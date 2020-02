L'oroscopo della giornata di mercoledì 5 febbraio prevede Giove in opposizione al segno del Cancro, che si troverà ad affrontare alcuni ostacoli sul posto di lavoro, mentre la Bilancia sarà alla ricerca di risposte. Marte in opposizione ai Gemelli renderà i nativi del segno diplomatici sul posto di lavoro, mentre per l'Acquario si prospetta una giornata ricca di allegria e ottimismo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 5 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 5 febbraio segno per segno

Ariete: secondo l'oroscopo di mercoledì potreste aspettarvi un invito da parte di una persona che vi sta molto a cuore qualora siate single, soprattutto se siete nati nella terza decade. Giove in angolo benefico proteggerà le relazioni fisse, permettendo loro di vivere al meglio la vita sentimentale con attività romantiche, spese e nuovi progetti. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non trascurare i colleghi che recentemente vi avevano chiesto un favore se non volete fare brutta figura.

Voto - 7,5

Toro: gli influssi del Sole in quadratura al segno dell'Acquario, assieme ad uno splendente Urano nel vostro cielo, completano per voi un oroscopo che vi metterà voglia di superare agilmente i vostri ostacoli e socializzare con nuove persone. Sul fronte amoroso il supporto della Luna positiva porterà buone notizie e armonia nella vostra relazione di coppia. Per i single la sfera sentimentale sarà molto importante.

A costo di rinunciare ad alcuni impegni, si metteranno alla ricerca dell'amore. Nel lavoro potreste avere l'opportunità di godervi un po’ di relax visti i vostri risultati, ciononostante sarete alla ricerca di prestazioni migliori. Voto - 8

Gemelli: con diplomazia e il sorriso sulle labbra, e Marte in opposizione, in ambito lavorativo potreste riuscire a tirarvi fuori da una situazione piuttosto delicata con i vostri colleghi.

Ciononostante dovrete prestare attenzione a ciò che direte. La sfera amorosa sarà particolarmente gratificante per coloro nati nella seconda decade. Con un atteggiamento schietto e audace, infatti, potreste riuscire ad ottenere ciò che desiderate. I single dovranno saper gestire un rapporto nato da poco se non vogliono combinare guai. Voto - 7

Cancro: Giove e Saturno in opposizione al vostro segno zodiacale preparano un oroscopo piuttosto complicato per quanto riguarda la sfera lavorativa. Infatti, qualche imprevisto, come una mansione svolta in ritardo oppure un impegno dell'ultimo momento, potrebbero procurarvi un po’ di stress e farvi lavorare con nervosismo.

Per quanto riguarda i sentimenti mettere pace e armonia nel vostro ambiente familiare sarà un vostro compito e una vostra priorità. I single farebbero meglio a cercare di dare maggiore spazio alle amicizie sincere. Voto - 7

Leone: Sole e Marte favorevoli nel vostro cielo completano un oroscopo altalenante per voi nativi del segno. Sul fronte lavorativo, se continuate a sorvolare sui vostri problemi, finirete con il doverli affrontare tutti in una volta. La vostra carriera infatti è appena decollata e ritrovarsi con meno problemi possibili potrebbe essere una buona soluzione. Situazione differente per quanto riguarda la sfera sentimentale: il vostro desiderio d'amore sarà molto forte e farete qualcosa di speciale per la vostra anima gemella.

I single potrebbero dare inizio ad una nuova amicizia oppure ad una nuova storia d'amore. Voto - 7,5

Vergine: configurazione astrale formata dai pianeti Venere e Marte in opposizione al vostro cielo durante la giornata di mercoledì. Tali pianeti vi consiglieranno prudenza soprattutto sul posto di lavoro, dove fareste meglio ad evitare le spese piuttosto ingenti per non ritrovarvi per un lungo periodo al verde. In ambito sentimentale durante la prima parte della giornata potreste essere piuttosto nervosi e agitati. Fortunatamente il partner cercherà di farvi ragionare, calmandovi un po’, e riuscirete a godervi la vostra splendida relazione sentimentale.

Un sentimento potrebbe ritornare all’improvviso e far sognare i cuori solitari. Voto - 7,5

Bilancia: gli influssi del pianeta Venere nel vostro cielo vi metteranno in testa alcune domande, sarete alla disperata ricerca di una risposta soprattutto per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, in cui cercherete di mettere in luce alcuni aspetti a voi ancora sconosciuti. Se siete single sarete invogliati a vivere nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro se vi è capitato recentemente qualcosa di inaspettato, fareste meglio ad astenervi dal prendere decisioni affrettate. Voto - 7

Scorpione: a volte sapete riconoscere i vostri errori e questo sarà positivo.

I vostri colleghi o il partner apprezzeranno. Con questo atteggiamento si respirerà un’atmosfera decisamente più allegra e più leggera, che vi permetterà di lavorare con calma e serenità. Sul fronte sentimentale, dopo alcune riflessioni, saprete prendere le decisioni giuste per la vostra relazione di coppia. Ne beneficerete sia voi che il partner. Se siete single sarete intraprendenti e avrete voglia di conoscere gente nuova. Voto - 8

Sagittario: configurazione astrale che prevede Marte stazionario nel vostro cielo e Mercurio dissonante. Sarà una giornata sottotono. In amore la vostra relazione di coppia potrebbe attraversare qualche difficoltà.

Per avere una relazione stabile, i sentimenti vanno coltivati sempre e non bisogna trascurare le esigenze del partner. I single potrebbero essere piuttosto distratti e preoccuparsi poco dell'amore. In ambito lavorativo ci sarà ancora molta strada da fare e sudore da impiegare nella vostra impresa se volete raggiungere i risultati tanto sperati. Voto - 6,5

Capricorno: Giove e Saturno in congiunzione al vostro cielo favoriscono un oroscopo fortunato per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale apprezzerete molto di più la vostra relazione di coppia, grazie ad una serie di novità interessanti che stimoleranno l'affiatamento.

Per quanto riguarda i single, se riusciranno ad esprimere i loro sentimenti con chiarezza e sincerità, potrebbero riuscire ad ottenere discreti risultati. In ambito lavorativo l'intraprendenza potrebbe essere una carta vincente per svolgere molto bene le vostre mansioni. Voto - 8,5

Acquario: durante la giornata di mercoledì avrete modo di prendervi più cura di voi stessi grazie al pianeta Venere in buona posizione nel vostro cielo. Il tutto senza trascurare la vostra relazione di coppia oppure i vostri impegni al lavoro. In amore cercate di non dare per scontato alcuni aspetti della vostra relazione di coppia per evitare di rimanere spiazzati dal vostro partner.

Vi saranno molteplici occasioni di incontro per i single grazie ad un fascino irresistibile. Nel lavoro fareste meglio a fidarvi di voi stessi e delle vostre capacità per portare a termine le vostre mansioni. Voto - 7,5

Pesci: Venere in quadratura al vostro cielo vi permetterà di gestire bene la vostra relazione di coppia grazie ad uno speciale magnetismo e potere attrattivo nei confronti del partner. La vostra relazione si farà più intensa e profonda e saprete esprimere con forza i vostri sentimenti. I single potrebbero permettersi di correre qualche rischio con una nuova conoscenza. Nel lavoro avrete molte idee che saprete esprimere in modo chiaro e preciso.

Voto - 8,5