L'oroscopo del 5 febbraio è pronto a rivelare che cosa riservano gli astri per questa nuova giornata. Per i nati sotto il segno dei Gemelli ci sono ancora problemi da risolvere. Per i nativi dello Scorpione ci sono novità importanti e chiamate inaspettate. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – Per un buon andamento della relazione di coppia bisogna, per prima cosa, evitare intromissioni familiari.

Gli interventi esterni potrebbero far litigare i due coniugi. L'importante è mantenere viva la passione. Certe attenzioni fanno sempre piacere: spiegatelo anche al partner. L'impulsività, in questa giornata, potrebbe crearvi problemi in campo lavorativo. Poco favorite le trattative, è meglio aspettare un altro giorno. Chi è in cerca di lavoro potrebbe avere un piccolo colpo di fortuna inaspettato.

Toro – Giornata eccezionale, che potrebbe aiutarvi a sistemare vecchi conti in sospeso e ad accendere l'amore.

Potete migliorare la vostra vita affettiva ed essere felici con la vostra dolce metà o incontrare la persona giusta per voi. Per i single è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle flirt deludenti e storie instabili. Nel campo lavorativo siete pieni di impegni. Anche se sono stressanti, vi danno un po' di soddisfazione.

Gemelli – In questa giornata ci sono problemi da risolvere, che riguardano la famiglia, il denaro e i figli.

Se non siete una coppia convivente, allora potrebbe esserci gelosia, voglia di possesso che, se ben gestita, potrebbe essere molto intrigante. Se qualche cuore solitario pensa di non fare colpo su nessuno, non deve sottovalutarsi. Il fascino è fatto di mille sfumature, e non dipende mai dalla perfezione fisica. Ottimo periodo per concludere affari, mandare avanti trattative o fare un colloquio di lavoro.

Seminate bene, perché questo è il periodo adatto.

Previsioni di mercoledì 5 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Dovrete mettere in conto qualche tensione, un po' di gelosia ma anche passione e intensità. L'insoddisfazione che avvertite potrebbe essere dovuta a qualche carenza emotiva, al vostro bisogno di rassicurazioni affettive che non è pienamente appagato. Se dovete parlare, fatelo con sincerità e a cuore aperto. Non è facile affrontare la ripresa lavorativa a causa della concorrenza, degli imprevisti o dei ritardi. Mantenete la calma. Nonostante tutti questi ostacoli, potete farcela.

Leone – In questa giornata vi fate largo nelle solite questioni di routine. Qualora ci fossero problemi o incomprensioni in atto, cercate di chiarire tutto il prima possibile. Occhio agli imprevisti in casa e con gli amici, state alla larga dagli invidiosi. Il successo logora chi non ce l'ha. Se avete discusso con colleghi e rivali, l'oroscopo consiglia di riflettere e capire perché certe persone reagiscono in maniera per voi incomprensibile. A parte tutto questo, è un periodo interessante per eventuali proposte e idee.

Vergine – Ottime prospettive per voi. In famiglia e con gli amici potreste avere rapporti scorrevoli e sentirvi soddisfatti di ciò che avete costruito.

Spesso inattivi, siete timidi e mai sicuri e soddisfatti di ciò che fate. Ora dovete salutare quest'atteggiamento, vedrete che i risultati arriveranno e saranno concreti e duraturi proprio come piace a voi. Gli amori che nascono in questo periodo diventeranno solidi e concreti, mai noiosi. In campo lavorativo potreste raggiungere traguardi importanti, molto dipende da voi. La strada è spianata e potete farvi valere in ogni ambito.

Astrologia del giorno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – Vivete un periodo d'amore abbastanza intenso, contraddittorio, particolare. Potreste scoprire lati inaspettati di voi stessi e capire che chi è accanto a voi è molto diverso da come pensavate.

Preparatevi a mettere in discussione gli equilibri preesistenti e tenetevi pronti a crearne di nuovi. I single hanno la cattiva tendenza a infilarsi in storie altamente caratterizzate da tira e molla. Se qualcuno si lamenta della scarsità degli incontri, l'oroscopo consiglia di reagire e darsi da fare. Sul lavoro siete insolitamente svogliati e poco attenti, vi riprenderete in seguito. I soldi vanno e vengono.

Scorpione – La situazione appare in netta ripresa e c'è voglia di nuovi progetti, pensare al futuro e rendere sempre più solide anche le relazioni nate da poco. I single sono ancora in cerca di amore e dell'incontro speciale.

Non disperate, presto Cupido troverà la persona giusta per voi. Per progetti e trattative, vi conviene puntare su questo periodo. Vi aspettano traguardi importanti.

Sagittario – In questa giornata siete felici, allegri, sereni. Il vostro umore permette di far funzionare anche i rapporti più instabili. Solo per qualcuno sembra che la ruota sia ferma. Probabilmente non avete lasciato tutto il passato alle spalle. Girate pagina e guardate al futuro. Siete una bella persona e meritate di avere il sorriso sulle labbra, se ci sono problemi provate a sorridere pensando 'Io valgo', non dimenticatelo mai.

Periodo caratterizzato da novità importanti, chiamate e colloqui che, in molti casi, cambieranno le vostre aspettative. Avete grinta da vendere.

L'oroscopo di mercoledì 5 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – I riflettori potrebbero essere puntati su di voi, nel bene e nel male. Dovete fare i conti con situazioni speciali, molto belle ed altre irritanti. I rapporti di amicizia o familiari potrebbero finire nell'occhio del ciclone. Dovete fare attenzione a non prendere decisioni drastiche. Per i cuori solitari potrebbe essere il periodo buono per incontrare la persona giusta. Usate il buon senso per evitare di prendere fischi per fiaschi.

In campo lavorativo avete le idee chiare e utili per raggiungere il vostro obiettivo. L'Oroscopo raccomanda di fare attenzione agli investimenti e al denaro.

Acquario – Avete intenzione di far funzionare bene la vostra relazione, se ci sono problemi. La vostra volontà potrebbe rendere più vivace l'atmosfera che respirate in coppia. In presenza di tensioni dovute probabilmente alla sfera familiare, mettete da parte l'irruenza e siate astuti e diplomatici. In campo lavorativo rimboccatevi le maniche, potete davvero raggiungere ottimi risultati. Un evento improvviso potrebbe cambiare le carte in tavola e aiutarvi a raggiungere il traguardo prima del previsto.

Pesci – Molte cose stanno cambiando nella vostra vita. Siete felici dei piccoli miglioramenti che notate all'interno delle vostre relazioni interpersonali e familiari. Dovete solo fare attenzione a chi potrebbe approfittare della vostra generosità. Ottimo periodo per la professione e i soldi. Questo oroscopo favorisce i commercianti e i liberi professionisti. Qualunque sia il vostro lavoro, la vostra situazione sta migliorando. Se state cercando un lavoro, non dovete demordere. La vostra occasione arriverà.