuni dei nati sotto il segno del Cancro momenti entusiasmanti, ad altri situazioni non troppo piacevoli. Sarete attratti dalla dolcezza che la vostra dolce metà vi riserverà, avrete bisogno di una dose di romanticismo che vi faccia pensare di aver fatto la scelta e vi faccia godere appieno questo giorno dedicato all'amore. Cercherete nel vostro partner quella fantasia che non sempre lo caratterizza, ma che il giorno di San Valentino avrete totalmente a vostra disposizione.

Sappiate anche voi dare attenzioni alla persona amata, in modo tale da farle passare una serata indimenticabile. Potrebbe non andare tutto per il verso giusto e voi che avrete qualche problematica da risolvere sarete infastiditi e contrariati per alcuni atteggiamenti. Non gradirete molto vedere il vostro partner essere particolarmente freddo e non regalarvi quelle attenzioni che soprattutto in questo giorno vi aspettate.

In questo caso, potreste anche cominciare ad avere dubbi sulla vostra dolce metà e farvi alcune domande in merito ai suoi comportamenti. Avrete l'impressione che il sentimento della persona amata possa non essere autentico e così forte come immaginavate.

Il giorno dell'amore per i single

Coloro che non hanno trovato l'anima gemella avranno tanta voglia di essere colpiti dalla freccia di Cupido e innamorarsi.

Sarete pervasi da tanto ardore e tanta passione, avrete voglia di uscire, di conoscere e di mettervi seriamente in gioco. Sarete tentati di cedere alle lusinghe del piacere, cercate di capire se oltre a quello potrebbe esserci anche qualcosa di coinvolgente a livello emotivo. Sappiate distinguere e l'amore vi premierà, avrete la possibilità di ottenere qualcosa di importante, se non sarà subito amore potrebbe essere una bella frequentazione. Ascoltate il cuore e se vi batterà più del solito non tentennate e imboccate la corretta via. Il giorno di San Valentino non è un giorno qualsiasi e ve ne accorgerete presto, sarete particolarmente romantici e ascolterete la vostra canzone preferita prima di recarvi alla festa dedicata all'amore.