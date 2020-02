L'Oroscopo del weekend dal 29 febbraio all'1 marzo elargirà tanta passionalità e fascino soprattutto al Toro e a tutti i segni zodiacali di Terra. Lambiti dall'influsso portentoso di Luna in Toro, nelle giornate di sabato e domenica questi simboli daranno il massimo di loro puntando su una creatività che diventerà molto passionale in campo sentimentale. Di seguito le previsioni astrali, influenzate anche dal transito della Luna in Ariete nella giornata di venerdì.

Astri e oroscopo del weekend 29 febbraio- 1 marzo

Ariete: la Luna nel segno nella giornata di venerdì, approfondirà l'amore in maniera più impulsiva e avrete la sensazione di desiderare che i sogni si concretizzino con immediatezza. Piuttosto frettolosi, attenzione a non fare scelte avventate in campo sentimentale. Sabato e domenica l'astro d'argento allenterà queste emozioni dirompenti e Venere sarà molto romantica nel segno.

Toro: Luna entrerà nel segno sabato e domenica sprigionando romanticismo e sensualità.

Molto passionali e affascinanti, voi single non passerete di certo inosservati e anche Urano faciliterà nuovi incontri imprevedibili. Voi Toro in coppia sarete molto creativi e sensibili.

Gemelli: venerdì Luna e Venere saranno dalla vostra parte procurando le occasioni giuste per concretizzare i sogni amorosi. Molto intraprendenti, sarete carichi di energia tutta da investire in campo sentimentale per progredire in maniera favorevole.

Se fino a qualche tempo fa avete rinviato un chiarimento in amore, questo sarà il weekend giusto per farlo.

Cancro: se venerdì potreste sperimentare sulla vostra pelle qualche attrito amoroso, sabato e domenica la situazione migliorerà e potrete fare le mosse giuste, gettando le fondamenta per costruire una storia più stabile e concreta.

Leone: venerdì sarà una giornata molto favorevole per gli affetti.

La Luna in splendida posizione astrale garantirà momenti invidiabili in ci sarete molto affascinanti e impetuosi, seguendo una scia sensuale e turbolenta. Attenzione alla Luna in quadratura nelle giornate di sabato e domenica che vi renderà un po' nervosi.

Vergine: buone le sensazioni del weekend con Luna in Toro sabato e domenica. L'astro d'argento, prolifico nella seconda casa astrologica dedita al benessere e all'agio, starà in esaltazione e garantirà fascino e charme. Potrete arginare alcuni pensieri confusi e surreali elargiti dagli astri presenti in Pesci che cercheranno di confondere il sogno con la realtà.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non lasciatevi prendere da un'eccessiva pigrizia soprattutto sabato e domenica che sfiorerà la sedentarietà. Nel vostro cuore potrebbe esserci un ingorgo che nemmeno la diplomazia che vi è consona riuscirà a risolvere. Magari potreste dedicare maggior tempo a voi, riflettendo sul da farsi proprio in questo weekend.

Scorpione: un progetto che avevate preso in considerazione in passato potrebbe essere concretizzato proprio in questo weekend. Quindi dovrete cercare di non distogliere l'attenzione da esso. Venere potrebbe nascondere un po' il suo volto benefico o magari interrogarvi sul da farsi, per farvi valutare concretamente una situazione amorosa rimasta in sospeso.

Sagittario: buona l'influenza del satellite notturno nel weekend che regalerà una sensibilità molto pratica e spontanea. L'astro d'argento posizionato in Toro renderà le sensazioni più amorevoli e accoglienti, tanto che desidererete soddisfare i bisogni della persona amata quasi in modo iperattivo.

Capricorno: gli stri consiglieranno di accettare di buon grado eventuali inviti a viaggiare. Dovrete cogliere l'occasione al volo senza esitazioni. Luna cercherà di agitare un po' gli animi venerdì, ma sabato e domenica la situazione migliorerà e dimostrerete il meglio di voi.

Acquario: voi in procinto di avviare un progetto importante, non dovrete perdere la pazienza e dovrete dare il massimo di voi poiché soprattutto sabato un vostro desiderio sarà esaudito.

Attenzione però a una Luna alquanto capricciosa domenica che potrebbe creare tensioni in amore.

Pesci: alcune persone cercheranno di mettervi in difficoltà nella giornata di venerdì ma dovrete cercare di mantenere le distanze e di non confidarvi con loro. Sole, Nettuno e Mercurio incroceranno ancora le loro energie portentose e anche Luna sarà complice sabato e domenica, elargendo affetto e tenerezze.